A súlyos millióktól a legolcsóbb vb-meccsekig: itt egy döbbenetes lista a labdarúgó-vb-ről

A lista harmadik helyén szintén olyan összecsapás áll, amelyen egy európai és egy dél-amerikai válogatott találkozik egymással.

C csoport, 3. forduló: Brazília–Skócia, 2026. június 25. 00.00, Miami

Legolcsóbb viszonteladási ár: 1641 dollár.

Ez megint egy olyan mérkőzés, amelyet Miamiban rendeznek meg. Mondanunk sem kell, hogy az ötszörös világbajnok brazil együttes – akárhol is lépjen fel – óriási vonzerő.

Ez annak ellenére így van, hogy a brazil válogatott 2002 óta nem nyert világbajnokságot és 2006 óta csupán egyszer jutott be a legjobb négy közé.

Most azonban nemcsak arról van szó, hogy brazil drukkerek érkeznek nagy számban a floridai városba, hanem arról is, hogy rengeteg skót szurkoló tervezi az utazást.

C csoport, 1. forduló: Brazília–Marokkó, 2026. június 14. 00.00, East Rutherford

Legolcsóbb viszonteladási ár: 1383 dollár.

New York az Egyesült Államoknak az a pontja, ahol szintén nagyon nagy a brazil lakosság lélekszáma. Ráadásul a Selecao első ellenfele a C csoportban a 2022-es világbajnokság meglepetéscsapata, a katari tornán a legjobb négy közé jutó Marokkó lesz. Ez akkor is rangadónak számít, ha az esélyek a dél-amerikai válogatott mellett szólnak.

J csoport, 2. forduló: Argentína–Ausztria, 2026. június 22. 18.00, Arlington, Texas

Legolcsóbb viszonteladási ár: 962 dollár.

A lista ötödik helyén bukkan fel az első olyan meccs, amelyen a világbajnoki címvédő, azaz Argentína játszik.

Lionel Messi 2022-ben világbajnok lett Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

Ez azért kissé meglepő. Mivel ebben a négyesben Algéria és Jordánia kapott besorolást, Messiék legkeményebb csoportmeccse lesz az osztrákok elleni találkozó. Itt egyértelműen Messi esetleges pályára lépése hajtja fel az árakat.

B csoport, 1. forduló: Egyesült Államok–Paraguay, 2026. június 13. 03.00, Inglewood, Los Angeles

Legolcsóbb viszonteladási ár: 937 dollár.

Akár szégyenkezhetne is az amerikai csapat, hogy házigazdaként, ráadásul az első, azaz bemutatkozó meccsén csak a képzeletbeli lista hatodik helyére tud odaérni. Az árak felhajtásában két dolog játszik szerepet.

Az első, hogy ez lesz az USA első meccse, amely elé különleges megnyitóünnepséget terveznek – s ezt annak ellenére is megteszik, hogy hivatalosan nem ez lesz a 2026-os labdarúgó-világbajnokság első összecsapása.

A másik, hogy az Egyesült Államok csapata tavaly novemberben 2-1-re legyőzte Paraguayt barátságos meccsen. Igaz, akkor még nem lehetett tudni, hogy ez a két együttes azonos csoportba kerül a világbajnokságon.