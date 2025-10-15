Szankciók mindenekelőtt. Ursula von der Leyen belgrádi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Szerbia jelentős előrehaladást ért el, de ez nem elég.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Alekszandar Vucsics szerb elnök Belgrádban, Szerbiában, 2025. október 15-én. Fotó: Anadolu/AFP/Amir Hamzagic

A csatlakozási út hosszú, és reformokat igényel. De van egy második pont is ezen az úton – nagyobb összhangra van szükség a közös külpolitikában, különösen az Oroszország elleni szankciók terén

– fogalmazott Von der Leyen.

Almost two decades ago, Serbia made a choice to join our Union.



It was not only a strategic choice.



It was also a choice of the heart.



It was the demand of the people of Serbia.



So we look forward to Serbia doubling down on its EU path ↓ https://t.co/uw82PU1pFM — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2025

Hozzátette, hogy Szerbia külpolitikájának már 61 százaléka igazodik az uniós álláspontokhoz, de szerinte ez nem elegendő, írja a RIA Novosztyi.

Szeretnénk Szerbiára megbízható partnerként számítani

– fogalmazott.

Szankciók: Brüsszel nyomása egyre erősebb

Von der Leyen látogatása során ismét világossá vált: az Európai Bizottság számára Ukrajna és az Oroszország elleni szankciós politika az elsődleges mérce, nem pedig a tagjelöltek gazdasági vagy demokratikus fejlődése. Elemzők szerint az EU ezzel politikai zsarolást alkalmaz Szerbiával szemben, hiszen Belgrád az egyetlen európai ország, amely nem vezette be a Moszkva elleni büntetőintézkedéseket, ugyanakkor fenntartja kiegyensúlyozott kapcsolatait mind az uniós tagállamokkal, mind Oroszországgal.