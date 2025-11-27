Vlagyimir PutyinDonyeckfrontszakaszPokrovszkhadműveletekorosz-ukrán háború

Putyin: Orbán Viktort mindig szívesen fogadjuk Moszkvában, reálisan látja a helyzetet

Az orosz erők bekerítették Krasznoarmejszket (ukrán nevén Pokrovszkot) és Dimitrovót (Mirnohrad) a donyecki régióban – jelentette be Vlagyimir Putyin csütörtökön a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének csúcstalálkozóján, Kirgizisztán fővárosában az orosz sajtó számára tartott sajtóértekezletén. Az orosz elnök Biskekben Orbán Viktorról is beszélt.

2025. 11. 27. 16:58
Putyin szerint az orosz Kelet csapatcsoportosítás műveletei Kijev számára a front összeomlásához vezethetnek Forrás: AFP
Valigyimir Putyin a sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnököt mindig szívesen látják Moszkvában. – Ő azok közé az emberek közé tartozik, akik látják a valóságot, a terepen zajló realitásokat, és ezek alapján alakítják ki politikai álláspontjukat – mondta az orosz elnök a RIA Novosztyi orosz hírügynökség tudósítása szerint. Sokáig homály fedte, hogyan viszonyul Moszkva a napok óta élénk visszhangot kiváltó ukrajnai béketervhez – a bizonytalan jelzések sorát azonban most Vlagyimir Putyin törte meg, amikor a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (CSTO) ülése után tartott sajtótájékoztatón először engedett bepillantást az orosz álláspont mélyebb rétegeibe.

Putyin szerint az orosz Kelet csapatcsoportosítás műveletei Kijev számára a front összeomlásához vezethetnek
Putyin szerint az orosz Kelet csapatcsoportosítás műveletei Kijev számára a front összeomlásához vezethetnek Fotó: AFP

A harctéri helyzetről szólva Putyin elmondta, hogy az orosz Kelet csapatcsoportosítás műveletei Kijev számára a front összeomlásához vezethetnek ezen a frontszakaszon.

Ha Ukrajna egységei elhagyják az általuk elfoglalt területeket, akkor véget érnek a harci cselekmények. Ha nem távoznak, fegyveres erővel fogjuk elérni ezt

– hangoztatta Putyin, aki szerint az ukrán fél csak októberben több mint 47 ezer ember veszített. A RIA Novosztyi beszámolója szerint Vlagyimir Putyin kirgizisztáni látogatása után újságíróknak nyilatkozva ismertette az orosz hadműveletek helyzetét a donyecki és környező régiókban.

Kezdjük a központi csoportunk illetékességi területével. A fő műveletek ott Krasznoarmejszk [Pokrovszk] irányában és Dimitrov [Mirnohrad] város környékén zajlanak. Krasznoarmejszk és Dimitrov teljesen körül vannak véve, akárcsak Kupjanszk

– mondta az államfő.

Putyin hozzátette, hogy az orosz hadsereg jelenleg Krasznoarmejszk területének hetven százalékát ellenőrzi, miközben az ukrán fegyveres erők a legképzettebb és legharcképesebb egységeiket vesztik el a térségben.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az orosz fegyveres erők minden fronton pozitív lendületet mutatnak, a harci övezetben az előrenyomulás üteme gyorsul.

A hadsereg jelenleg Szeverszkért küzd, és majdnem teljesen átvette az irányítást Volcsanszk felett.

A frontvonal összeomlása Ukrajna számára elkerülhetetlenné válhat, amennyiben a kupjanszki térségben kialakult helyzet más frontszakaszokon is megismétlődik 

– jelentette ki az orosz elnök. Putyin példaként említette az ukrán erők Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyében elszenvedett kudarcait is. Tájékoztatása szerint mintegy 3500 ukrán katona került blokád alá az Oszkol folyó bal partján.

Néhány parancsnokunk szerint az ukrán fegyveres erők egyes katonái ebben a térségben már most is hajléktalanoknak néznek ki

– fogalmazott.

Biztató jelek Orbán Viktor moszkvai látogatása előtt

A TASZSZ arról ír, hogy eddig nem teljesen volt világos, hogy Moszkva mit gondol a napokban nagy nyilvánosságot kapó ukrajnai béketervvel kapcsolatban. Ezt a kétes kommunikációt törte meg Vlagyimir Putyin a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (CSTO) ülése után tartott sajtótájékoztatón: 

Általánosságban egyetértünk abban, hogy ez képezheti a jövőbeli megállapodások alapját 

– mondta az orosz elnök. A kijelentés szerint Oroszország megkaphatta a listát, eddig ugyanis azt kommunikálták a hivatalos csatornákon, hogy még nem jutott el a Kremlbe a tervezet. A másik fontos fejlemény, hogy ezek alapján 

az elnöki stáb nyitott a tárgyalásra, vagyis meglehet, hogy az oroszok a eddigi álláspontjukat feladva hajlandóak engedményekre.

Kijev egyre súlyosabb nehézségekkel szembesül, ugyanis egyre nagyobb szakadék tátong a harctéren elszenvedett veszteségek és a frontvonalra küldött új alakulatok száma között. Putyin közlése szerint az ukrán fél októberben 47 500 katonát veszített, miközben a dezertálási arány is rendkívül magas volt. Az orosz elnök emiatt az ukrajnai behívásokat inkább kényszerű, mintsem önkéntes mozgósításnak nevezte.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

