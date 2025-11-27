Itt a bejelentés, jövőre felülvizsgálják a Nemzeti alaptantervet

Jövőre felülvizsgálják a Nemzeti alaptantervet – jelentette ki a belügyminiszter a parlament magyarországi nemzetiségek bizottságának ülésén csütörtökön az Országházban. Pintér Sándor éves bizottsági meghallgatásán közölte, hogy a köznevelési törvény előírása szerint rendszeresen, de legalább ötévenként értékelni kell az óvodai-nevelési országos alapprogramot, valamint a Nemzeti alaptanterv bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat.

Pintér Sándor belügyminiszter és Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: Csudai Sándor)

A miniszter jelezte, hogy a NAT felülvizsgálatát végző testületbe az alaptanterv korábbi készítői közül többeket beválasztottak, így a vezetők közé került például Takaró Mihály irodalomtörténész.

Bízom abban, hogy az alaptanterv felülvizsgálata az elvárásoknak és a kor követelményeinek minden tekintetben megfelelő lesz

– hangsúlyozta Pintér Sándor, megjegyezve: a jövőben egyre nagyobb szerepet szánnak a digitális tananyagoknak. Hozzátette: a kormány számára kiemelten fontos a nemzetiségek számára biztosított tankönyvek hitelessége is, ezért ezeket a kiadványokat is rendszeresen felülvizsgálják.

Előrelépést szeretnénk elérni a színvonalas, pontos tankönyvfordításokban, ehhez a mesterséges intelligenciát is segítségül hívnánk

– közölte.

A kormány támogatja a nemzetiségi pedagógusképzést

Pintér Sándor elmondta: a kormány betartotta azt az ígéretét, hogy a Klebelsberg képzési ösztöndíjas hallgatók a diplomaszerzés után már nemcsak állami, hanem nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben is teljesíthessék a szerződésben foglalt munkavállalási kötelezettségüket. Korábban erre nem volt lehetőség a vonatkozó kormányrendelet szerint – ismertette.

Pintér Sándor belügyminiszter (Fotó: Csudai Sándor)

A pedagógus-továbbképzések centralizációja kapcsán beszámolt arról, hogy az Oktatási Hivatal és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével külön figyelemmel kísérik a nemzetközi önkormányzatokat. Mint mondta, a kormány támogatni kívánja a nemzetiségi pedagógusképzést, szeretnék, ha tovább emelkedhetne a képzéseken részt vevők száma.

Előrelépés a romák esélyteremtésében

Pintér Sándor szavai szerint jelentős előrelépést sikerült elérni a roma nemzetiséget érintő esélyteremtésben. Elmondta, hogy a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata működésére a korábbi támogatási összegek sokszorosát, kétmilliárd forintot biztosított a kormány 2025-ben. Emellett a civil szervezetek működésére, kulturális kezdeményezések támogatására 270 millió értékben jelentek meg tavasszal roma nemzetiségi pályázati támogatások, infrastrukturális fejlesztésekre további 100 millió forintos keretösszeg állt rendelkezésre – ismertette. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy

az esélyteremtő intézkedéseknek és a támogatásoknak köszönhetően csökkent az iskolai lemorzsolódás aránya, és megduplázódott az érettségiző roma diákok száma.

Pintér Sándor rámutatott: a kormány az anyagi források biztosításán túl igyekszik úgy meghozni a nemzetiségeket érintő döntéseket, hogy maximálisan odafigyeljen az érintettek igényeire. Jelezte azt is, hogy Magyarországon a Belügyminisztériumnak és a nemzetiségeknek harmonikus az együttműködése.