Európa a vesztébe rohan

Az Európai Unió vezetése látszólag mindent alárendel annak, hogy Ukrajna folytathassa a háborút Oroszországgal. Brüsszel újabb és újabb eurómilliárdokat fordít fegyverekre és ukrán támogatásokra, miközben az uniós tagállamok többségében egyre nő az elégedetlenség. Nem alaptanul hiszen az Ukrajnának nyújtott összegekre máshol lenne szükség. Németországban jelenleg harmincmilliárd euróra rúg a költségvetési hiány, Franciaországban a miniszterelnök belebukott a megszorításokba és a francia államadósság történelmi csúcson jár. Az orosz–ukrán béke esélye egyre távolabb kerül, ami egyre súlyosabb gazdasági és biztonsági következményekkel járhat egész Európára nézve.

Nem lesz orosz–ukrán béke, ha Zelenszkij a végtelenségig folyhatja a háborút

Fotó: VOLODYMYR TARASOV / NurPhoto

Brüsszel bármit feláldoz Ukrajnáért?

Brüsszel példátlan mértékű pénzügyi, humanitárius és katonai támogatást nyújt Ukrajnának az orosz–ukrán háború kitörése óta. Márciusi adatok szerint az EU és tagállamai akkor már összesen 135,4 milliárd euróval támogatták a háborúban álló országot, ráadásul ez az összeg azóta már jelentősen nőtt. Az ukrán fegyverkezéshez kapcsolódó uniós döntések az utóbbi hónapokban újabb rekordösszegű segélycsomagokat jelentettek Ukrajnának. Brüsszel többször is kijelentette, hogy