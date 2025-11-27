Orbán Viktor szerint ez aránytalanul nagy elvonás lenne a tagországoktól, köztük Magyarországtól, és olyan közös adósságot teremtene, amelyet hosszú évtizedekig kellene törleszteni, ezért a kormány nem támogatja a javaslatot. Mindezzel párhuzamosan a brüsszeli szankciós politika is súlyos gazdasági terheket ró Európára: az emelkedő energiaárak és a gazdasági visszaesés egyre inkább az európai polgárokat sújtja. Felmerül a kérdés, mekkora károkat okoz az Európai Unió elhibázott szankciós politikája, és milyen következményei lehetnek.

Brüsszel háborús politikája katasztrofális kudarcot vallott

A téma kapcsán a Magyar Nemzetnek az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Dornfeld László is kifejtette véleményét. A szakértő szerint az uniós szankciós politika sikertelenségének egyik legbeszédesebb bizonyítéka, hogy október végén már a 19. szankciós csomagot fogadták el Brüsszelben. Felidézte: Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter nyíltan kritizálta a globalista vezetést, és kijelentette, hogy az európai szankciós politika megbukott.