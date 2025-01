Gazdasági szakértő: Magyarországnak soha nem szabadna csatlakoznia az euróövezethez

Philip Pilkington a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, aki makrogazdasági és geoökonómiai kérdésekkel foglalkozik. Az intézethez való csatlakozása előtt Philip befektetéskezelési területen dolgozott makrogazdasági stratégaként. Philip a Multipolarity podcast alapítója, valamint a The Reformation in Economics (Palgrave MacMillan, 2016) és a hamarosan megjelenő The Collapse of Global Liberalism című könyvek szerzője.