Az EP támogatja az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós hiteltámogatás jogalkotási folyamatának felgyorsítását

Az úgynevezett sürgősségi eljárás alkalmazásáról szóló döntést az európai parlamenti képviselők kézfeltartással támogatták.
Az Európai Bizottság múlt héten fogadott el jogalkotási javaslatcsomagot annak érdekében, hogy idén és jövőre is biztosított legyen Ukrajna folyamatos pénzügyi támogatása. A csomag részeként a bizottság kilencvenmilliárd eurós támogatási hitel létrehozását javasolja Ukrajna számára. A brüsszeli testület több rendeletet is módosítana, hogy a hitel fedezete az uniós költségvetés „mozgástere” terhére legyen biztosítható.
Amennyiben a javaslatot elfogadják, az uniós hitel katonai segítséget és általános költségvetési támogatást nyújtana a kijevi kormánynak, valamint támogatná Ukrajna védelmi iparát és annak integrációját az Európai Védelmi Ipari Bázisba.
Az uniós jogalkotási folyamatok felgyorsítását támogató döntéssel párhuzamosan az EP-képviselők az úgynevezett Ukrajna megállapodás módosítását célzó kísérő javaslat kidolgozása mellett határoztak, valamint arról, hogy az EU megerősített együttműködési eljárás keretében lehetővé tegye – Csehország, Magyarország és Szlovákia kivételével – 24 tagállam számára az említett kilencvenmilliárd eurós hitel nyújtását Ukrajna számára. Az utóbbi javaslatról szerdán szavaz az EP plénuma – tájékoztattak.
