Az ukránoknak adná Oroszország pénzét Brüsszel

Az EU a lehető leggyorsabban dolgozik aannak érdekében, hogy megállapodásra jusson az orosz eszközök felhasználásáról az Ukrajnának nyújtandó jóvátételi hitel finanszírozásához – mondta el Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője.

Kallas szerint az orosz eszközöket kellene felhasználni az ukrajnai jóvátételre (Fotó: AFP)

Kallas annak ellenére fogalmazott így, hogy nem minden tagállam támogatja a javaslatot – hívja fel a figyelmet a The Guardian brit napilap.

A külügyi főképviselő hangsúlyozta, hogy a lefoglalt orosz eszközöket kell felhasználni az Ukrajnának fizetendő háborús kártérítés finanszírozására ahelyett, hogy az európai adófizetők pénzét használnák fel erre a célra.

Ha nem vesszük figyelembe ezeket a [orosz] eszközöket, akkor az biztosan az adófizetőkre hárul

– nyilatkozta Kallas Koppenhágában.

Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője (Fotó: Anadolu via AFP)