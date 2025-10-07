BalkánBrüsszelUkrajnauniós csatlakozásvárakozáshitelesség

Az EU hitelességét veszti a Balkánon

A csatlakozásra váró országok évtizedes halogatása miatt Oroszország és Kína erősíti befolyását a térségben.

Szabó István
Forrás: TASZSZ2025. 10. 07. 17:47
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke Fotó: Suzanne Plunkett Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Euractiv portál elemzése szerint az Európai Unió súlyos stratégiai hibát követ el azzal, hogy évek óta halogatja a nyugat-balkáni országok csatlakozását. A késlekedés következtében a térségben egyre inkább Oroszország és Kína növeli befolyását, miközben az EU elveszíti politikai és gazdasági vonzerejét – állapította meg az amerikai elemzők, Pablo Rasmussen és Robert Benson által jegyzett írás.

Balkán
António Costa, a tanács elnöke, Alekszandar Vucsics, Szerbia elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben (Fotó: AFP/John Thys)

A szakértők szerint a hat nyugat-balkáni ország – Albánia, Montenegró, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Koszovó – továbbra is az „EU-tagság előszobájában” rekedt. 

A bővítési folyamat gyakorlatilag lelassult, ami az uniós tagállamok bővítési fáradtságának, a migrációs aggodalmaknak és a döntéshozatal nehézkességétől való félelemnek tudható be, írja a TASZSZ.

Az Euractiv szerint a bővítési ígéretek folyamatos megszegése és a csatlakozási folyamat elhúzódása aláássa az EU hitelességét.

Minden elhalasztott döntés azt üzeni, hogy az uniós reformokért tett erőfeszítések nem feltétlenül hoznak eredményt, és a rivális hatalmak nyugodtan figyelmen kívül hagyhatják Európa ígéreteit

– fogalmaz a cikk.

A Balkán az előszobában, Ukrajna mindenekelőtt

A portál emlékeztet: Montenegró és Albánia esetében a csatlakozás 2028, illetve 2030 körül valósulhatna meg, de ezek a dátumok egyre bizonytalanabbak. 

Eközben Szerbia tovább erősíti energetikai partnerségét Oroszországgal, valamint kínai megfigyelőrendszereket vásárol, míg Montenegró a kínai „Egy övezet, egy út” program hiteleinek köszönhetően pénzügyi függésbe került Pekinggel.

Az elhúzódó uniós csatlakozási folyamat emellett egyre súlyosabb agyelszívást idéz elő a térségben, ami hosszú távon gazdasági és demográfiai következményekkel járhat – figyelmeztet az elemzés.

Ahogy arról lapunk is beszámolt korábban, mindeközben az Európai Tanács elnöke, António Costa vezeti azt a törekvést, hogy Ukrajna mielőbb előrelépjen EU-csatlakozási kérelmében, annak ellenére, hogy Magyarország ezt ellenzi.

Zelenszkij a minap egyenesen úgy fogalmazott: az uniós csatlakozás az ukrán nép választása. Kijelentette: Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle. Erre reagálva a magyar miniszterelnök úgy fogalmazott, az ukrán elnök

Ismét a szokásos erkölcsi zsarolás taktikáját alkalmazza, hogy országokat kényszerítsen háborús erőfeszítéseinek támogatására.

Borítókép:Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (Fotó: AFP/Suzanne Plunkett)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAranyosi Péter

Tisztelt Bíróság!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu