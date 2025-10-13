Kijev segítséget kért, Brüsszel egyből ugrott

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője október 13-án érkezett Kijevbe, hogy ukrán tisztviselőkkel egyeztessen Európa pénzügyi és katonai támogatásáról – írja a The Kyiv Independent. Korábban a Magyar Nemzeten is foglalkoztunk a témával, hogy a magyar álláspont szerint Közép-Európa biztonságát leginkább az ukrajnai és a közel-keleti háború fenyegeti, és a béke kulcsa mindkét esetben Donald Trump lehet. Mindeközben az uniós költségvetés egyötödét Ukrajnának szánják, amit Orbán Viktor „ukrán költségvetésnek” nevezett. Kallas október 15-én Brüsszelben fogja vezetni az EU védelmi minisztereinek tanácskozását, ahol az európai tisztviselők védelmi kérdésekről tárgyalnak majd.

A látogatásra azután kerül sor, hogy Oroszország fokozta támadásait Ukrajna energiahálózata ellen a közelgő tél árnyékában. Írtunk róla, hogy stratégiát váltott Oroszország, kemény télre készülhet Ukrajna. Például október 10-én rakéta- és dróntámadások kombinációja okozott kiterjedt áramkimaradásokat Kijevben és több ukrán régióban egyaránt. A mai megbeszéléseken Ukrajna energiahálózata, valamint „Oroszország háborús bűneiért való felelősségre vonása” is szóba kerül majd – közölte Kallas az X közösségi oldalon.

Kijev segítséget kért

Ahogy Oroszország növeli a csapások intenzitását, Kijev felszólította nyugati partnereit, hogy erősítsék meg az ukrán légvédelmet, és használják fel a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására.