Kritizálta a Tisza Pártot a baloldali elemző, Magyar Péter emberei azt ígérték: kalapáccsal fogják beverni a fejét

„Tegnap este felhívtam Nagy Attila Tibort, miután láttam, hogy tiszás kommentelők már azzal fenyegették meg, hogy kalapáccsal fogják beverni a fejét, amiatt, mert volt egy Magyar Péter számára kedvezőtlen elemző meglátása, miközben korábban többször is elismerően szólt a Tisza vezetőjéről” – írta közösségi oldalán Deák Dániel.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője leszögezte: sok mindenben nem ért egyet Attilával, hiszen ő egy baloldali elemző, azonban most úgy érezte, ki kell fejeznie a szolidaritását. Ilyen fenyegetőzés senkivel szemben sem engedhető meg, még akkor sem, ha sokszor nem értünk vele egyet.
Szerencsére Attila könnyen viseli a támadásokat. Ennek ellenére felszólítom Magyar Pétert, hogy fékezze meg a felhergelt híveit. Azért, mert valakinek más a véleménye, attól még nem kell vállalhatatlan stílusban támadni, életveszélyesen megfenyegetni. Elég volt ebből az uszításból, amit a színpadon állva nap mint nap művel!
– zárta bejegyzését Deák Dániel.
