Kartellezésben is érintett jelölt a Tiszában, aki ráadásul Ordas Eszter férje

Ordas Eszter, a Tisza egykori fővárosi önkormányzati képviselőjének férje is Magyar Péter egyik képviselőjelölt-jelöltje – derül ki az Ellenpont cikkéből, amelyben azt írják, Dobos Tamás cégei érintettek voltak 2020-ban, a fővárosi BKV-hajózást érintő súlyos baloldali kartellügyben. Ráadásul a házaspár mindkét tagja érintett volt az ügyben: Ordas ugyanis cégjegyzésre jogosultként és jogi képviselőként is szerepet játszott.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 10:00
Ordas Eszter férje, Dobos Tamás is jeölt Forrás: Ellenpont
Újabb érdekes jelöltekre derült fény a Tisza Párt kiválasztó show-jában, Fejér megye 02-es számú, székesfehérvári választókerületében induló 

Dobos Tibor képviselőjelölt-jelölt cégei ugyanis érintettek voltak 2020-ban, a fővárosi BKV-hajózást érintő súlyos baloldali kartellügyben

 – állítja legfrissebb cikkében az Ellenpont. A portál azt írta, Dobos Tibor ügyvezető és tulajdonos volt 2020-ban azokban a hajózásra szakosodott cégekben, amelyeket kartellezés miatt megbírságolt a Gazdasági Versenyhivatal. Céljuk az volt a trükközéssel, hogy így mindenképpen ők nyerjék el a BKV hajók üzemeltetését a Karácsony-féle fővárosi önkormányzattól, áron alul. 

Ezzel meg akarták lopni a budapestieket, hiszen a főváros kevesebb pénzt kapott volna az üzemeltetésért, mint amennyi versenyhelyzetben jár. 

 

Családi biznisz

 

Érdekes adalék, hogy Dobos felesége a nyáron családi okokra hivatkozva lemondó fővárosi képviselő, Ordas Eszter. 

A baloldali házaspár mindkét tagja érintett volt az ügyben: Ordas ugyanis cégjegyzésre jogosultként és jogi képviselőként is szerepet játszott. 

Akkori sajtóhírekre hivatkozva felidézték, hogy 2023 tavaszán a Gazdasági Versenyhivatal adott ki egy közleményt, hogy „négy vállalkozás kartellbe szerveződve próbálta elnyerni a BKV menetrendszeri hajójáratainak üzemeltetését”. A BKV 2020 nyarán írt ki közbeszerzést az üzemeltetéssel kapcsolatban, a fővárosi cégnek azonban feltűnt, hogy „egyes ajánlattevők nyilatkozatai szinte szóról szóra megegyeznek egymással”, ezt követően jeleztek a GVH-nak.

Forrás: Ellenpont

Megjegyezték, a hivatal kiderítette, hogy négy vállalkozás: a Dunai Személyszállító Kft., a Hajózni Jó Kft., a Rubin Group Kft. és a DUNA-WESER Kft. „jogsértő együttműködést folytattak annak érdekében, hogy közülük kerüljön ki a tender nyertese”, így a GVH a jogsértés miatt a cégeket súlyos milliókra bírságolta. 

Hozzátették, 

a cégadatokból kiderül, hogy Dobos Tibor, Magyar Péter fehérvári képviselőjelölt-jelöltje a Dunai Személyszállító Kft.-ben 2021–2025 között ügyvezető volt, míg a kartellben szintén érintett Hajózni Jó Kft.-ben ügyvezető és tulajdonos volt ugyanebben az időben.

A portál cikke rámutat, a Versenyhivatal azt is kiderítette, hogy a cégeket kizárólag a trükk kedvéért, kifejezetten kartell céljából hozták létre, ezért nem csoda, hogy a Dunai Személyszállító és a Hajózni Jó Kft. kényszertörlését és felszámolását rendelte el a cégbíróság.

– A négy kartellel érintett céget nem csak az ügyvezető és tulajdonos, Dobos Tibor személye, hanem az Opten szerint vele egy címen élő, cégjegyzésre jogosult személye, illetve jogi képviselője is összeköti, aki nem más, mint a Tisza egykori fővárosi önkormányzati képviselője, Ordas Eszter – olvasható a cikkben.

Forrás: Ellenpont

Jelezték,

Ordas és Dobos közös lakcíme nem véletlen, mivel a két cégvezető/politikus egy párt alkot. 

Mint írták, Ordas Eszter komoly össztűz alá került a fenti kartellügy miatt. – Miután Ordast a jogászok lebuktatták, Karácsony Gergely előremenekülve „lobbistának” nevezte, aki szerinte a fővárosi önkormányzat ellen dolgozik – fogalmaztak, hozzátéve, Ordas – mint utóbb kiderült – a másik két érintett cég, a Rubin Group Kft. és a DUNA-WESER Kft. jogi képviselőjeként fordult korábban Karácsonyhoz, a másik két cég meg családi vállalkozásuk volt Dobossal közösen.

Az Ellenpont kitért arra is, hogy 2025 júliusában aztán Ordas Eszter „családi okokra” hivatkozva visszaadta a mandátumát, vélhetően már nem bírta elviselni Magyar Péter terrorját. Mint írták, Magyar Péter most lehetőséget adott a férjnek. Legalábbis erre utalnak a jelek. 

