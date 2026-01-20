Ukrajnáról és a gazdák dühéről szólt a nap Strasbourgban

Egyre dühösebbek a gazdák, újra több ezren vonultak utcára az uniós agrártámogatások elvonása, az elhibázott kereskedelempolitikai lépések és a jogbiztonság hiánya miatt. A demonstráción a magyar gazdálkodók, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) képviselői is részt vettek. A gazdák arra figyelmeztetnek, hogy a dél-amerikai országok jóval lazább szabályozása miatt a Mercosur-megállapodás mindenki egészségét veszélyezteti Európában.