Az Euractiv portál elemzése szerint az Európai Unió súlyos stratégiai hibát követ el azzal, hogy évek óta halogatja a nyugat-balkáni országok csatlakozását. A késlekedés következtében a térségben egyre inkább Oroszország és Kína növeli befolyását, miközben az EU elveszíti politikai és gazdasági vonzerejét – állapította meg az amerikai elemzők, Pablo Rasmussen és Robert Benson által jegyzett írás.
Az EU hitelességét veszti a Balkánon
A csatlakozásra váró országok évtizedes halogatása miatt Oroszország és Kína erősíti befolyását a térségben.
A szakértők szerint a hat nyugat-balkáni ország – Albánia, Montenegró, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Koszovó – továbbra is az „EU-tagság előszobájában” rekedt.
A bővítési folyamat gyakorlatilag lelassult, ami az uniós tagállamok bővítési fáradtságának, a migrációs aggodalmaknak és a döntéshozatal nehézkességétől való félelemnek tudható be, írja a TASZSZ.
Az Euractiv szerint a bővítési ígéretek folyamatos megszegése és a csatlakozási folyamat elhúzódása aláássa az EU hitelességét.
Minden elhalasztott döntés azt üzeni, hogy az uniós reformokért tett erőfeszítések nem feltétlenül hoznak eredményt, és a rivális hatalmak nyugodtan figyelmen kívül hagyhatják Európa ígéreteit
– fogalmaz a cikk.
A Balkán az előszobában, Ukrajna mindenekelőtt
A portál emlékeztet: Montenegró és Albánia esetében a csatlakozás 2028, illetve 2030 körül valósulhatna meg, de ezek a dátumok egyre bizonytalanabbak.
Eközben Szerbia tovább erősíti energetikai partnerségét Oroszországgal, valamint kínai megfigyelőrendszereket vásárol, míg Montenegró a kínai „Egy övezet, egy út” program hiteleinek köszönhetően pénzügyi függésbe került Pekinggel.
Az elhúzódó uniós csatlakozási folyamat emellett egyre súlyosabb agyelszívást idéz elő a térségben, ami hosszú távon gazdasági és demográfiai következményekkel járhat – figyelmeztet az elemzés.
Ahogy arról lapunk is beszámolt korábban, mindeközben az Európai Tanács elnöke, António Costa vezeti azt a törekvést, hogy Ukrajna mielőbb előrelépjen EU-csatlakozási kérelmében, annak ellenére, hogy Magyarország ezt ellenzi.
Zelenszkij a minap egyenesen úgy fogalmazott: az uniós csatlakozás az ukrán nép választása. Kijelentette: Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle. Erre reagálva a magyar miniszterelnök úgy fogalmazott, az ukrán elnök
Ismét a szokásos erkölcsi zsarolás taktikáját alkalmazza, hogy országokat kényszerítsen háborús erőfeszítéseinek támogatására.
Borítókép:Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (Fotó: AFP/Suzanne Plunkett)
