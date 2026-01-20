Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén az EP-képviselők többsége támogatta, hogy felgyorsítsák az unió jogalkotási folyamatait Ukrajna kilencvenmilliárd eurós hiteltámogatására – tájékoztatott az uniós parlament kedden. Brüsszel többek között támogatná Ukrajna védelmi iparát és annak integrációját az Európai Védelmi Ipari Bázisba.
Ukrajnáról és a gazdák dühéről szólt a nap Strasbourgban
Davosban a Világgazdasági Fórumon Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Ukrajna támogatásának kapcsán szólalt fel. Ukrajna volt a fő téma az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén is, de amíg a képviselők a háborúban álló ország finanszírozásával voltak elfoglalva, az épület előtt Európa több országából érkezett gazdák tüntettek az őket ellehetetlenítő Mercosur-megállapodás ellen – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Davosban a hétfőn kezdődött Világgazdasági Fórum éves találkozóján Ursula von der Leyen is felszólalt Ukrajna támogatása kapcsán. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette: az Európai Unió 2026-ra és 2027-re összesen kilencvenmilliárd eurós hitelt biztosít Ukrajna számára, valamint fenntartja a jogot a befagyasztott orosz vagyonok felhasználására.
Egyre dühösebbek a gazdák, újra több ezren vonultak utcára az uniós agrártámogatások elvonása, az elhibázott kereskedelempolitikai lépések és a jogbiztonság hiánya miatt. A demonstráción a magyar gazdálkodók, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) képviselői is részt vettek. A gazdák arra figyelmeztetnek, hogy a dél-amerikai országok jóval lazább szabályozása miatt a Mercosur-megállapodás mindenki egészségét veszélyezteti Európában.
Az eddiginél is szigorúbb szabályokat hozott, és teljes lojalitást vár el az Európai Néppárt (EPP) vezetése. Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber nem tűri, hogy valaki a pártszövetség irányvonalával ellentétesen voksoljon, vagy akár csak elsunnyogja a fontos szavazásokat. Aki rossz gombot nyom vagy nem jelenik meg, komoly büntetésekre számíthat.
Borítókép: Gazdák tüntetnek a Mercosur-megállapodás ellen Strasbourgban (Fotó: AFP)
Fél Kijev fagyoskodik, amikor az IMF a fűtéstámogatások megszüntetését sürgeti
Az IMF vezérigazgatója Davosban arról beszélt: Ukrajnának meg kell szüntetnie az áram- és fűtéstámogatásokat, és be kell fejeznie a reformokat.
Kovács Zoltán: a nagyhatalmi egyensúlyviszonyok átrendeződését látjuk
Jelenleg is a nagyhatalmi egyensúlyviszonyok átrendeződését látjuk, ami újabbnál újabb kihívásokkal szembesíti a történelmi szereplőket.
Vonatbaleset Katalóniában: leomlott támfal okozta a szerencsétlenséget + videó
Legalább 15 ember megsérült, rengeteg mentőautót riasztottak a helyszínre.
Frakciódiktatúrát vezet be Manfred Weber, Magyar Péternek is be kell állnia a sorba
Magyar Péter brüsszeli főnöke nem tűri, hogy valaki a pártszövetség irányvonalával ellentétesen voksoljon, vagy akár csak elsunnyogja a fontos szavazásokat.
