Kijev segítséget kért, Brüsszel egyből ugrott

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi vezetője október 13-án Kijevbe látogatott, hogy ukrán tisztviselőkkel tárgyaljon az uniós pénzügyi és katonai támogatásról, valamint az energiaszektor helyzetéről. A látogatás előzménye, hogy Oroszország fokozta támadásait az ukrán energiahálózat ellen, miközben Európa a befagyasztott orosz vagyonok felhasználásának lehetőségét vizsgálja Ukrajna megsegítésére. Kallas a következő napokban Brüsszelben elnököl majd az EU védelmi minisztereinek ülésén.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 11:58
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője és Andrij Szibiha ukrán külügyminisztere
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője és Andrij Szibiha ukrán külügyminisztere Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője október 13-án érkezett Kijevbe, hogy ukrán tisztviselőkkel egyeztessen Európa pénzügyi és katonai támogatásáról – írja a The Kyiv Independent. Korábban a Magyar Nemzeten is foglalkoztunk a témával, hogy a magyar álláspont szerint Közép-Európa biztonságát leginkább az ukrajnai és a közel-keleti háború fenyegeti, és a béke kulcsa mindkét esetben Donald Trump lehet. Mindeközben az uniós költségvetés egyötödét Ukrajnának szánják, amit Orbán Viktor „ukrán költségvetésnek” nevezett. Kallas október 15-én Brüsszelben fogja vezetni az EU védelmi minisztereinek tanácskozását, ahol az európai tisztviselők védelmi kérdésekről tárgyalnak majd.

Kijev segítséget ért, Brüsszel az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője küldte tárgyalni
Kijev segítséget kért, Brüsszel az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét küldte tárgyalni. Fotó: AFP

A látogatásra azután kerül sor, hogy Oroszország fokozta támadásait Ukrajna energiahálózata ellen a közelgő tél árnyékában. Írtunk róla, hogy stratégiát váltott Oroszország, kemény télre készülhet Ukrajna. Például október 10-én rakéta- és dróntámadások kombinációja okozott kiterjedt áramkimaradásokat Kijevben és több ukrán régióban egyaránt. A mai megbeszéléseken Ukrajna energiahálózata, valamint „Oroszország háborús bűneiért való felelősségre vonása” is szóba kerül majd – közölte Kallas az X közösségi oldalon.

Kijev segítséget kért

Ahogy Oroszország növeli a csapások intenzitását, Kijev felszólította nyugati partnereit, hogy erősítsék meg az ukrán légvédelmet, és használják fel a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására. 

Az európai vezetők jelenleg arról tárgyalnak, hogy az orosz központi bank befagyasztott eszközeit felhasználva egy úgynevezett jóvátételi hitelt hozzanak létre, amely legalább 140 milliárd eurót biztosíthatna Kijev számára, és csak akkor kellene visszafizetni, amikor Moszkva – a háború végeztével – beleegyezik a háborús jóvátétel kifizetésébe. Az elmúlt hónapokban a Moszkva és Európa közötti feszültségek is fokozódtak, mivel orosz drónok és repülőgépek többször is megsértették a NATO légterét. További gyanús drónészlelések miatt repülőtéri fennakadások történtek Dániában, Norvégiában és Németországban, amiért egyes szakértők az orosz árnyékflottát okolják.

Borítókép: Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője és Andrij Szibiha ukrán külügyminisztere (Fotó: AFP)

