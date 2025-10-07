Az EU hitelességét veszti a Balkánon

A Balkán az előszobában, Ukrajna mindenekelőtt

A portál emlékeztet: Montenegró és Albánia esetében a csatlakozás 2028, illetve 2030 körül valósulhatna meg, de ezek a dátumok egyre bizonytalanabbak.

Eközben Szerbia tovább erősíti energetikai partnerségét Oroszországgal, valamint kínai megfigyelőrendszereket vásárol, míg Montenegró a kínai „Egy övezet, egy út” program hiteleinek köszönhetően pénzügyi függésbe került Pekinggel.

Az elhúzódó uniós csatlakozási folyamat emellett egyre súlyosabb agyelszívást idéz elő a térségben, ami hosszú távon gazdasági és demográfiai következményekkel járhat – figyelmeztet az elemzés.

Ahogy arról lapunk is beszámolt korábban, mindeközben az Európai Tanács elnöke, António Costa vezeti azt a törekvést, hogy Ukrajna mielőbb előrelépjen EU-csatlakozási kérelmében, annak ellenére, hogy Magyarország ezt ellenzi.

Zelenszkij a minap egyenesen úgy fogalmazott: az uniós csatlakozás az ukrán nép választása. Kijelentette: Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle. Erre reagálva a magyar miniszterelnök úgy fogalmazott, az ukrán elnök