Az ukránoknak adná Oroszország pénzét Brüsszel

A lefoglalt orosz eszközöket kell felhasználni az Ukrajnának nyújtandó jóvátételi hitel finanszírozásához – mondta az Európai Unió külügyi főképviselője. Kaja Kallas szerint Brüsszel a lehető leggyorsabban dolgozik az ezzel kapcsolatos megállapodáson.

Munkatársunktól
2025. 10. 01. 17:33
Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője
Az EU a lehető leggyorsabban dolgozik aannak érdekében, hogy megállapodásra jusson az orosz eszközök felhasználásáról az Ukrajnának nyújtandó jóvátételi hitel finanszírozásához – mondta el Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője.

Kallas szerint az orosz eszközöket kellene felhasználni az ukrajnai jóvátételre
Kallas szerint az orosz eszközöket kellene felhasználni az ukrajnai jóvátételre

Kallas annak ellenére fogalmazott így, hogy nem minden tagállam támogatja a javaslatot – hívja fel a figyelmet a The Guardian brit napilap.

A külügyi főképviselő hangsúlyozta, hogy a lefoglalt orosz eszközöket kell felhasználni az Ukrajnának fizetendő háborús kártérítés finanszírozására ahelyett, hogy az európai adófizetők pénzét használnák fel erre a célra.

Ha nem vesszük figyelembe ezeket a [orosz] eszközöket, akkor az biztosan az adófizetőkre hárul

– nyilatkozta Kallas Koppenhágában.

Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője (Fotó: Anadolu via AFP)

