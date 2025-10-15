szankciókOroszországBrüsszelUrsula von der LeyenSzerbia

Von der Leyennek csak a szankciók számítanak

Újabb feltételt szabott Brüsszel Szerbia számára: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy Belgrád csak akkor haladhat előre az uniós csatlakozás útján, ha csatlakozik az Oroszország elleni uniós szankciókhoz.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2025. 10. 15. 17:13
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Szerbiában, október 15-én Fotó: Amir Hamzagic Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szankciók mindenekelőtt. Ursula von der Leyen belgrádi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Szerbia jelentős előrehaladást ért el, de ez nem elég.

Szankciók
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Alekszandar Vucsics szerb elnök  Belgrádban, Szerbiában, 2025. október 15-én. Fotó: Anadolu/AFP/Amir Hamzagic

A csatlakozási út hosszú, és reformokat igényel. De van egy második pont is ezen az úton – nagyobb összhangra van szükség a közös külpolitikában, különösen az Oroszország elleni szankciók terén

– fogalmazott Von der Leyen.

Hozzátette, hogy Szerbia külpolitikájának már 61 százaléka igazodik az uniós álláspontokhoz, de szerinte ez nem elegendő, írja a RIA Novosztyi.

Szeretnénk Szerbiára megbízható partnerként számítani

– fogalmazott.

 

Szankciók: Brüsszel nyomása egyre erősebb

Von der Leyen látogatása során ismét világossá vált: az Európai Bizottság számára Ukrajna és az Oroszország elleni szankciós politika az elsődleges mérce, nem pedig a tagjelöltek gazdasági vagy demokratikus fejlődése. Elemzők szerint az EU ezzel politikai zsarolást alkalmaz Szerbiával szemben, hiszen Belgrád az egyetlen európai ország, amely nem vezette be a Moszkva elleni büntetőintézkedéseket, ugyanakkor fenntartja kiegyensúlyozott kapcsolatait mind az uniós tagállamokkal, mind Oroszországgal.

 

Vucsics: Az uniós tagság stratégiai cél, de nem minden áron

Alekszandar Vucsics szerb elnök a sajtótájékoztatón kijelentette: Szerbia számára az uniós tagság továbbra is stratégiai cél és külpolitikai prioritás, de nem hajlandó lemondani szuverenitásáról.

A nyugat-balkáni ország vezetője hangsúlyozta, hogy Belgrád az orosz szankciókhoz való csatlakozás kérdésében is kizárólag a szerb nemzeti érdekek alapján dönt.

A Nyugat-Balkánon jelenleg öt ország – Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Montenegró és Szerbia – rendelkezik hivatalos tagjelölti státussal, míg Koszovó csatlakozási kérelme még elbírálás alatt áll. Az EU-csatlakozás folyamata azonban hosszú és politikailag kiszámíthatatlan: Észak-Macedónia már 2005 óta, Törökország pedig több mint negyedszázada vár arra, hogy valóban előrelépjen.

A brüsszeli nyomásgyakorlás azonban nem mutat enyhülést – Von der Leyen üzenete egyértelmű: aki nem támogatja a szankciókat, annak nincs helye az Unióban.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Szerbiában október 15-én (Fotó: Anadolu/AFP/Amir Hamzagic) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu