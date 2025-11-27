Brüsszel újabb jelentős összegeket irányítana Ukrajna támogatására, miközben az ország a csökkenő külső források miatt egyre súlyosabb pénzügyi válság felé halad. A következő években mintegy 389 milliárd dollárra lenne szüksége a háborús és gazdasági kiadások fedezésére, ezért az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a tagállamok két év alatt további 135 milliárd eurót fizessenek be.
Brüsszel háborús politikája katasztrófális kudarcot vallott
Magyarország és az európai emberek pénzéből folytatná tovább a háború finanszírozását Brüsszel, miközben az EU vezetése újabb összegeket vonna el a tagállamoktól, és tovább erőlteti azt az elhibázott szankciós politikát, amely már most is komoly károkat okoz az európai gazdaságnak. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a brüsszeli szankciós politika óriási károkat okozott, nem érte el a célját és hozzájárult Európa külpolitikai elszigetelődéséhez.
Orbán Viktor szerint ez aránytalanul nagy elvonás lenne a tagországoktól, köztük Magyarországtól, és olyan közös adósságot teremtene, amelyet hosszú évtizedekig kellene törleszteni, ezért a kormány nem támogatja a javaslatot. Mindezzel párhuzamosan a brüsszeli szankciós politika is súlyos gazdasági terheket ró Európára: az emelkedő energiaárak és a gazdasági visszaesés egyre inkább az európai polgárokat sújtja. Felmerül a kérdés, mekkora károkat okoz az Európai Unió elhibázott szankciós politikája, és milyen következményei lehetnek.
A téma kapcsán a Magyar Nemzetnek az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Dornfeld László is kifejtette véleményét. A szakértő szerint az uniós szankciós politika sikertelenségének egyik legbeszédesebb bizonyítéka, hogy október végén már a 19. szankciós csomagot fogadták el Brüsszelben. Felidézte: Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter nyíltan kritizálta a globalista vezetést, és kijelentette, hogy az európai szankciós politika megbukott.
Mint mondta, hiába vezettek be széles körben korlátozásokat az orosz állammal, vállalatokkal és magánszemélyekkel szemben, az orosz gazdaság nem omlott össze, és Moszkva katonai fölényt tudott kivívni a harctéren. Dornfeld szerint ezzel Brüsszel háborús politikája – amelynek végső célja egy ukrán katonai győzelem lett volna – katasztrofális kudarcot vallott.
Kiemelte, hogy
a szankciós politika sokkal nagyobb károkat okozott Európában, mint Oroszországban: hozzájárult az infláció elszabadulásához és az energiaválsághoz.
Bár több európai állam papíron levált az orosz energiahordozókról, a valóságban továbbra is vásárolnak orosz olajat, csak kerülő utakon. Ezt – tette hozzá – Trump elnök is többször szóvá tette, amikor bírálta a brüsszeli és nyugat-európai vezetők háborúpárti álláspontját. Dornfeld szerint mindez különösen cinikus annak fényében, hogy éppen azok támadják Magyarországot az orosz energiahordozók vásárlása miatt, akik ugyanezt teszik. Emlékeztetett arra is, hogy az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, Kaja Kallasnak a férje szintén titokban üzletelt Oroszországgal.
Összegzésként az elemző úgy véli: a brüsszeli szankciós politika óriási károkat okozott, nem érte el a célját, és hozzájárult Európa külpolitikai elszigetelődéséhez.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
