Az ukránok egy olajfinomítót támadtak, Putyin válasza könyörtelen lesz

A helyi lakosok állítása szerint november 20-án éjszaka támadás ért egy olajfinomítót a Rjazany megyében. Az ukránok támadása nyomán a hírek szerint tűz ütött ki létesítményben, azonban komoly károk nem keletkeztek – írja az Origo.

Az ukránok drónokkal támadtak az éjjel. Fotó: NurPhoto/Viacheslav Madiievskyi

A helyi hatóságok nem jelentettek károkat a rjazanyi olajfinomítóban, de megerősítették, hogy dróntámadás történt az éjszaka folyamán. „Tegnap este a légvédelem drónokat pusztított el a Rjazanyi terület felett. A lehulló törmelékek miatt tűz ütött ki a vállalat területén” – állította Pavel Malkov kormányzó. A finomító működése azonban a hírek szerint zavartalan.