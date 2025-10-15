Brüsszel hisz a szankciókban, de az emberek az életükkel fizetnek az illúzióért

Kijelentette:

Lehet, hogy korábban az idő Oroszország oldalán állt, de most már Ukrajnának kedvez.

„Minden egyes euró, amit elveszünk Oroszországtól, olyan pénz, amit nem tud háborúra költeni” – tette hozzá. Kallas hangsúlyozta: Európa hamarosan új intézkedéseket vezet be, amelyek Oroszország energia-, pénzügyi és kereskedelmi bevételeit célozzák meg.

„Oroszország katonai gazdasága már most is gyenge. Tovább fogjuk gyengíteni. Az infláció meghaladja a 20 százalékot, a monetáris tartalékok kimerültek, a gazdasági növekedés pedig közel nulla” – mondta a diplomata.

Brüsszel tehát továbbra is abban a hitben él, hogy gazdasági szankciókkal térdre kényszerítheti Oroszországot – miközben a frontvonalon továbbra is ezrek halnak meg.

Kérdés, hogy ha „eddig Oroszországnak kedvezett az idő”, ahogy Kallas fogalmazott, miért nem a diplomácia útját választotta Európa már korábban?

Gazdasági szankciók: Brüsszel tovább hisz a nyomásgyakorlás erejében

A helyzet értékelésére Kemény Jánost, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát kértük, aki szerint Kaja Kallas azért fogalmazott úgy, hogy „eddig Oroszországnak kedvezett az idő”, mert hosszú ideig az volt a benyomás, hogy mind az orosz gazdaság lendületben van, mind pedig az orosz társadalom egységesen támogatja Vlagyimir Putyin háborús céljait.