Franciaország válsága az eurót is a szakadékba rántja?

Az ellenzék balról és jobbról egyaránt szembeszállt az intézkedésekkel, noha Franciaország helyzete drámai: az államadósság a GDP 112 százalékán áll, több mint kétszerese a maastrichti szerződésben rögzített határnak. Az éves hiány 6,2 százalék, vagyis több mint kétszerese a megengedettnek – és a kilátások egyre romlanak.

Emmanuel Macron elnök és Bayrou is tisztában volt a veszéllyel. A kormányfő utolsó felszólalásában így fogalmazott:

Egy ország, amely nem képes közpénzeit egyensúlyban tartani, az önmagát adja fel.

Berlinben is egyre nagyobb az aggodalom

A fejleményeket Németország is feszült figyelemmel követi. Friedrich Merz kancellár egész nap jelentéseket kért a párizsi eseményekről. Andreas Jung, a CDU alelnöke úgy fogalmazott:

A legnagyobb aggodalmat számunkra a francia költségvetés okozza.

Andreas Jung, a CDU szövetségi elnökhelyettese (Fotó: DPA/AFP/Michael Kappeler)

Jung arra figyelmeztetett: minél tovább tart a politikai bénultság, annál keményebben reagálnak a pénzpiacok. Bayrou azt ígérte, hogy 2029-ig 2,8 százalékra szorítja le a hiányt, de jelenleg ennek épp az ellenkezője látszik. Ez már a második kormányfő, aki a megszorításokon bukott: elődje, Michel Barnier mindössze 99 napig bírta hivatalában.

A politikai tehetetlenség miatt a befektetők egyre kevésbé hajlandók francia állampapírokat vásárolni.

Egyre többen tartanak attól, hogy Párizs képtelen lesz visszafizetni adósságait. Amennyiben a piacok elfordulnak, ismét az Európai Központi Banknak kellene beavatkoznia, kötvényvásárlásokkal és kamatcsökkentéssel – ami viszont újabb inflációt robbanthat ki.

Németország is eladósodik, kontrollvesztéstől tartanak

Clemens Fuest, az Ifo intézet vezetője szerint a francia kötvényhozamok további emelkedése komoly terhet ró a költségvetésre, és valós kockázat a fizetésképtelenség. Friedrich Heinemann, a mannheimi ZEW professzora úgy véli:

Franciaország adósságai felett elveszhet a kontroll, ami az euró hitelességét is alapjaiban rengetheti meg.

Amennyiben az EU két legnagyobb gazdasága, Franciaország és Németország egyszerre él a jövő rovására, az euró könnyen „puhapénzzé” válhat. A közgazdászok szerint a helyzet nem csupán magasabb inflációt és kamatokat hozna, de a görög és olasz válságok is eltörpülnének mellette.Egyre több szakértő figyelmeztet: közeledik az euró fennállásának legsúlyosabb válsága.