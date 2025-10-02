Ezért nem érhet még véget az orosz–ukrán háború

Október 2-án, Koppenhágában zajlik az Európai Politikai Közösség (EPK) hetedik csúcstalálkozója, ahol az európai országok vezetői arra fognak összpontosítani, hogy miként lehet megerősíteni Ukrajnát, illetve az általános európai biztonsági helyzetet, valamint hogy hogyan lehet Európát erősebbé és biztonságosabbá tenni a jelenlegi geopolitikai helyzetben. A Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, hogy az Európai Unió továbbra is hatalmas összegeket fordít Ukrajna támogatására, miközben egyre több tagállamban növekszik az elégedetlenség. A fegyverszállítások és pénzügyi segélyek súlyos eurómilliárdokkal terhelik az európai költségvetéseket, miközben a tagállamok gazdasági nehézségei fokozódnak. Brüsszel az ukrán EU-csatlakozást is napirenden tartja, annak ellenére, hogy több tagállam – köztük Magyarország is – ellenzi a folyamatot. Orbán Viktor szerint az orosz–ukrán háborúnak csak tárgyalások útján lehet véget vetni, Európának pedig közvetlenül Moszkvával kellene egyeztetnie. Kiszelly Zoltánt, a Századvég politikai elemzési igazgatóját kérdeztük.

Az orosz–ukrán háború nem a diplomácia, hanem az eszkaláció irányába halad (Fotó: AFP)

A szakértő elmondta, hogy nem vár fordulatot az orosz–ukrán háború kapcsán,

akkor lesz fordulat, ha az országok többségében olyan kormány lesz, amely a tárgyaláspárti, békepárti politikát képviseli.

Amíg a kormányok nem változnak, addig a politikájuk sem változik – hangsúlyozta. Majd azzal folytatta, hogy az uniós tagországok most akarnak 185 milliárd euró hitelt adni Ukrajna háborújára.