Kartellezésben is érintett jelölt a Tiszában, aki ráadásul Ordas Eszter férje

Újabb érdekes jelöltekre derült fény a Tisza Párt kiválasztó show-jában, Fejér megye 02-es számú, székesfehérvári választókerületében induló

Dobos Tibor képviselőjelölt-jelölt cégei ugyanis érintettek voltak 2020-ban, a fővárosi BKV-hajózást érintő súlyos baloldali kartellügyben

– állítja legfrissebb cikkében az Ellenpont. A portál azt írta, Dobos Tibor ügyvezető és tulajdonos volt 2020-ban azokban a hajózásra szakosodott cégekben, amelyeket kartellezés miatt megbírságolt a Gazdasági Versenyhivatal. Céljuk az volt a trükközéssel, hogy így mindenképpen ők nyerjék el a BKV hajók üzemeltetését a Karácsony-féle fővárosi önkormányzattól, áron alul.

Ezzel meg akarták lopni a budapestieket, hiszen a főváros kevesebb pénzt kapott volna az üzemeltetésért, mint amennyi versenyhelyzetben jár.

Családi biznisz

Érdekes adalék, hogy Dobos felesége a nyáron családi okokra hivatkozva lemondó fővárosi képviselő, Ordas Eszter.

A baloldali házaspár mindkét tagja érintett volt az ügyben: Ordas ugyanis cégjegyzésre jogosultként és jogi képviselőként is szerepet játszott.

Akkori sajtóhírekre hivatkozva felidézték, hogy 2023 tavaszán a Gazdasági Versenyhivatal adott ki egy közleményt, hogy „négy vállalkozás kartellbe szerveződve próbálta elnyerni a BKV menetrendszeri hajójáratainak üzemeltetését”. A BKV 2020 nyarán írt ki közbeszerzést az üzemeltetéssel kapcsolatban, a fővárosi cégnek azonban feltűnt, hogy „egyes ajánlattevők nyilatkozatai szinte szóról szóra megegyeznek egymással”, ezt követően jeleztek a GVH-nak.

Forrás: Ellenpont

Megjegyezték, a hivatal kiderítette, hogy négy vállalkozás: a Dunai Személyszállító Kft., a Hajózni Jó Kft., a Rubin Group Kft. és a DUNA-WESER Kft. „jogsértő együttműködést folytattak annak érdekében, hogy közülük kerüljön ki a tender nyertese”, így a GVH a jogsértés miatt a cégeket súlyos milliókra bírságolta.

Hozzátették,

a cégadatokból kiderül, hogy Dobos Tibor, Magyar Péter fehérvári képviselőjelölt-jelöltje a Dunai Személyszállító Kft.-ben 2021–2025 között ügyvezető volt, míg a kartellben szintén érintett Hajózni Jó Kft.-ben ügyvezető és tulajdonos volt ugyanebben az időben.

A portál cikke rámutat, a Versenyhivatal azt is kiderítette, hogy a cégeket kizárólag a trükk kedvéért, kifejezetten kartell céljából hozták létre, ezért nem csoda, hogy a Dunai Személyszállító és a Hajózni Jó Kft. kényszertörlését és felszámolását rendelte el a cégbíróság.