UkrajnaOroszországdrónorosz-ukrán háború

Az ukránok egy olajfinomítót támadtak, Putyin válasza könyörtelen lesz

Ukrajna ismét energetikai létesítményt vett célba az éjszaka. Az ukránok a rjazanyi olajfinomítót támadták, Moszkvától 180 kilométerre délkeletre.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 9:27
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A helyi lakosok állítása szerint november 20-án éjszaka támadás ért egy olajfinomítót a Rjazany megyében. Az ukránok támadása nyomán a hírek szerint tűz ütött ki létesítményben, azonban komoly károk nem keletkeztek – írja az Origo

Az ukránok drónokkal támadtak az éjjel
Az ukránok drónokkal támadtak az éjjel. Fotó: NurPhoto/Viacheslav Madiievskyi

A helyi hatóságok nem jelentettek károkat a rjazanyi olajfinomítóban, de megerősítették, hogy dróntámadás történt az éjszaka folyamán. „Tegnap este a légvédelem drónokat pusztított el a Rjazanyi terület felett. A lehulló törmelékek miatt tűz ütött ki a vállalat területén” – állította Pavel Malkov kormányzó. A finomító működése azonban a hírek szerint zavartalan. 

Az ukránok az elmúlt időszakban fokozták a csapásokat az orosz energetikai infrastruktúra ellen.

Az ukrán vezérkar november 16-án arról számolt be, hogy a fegyveres erők csapást mértek a Szamarai megyében található Novokuibisevszki olajfinomítóra és az orosz elit Rubikon egységhez tartozó dróntárolóra.

A mostani támadás Moszkvától 180 kilométerre délkeletre, Ukrajna északkeleti orosz határától pedig mintegy 450 kilométerre található, a Szumi terület mentén történt. 

Borítókép: Ukrán drónkezelő katona (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Ezt hozza Trump béketerve, pontokban a lényeg

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu