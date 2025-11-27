Putyin: Orbán Viktort mindig szívesen fogadjuk Moszkvában, reálisan látja a helyzetet

Valigyimir Putyin a sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnököt mindig szívesen látják Moszkvában. – Ő azok közé az emberek közé tartozik, akik látják a valóságot, a terepen zajló realitásokat, és ezek alapján alakítják ki politikai álláspontjukat – mondta az orosz elnök a RIA Novosztyi orosz hírügynökség tudósítása szerint. Sokáig homály fedte, hogyan viszonyul Moszkva a napok óta élénk visszhangot kiváltó ukrajnai béketervhez – a bizonytalan jelzések sorát azonban most Vlagyimir Putyin törte meg, amikor a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (CSTO) ülése után tartott sajtótájékoztatón először engedett bepillantást az orosz álláspont mélyebb rétegeibe.

Putyin szerint az orosz Kelet csapatcsoportosítás műveletei Kijev számára a front összeomlásához vezethetnek Fotó: AFP

A harctéri helyzetről szólva Putyin elmondta, hogy az orosz Kelet csapatcsoportosítás műveletei Kijev számára a front összeomlásához vezethetnek ezen a frontszakaszon.

Ha Ukrajna egységei elhagyják az általuk elfoglalt területeket, akkor véget érnek a harci cselekmények. Ha nem távoznak, fegyveres erővel fogjuk elérni ezt

– hangoztatta Putyin, aki szerint az ukrán fél csak októberben több mint 47 ezer ember veszített. A RIA Novosztyi beszámolója szerint Vlagyimir Putyin kirgizisztáni látogatása után újságíróknak nyilatkozva ismertette az orosz hadműveletek helyzetét a donyecki és környező régiókban.

Kezdjük a központi csoportunk illetékességi területével. A fő műveletek ott Krasznoarmejszk [Pokrovszk] irányában és Dimitrov [Mirnohrad] város környékén zajlanak. Krasznoarmejszk és Dimitrov teljesen körül vannak véve, akárcsak Kupjanszk

– mondta az államfő.