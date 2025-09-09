FranciaországNémetországMacronválsággazdaságeuró

Franciaország válsága az eurót is a szakadékba rántja?

A francia miniszterelnök belebukott a megszorításokba, miközben az államadósság történelmi csúcson jár. Franciaország mellett Németország sem marad el a költekezésben, így az európai közös valuta előtt soha nem látott válság körvonalazódik.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 09. 9:57
Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök közös sajtótájékoztatót tartott a 25. francia-német kabinetülés után Fotó: Manon Cruz Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb politikai földrengés rázta meg Franciaországot: a nemzetgyűlés hétfő este nagy többséggel vonta meg a bizalmat François Bayrou kormányfőtől. A 74 éves politikus hiába próbálta megfékezni az ország elszabadult államháztartási hiányát, 44 milliárd eurós megszorító csomagja elbukott – írja az Origo.

Franciaország
Francois Bayrou francia miniszterelnök beszél a nemzetgyűlésben (Fotó: Hans Lucas/AFP/Xose Bouzas)

Az ellenzék balról és jobbról egyaránt szembeszállt az intézkedésekkel, noha Franciaország helyzete drámai: az államadósság a GDP 112 százalékán áll, több mint kétszerese a maastrichti szerződésben rögzített határnak. Az éves hiány 6,2 százalék, vagyis több mint kétszerese a megengedettnek – és a kilátások egyre romlanak.

Emmanuel Macron elnök és Bayrou is tisztában volt a veszéllyel. A kormányfő utolsó felszólalásában így fogalmazott: 

Egy ország, amely nem képes közpénzeit egyensúlyban tartani, az önmagát adja fel.

Berlinben is egyre nagyobb az aggodalom

A fejleményeket Németország is feszült figyelemmel követi. Friedrich Merz kancellár egész nap jelentéseket kért a párizsi eseményekről. Andreas Jung, a CDU alelnöke úgy fogalmazott: 

A legnagyobb aggodalmat számunkra a francia költségvetés okozza.

06 May 2024, Berlin: Andreas Jung, deputy federal chairman of the CDU, speaks at the CDU federal party conference. At the CDU party conference, the leadership is re-elected and a new basic program is adopted. Photo: Michael Kappeler/dpa (Photo by MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Andreas Jung, a CDU szövetségi elnökhelyettese (Fotó: DPA/AFP/Michael Kappeler)

Jung arra figyelmeztetett: minél tovább tart a politikai bénultság, annál keményebben reagálnak a pénzpiacok. Bayrou azt ígérte, hogy 2029-ig 2,8 százalékra szorítja le a hiányt, de jelenleg ennek épp az ellenkezője látszik. Ez már a második kormányfő, aki a megszorításokon bukott: elődje, Michel Barnier mindössze 99 napig bírta hivatalában.

A politikai tehetetlenség miatt a befektetők egyre kevésbé hajlandók francia állampapírokat vásárolni. 

Egyre többen tartanak attól, hogy Párizs képtelen lesz visszafizetni adósságait. Amennyiben a piacok elfordulnak, ismét az Európai Központi Banknak kellene beavatkoznia, kötvényvásárlásokkal és kamatcsökkentéssel – ami viszont újabb inflációt robbanthat ki.

Németország is eladósodik, kontrollvesztéstől tartanak

Clemens Fuest, az Ifo intézet vezetője szerint a francia kötvényhozamok további emelkedése komoly terhet ró a költségvetésre, és valós kockázat a fizetésképtelenség. Friedrich Heinemann, a mannheimi ZEW professzora úgy véli:

Franciaország adósságai felett elveszhet a kontroll, ami az euró hitelességét is alapjaiban rengetheti meg.

Amennyiben az EU két legnagyobb gazdasága, Franciaország és Németország egyszerre él a jövő rovására, az euró könnyen „puhapénzzé” válhat. A közgazdászok szerint a helyzet nem csupán magasabb inflációt és kamatokat hozna, de a görög és olasz válságok is eltörpülnének mellette.Egyre több szakértő figyelmeztet: közeledik az euró fennállásának legsúlyosabb válsága.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök közös sajtótájékoztatót tartott a 25. francia–német kabinetülés után (Fotó: AFP/Manon Cruz)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekMagyar Péter

Válságtünetek Magyar Péter körül

Sümeghi Lóránt avatarja

A Tisza elnöke egész egyszerűen a valóságot próbálja letagadni és meghamisítani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu