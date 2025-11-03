Zelenszkijék lecsaptak, hatalmas lángok és füst borít mindent + videó

Erőteljes robbanásokról számoltak be a Donyeck megyei Sahtar városából november 2-án este. A közösségi oldalakra felkerült felvételek tanúsága szerint helyi idő szerint valamivel 20 óra előtt egymást követő detonációk rázták meg az orosz megszállás alatt lévő település olajraktárát – írja a Kyiv Independent tudósítása alapján az Origo.
Robbanások Donyeckben
A Telegramon működő Exilenova-Plus csatorna a támadásról készült videó alapján közölte: a robbanások ereje több kilométeres körzetben érezhető volt, és a felvételeken jól kivehető, ahogy sűrű füst és lángcsóvák emelkednek az égbe.
A helyszíni felvételek szerint a régióban a légvédelem is aktív maradt, a levegőben pedig több robbanás fénye is látszott.
Nem ez az első támadás a létesítmény ellen
A Sahtarban található olajtároló az elmúlt években már többször célponttá vált:
- 2023 júliusában egy feltételezett rakétatámadás miatt keletkezett tűz a raktárban,
- 2022 októberében pedig ismét lángok csaptak fel a területen. Az orosz megbízott tisztviselők akkor az ukránokat vádolták azzal, hogy a közeli vasútállomás elleni csapás idézte elő a tüzet.
Kijev stratégiai okokból támadja az orosz olajlétesítményeket
Ukrajna rendszeresen intéz csapásokat az oroszországi, illetve az orosz megszállás alatt álló területeken működő olajkitermelő és -finomító üzemek ellen.
Az ukrán hatóságok ezeket a létesítményeket legitim katonai célpontnak tekintik, mivel – érvelésük szerint – a kőolajból és földgázból származó bevételek Moszkva hadigépezetét finanszírozzák.
Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője október 31-én arról számolt be, hogy 2025-ben már mintegy 160 sikeres támadást hajtottak végre orosz olaj- és finomító infrastruktúra ellen.
Lángokban Oroszország, Putyin bosszúja félelmetes lehet
Pár napja arról is írtunk, hogy az ukrán hadsereg ismét mélységi csapásokat hajtott végre Oroszország területén október 29-én. Akkor egy uljanovszki olajfinomítót és egy sztavropoli vegyi üzemet ért támadás.
