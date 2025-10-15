Szankciók mindenekelőtt. Ursula von der Leyen belgrádi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Szerbia jelentős előrehaladást ért el, de ez nem elég.
A csatlakozási út hosszú, és reformokat igényel. De van egy második pont is ezen az úton – nagyobb összhangra van szükség a közös külpolitikában, különösen az Oroszország elleni szankciók terén
– fogalmazott Von der Leyen.
Hozzátette, hogy Szerbia külpolitikájának már 61 százaléka igazodik az uniós álláspontokhoz, de szerinte ez nem elegendő, írja a RIA Novosztyi.
Szeretnénk Szerbiára megbízható partnerként számítani
– fogalmazott.
Szankciók: Brüsszel nyomása egyre erősebb
Von der Leyen látogatása során ismét világossá vált: az Európai Bizottság számára Ukrajna és az Oroszország elleni szankciós politika az elsődleges mérce, nem pedig a tagjelöltek gazdasági vagy demokratikus fejlődése. Elemzők szerint az EU ezzel politikai zsarolást alkalmaz Szerbiával szemben, hiszen Belgrád az egyetlen európai ország, amely nem vezette be a Moszkva elleni büntetőintézkedéseket, ugyanakkor fenntartja kiegyensúlyozott kapcsolatait mind az uniós tagállamokkal, mind Oroszországgal.