A súlyos millióktól a legolcsóbb vb-meccsekig: itt egy döbbenetes lista a labdarúgó-vb-ről

A június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseire most nyílt meg az úgynevezett másodlagos jegypiac; ez azt jelenti, hogy az egyes meccsekre megmaradt belépőket a FIFA újraárazta és így dobta piacra a szurkolóknak. Az nem meglepő, hogy a döntőre szóló jegyek a legdrágábbak, de ami utána jön, arról érdemes beszélni néhány héttel a labdarúgó-világbajnokság kezdete előtt.

2026. 05. 19. 4:50
2018-ban a Bajnokok Ligájában játszott egymás ellen a kolumbiai James Rodríguez és a portugál Cristiano Ronaldo, most a vb-n is összecsaphatnak Fotó: MATTHIAS BALK Forrás: DPA
A lista harmadik helyén szintén olyan összecsapás áll, amelyen egy európai és egy dél-amerikai válogatott találkozik egymással.

C csoport, 3. forduló: Brazília–Skócia, 2026. június 25. 00.00, Miami
Legolcsóbb viszonteladási ár: 1641 dollár.

Ez megint egy olyan mérkőzés, amelyet Miamiban rendeznek meg. Mondanunk sem kell, hogy az ötszörös világbajnok brazil együttes – akárhol is lépjen fel – óriási vonzerő. 

Ez annak ellenére így van, hogy a brazil válogatott 2002 óta nem nyert világbajnokságot és 2006 óta csupán egyszer jutott be a legjobb négy közé. 

Most azonban nemcsak arról van szó, hogy brazil drukkerek érkeznek nagy számban a floridai városba, hanem arról is, hogy rengeteg skót szurkoló tervezi az utazást.

C csoport, 1. forduló: Brazília–Marokkó, 2026. június 14. 00.00, East Rutherford
Legolcsóbb viszonteladási ár: 1383 dollár.

New York az Egyesült Államoknak az a pontja, ahol szintén nagyon nagy a brazil lakosság lélekszáma. Ráadásul a Selecao első ellenfele a C csoportban a 2022-es világbajnokság meglepetéscsapata, a katari tornán a legjobb négy közé jutó Marokkó lesz. Ez akkor is rangadónak számít, ha az esélyek a dél-amerikai válogatott mellett szólnak.

J csoport, 2. forduló: Argentína–Ausztria, 2026. június 22. 18.00, Arlington, Texas
Legolcsóbb viszonteladási ár: 962 dollár.

A lista ötödik helyén bukkan fel az első olyan meccs, amelyen a világbajnoki címvédő, azaz Argentína játszik. 

Lionel Messi 2022-ben világbajnok lett Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

Ez azért kissé meglepő. Mivel ebben a négyesben Algéria és Jordánia kapott besorolást, Messiék legkeményebb csoportmeccse lesz az osztrákok elleni találkozó. Itt egyértelműen Messi esetleges pályára lépése hajtja fel az árakat.

B csoport, 1. forduló: Egyesült Államok–Paraguay, 2026. június 13. 03.00, Inglewood, Los Angeles
Legolcsóbb viszonteladási ár: 937 dollár.

Akár szégyenkezhetne is az amerikai csapat, hogy házigazdaként, ráadásul az első, azaz bemutatkozó meccsén csak a képzeletbeli lista hatodik helyére tud odaérni. Az árak felhajtásában két dolog játszik szerepet. 

Az első, hogy ez lesz az USA első meccse, amely elé különleges megnyitóünnepséget terveznek – s ezt annak ellenére is megteszik, hogy hivatalosan nem ez lesz a 2026-os labdarúgó-világbajnokság első összecsapása.

A másik, hogy az Egyesült Államok csapata tavaly novemberben 2-1-re legyőzte Paraguayt barátságos meccsen. Igaz, akkor még nem lehetett tudni, hogy ez a két együttes azonos csoportba kerül a világbajnokságon.

Meccsek, amelyek senkit sem érdekelnek? Itt vannak a legolcsóbb mérkőzések!

Azzal, hogy a FIFA 48 csapatosra duzzasztotta fel a vb mezőnyét, óhatatlan, hogy egyre több lesz a kevésbé érdekes csoportmeccs. Éppen ezért érdemes megnézni a legolcsóbb mérkőzések listáját.

H csoport, 3. forduló: Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia, 2026. június 27. 02.00, Houston
Legolcsóbb viszonteladási ár: 156 dollár.

Első ránézésre valóban nehéz megmondani, mi lesz ebben a meccsben a jó. Ez az a csoport, amelyben a spanyol és az uruguayi együttes is játszik. Mivel a két outsider a harmadik fordulóban mérkőzik meg egymással, normális esetben a két kicsi összecsapásának legfeljebb annyi tétje lehet, hogy valamelyik be tud-e csusszanni a nyolc legjobb harmadik közé. Ez azonban tényleg nem hozza lázba az embereket és a semleges szurkolókat sem.

J csoport, 1. forduló: Jordánia–Ausztria, 2026. június 17. 06.00, San Francisco
Legolcsóbb viszonteladási ár: 180 dollár.

Jordánia számára ez lesz az első meccs a labdarúgó-világbajnokságok történetében. Ami ennek az országnak sporttörténelem, az a semleges nézőknek szinte semmit sem ér. 

Mivel két olyan ország összecsapásáról beszélünk, amelynek lakosságszáma sem magas, érthető, hogy nagyon kevesen utaznak majd el a világ másik végére.

Pedig a csoportban ez lesz az első kör, az pedig azt jelenti, hogy mindkét együttes számára óriási téttel bír ez a mérkőzés.

K csoport, 3. forduló: Üzbegisztán–Kongó, 2026. június 28. 01.30, Atlanta
Legolcsóbb viszonteladási ár: 180 dollár.

Olaszország sorozatban harmadszor maradt le a világbajnokságról, de Üzbegisztánt egy olasz, azaz Fabio Cannavaro edzi. Cannavaro 2006-ban világbajnok volt az olasz együttessel.

Fabio Cannavaro, Üzbegisztán szövetségi kapitánya Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Üzbegisztán 35 évvel azután, hogy független országgá vált, most debütál a világbajnokságon, az övéké az első olyan közép-ázsiai csapat, amely kijutott egy vb-re. Hogy ez mire elég? Azt még nem tudjuk, de az biztos, hogy Üzbegisztán és Kongó összecsapása jelen pillanatban a harmadik legkevésbé érdekes meccs ezen a világbajnokságon.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

