Zelenszkijék lecsaptak, hatalmas lángok és füst borít mindent + videó

Erőteljes robbanásokról számoltak be a Donyeck megyei Sahtar városából november 2-án este. A közösségi oldalakra felkerült felvételek tanúsága szerint helyi idő szerint valamivel 20 óra előtt egymást követő detonációk rázták meg az orosz megszállás alatt lévő település olajraktárát – írja a Kyiv Independent tudósítása alapján az Origo.

Hatalmas robbanásokról számoltak be a megszállt Donyeck megyében található Sahtar olajraktárból Fotó: AFP

Robbanások Donyeckben

A Telegramon működő Exilenova-Plus csatorna a támadásról készült videó alapján közölte: a robbanások ereje több kilométeres körzetben érezhető volt, és a felvételeken jól kivehető, ahogy sűrű füst és lángcsóvák emelkednek az égbe.

A helyszíni felvételek szerint a régióban a légvédelem is aktív maradt, a levegőben pedig több robbanás fénye is látszott.

The oil and fuel depot in Russian occupied Shakhtars'k, Donetsk region, was hit earlier this evening by Ukrainian drones. Loud explosions were recorded and a large fire was seen burning at the site. Geolocated at 48.03459345256594, 38.50661617607702 pic.twitter.com/aCanB8Ku7d — raging545 (@raging545) November 2, 2025

Nem ez az első támadás a létesítmény ellen

A Sahtarban található olajtároló az elmúlt években már többször célponttá vált:

2023 júliusában egy feltételezett rakétatámadás miatt keletkezett tűz a raktárban,

2022 októberében pedig ismét lángok csaptak fel a területen. Az orosz megbízott tisztviselők akkor az ukránokat vádolták azzal, hogy a közeli vasútállomás elleni csapás idézte elő a tüzet.

Kijev stratégiai okokból támadja az orosz olajlétesítményeket

Ukrajna rendszeresen intéz csapásokat az oroszországi, illetve az orosz megszállás alatt álló területeken működő olajkitermelő és -finomító üzemek ellen.

Az ukrán hatóságok ezeket a létesítményeket legitim katonai célpontnak tekintik, mivel – érvelésük szerint – a kőolajból és földgázból származó bevételek Moszkva hadigépezetét finanszírozzák.

Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője október 31-én arról számolt be, hogy 2025-ben már mintegy 160 sikeres támadást hajtottak végre orosz olaj- és finomító infrastruktúra ellen.

Pár napja arról is írtunk, hogy az ukrán hadsereg ismét mélységi csapásokat hajtott végre Oroszország területén október 29-én. Akkor egy uljanovszki olajfinomítót és egy sztavropoli vegyi üzemet ért támadás.

