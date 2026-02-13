Merz Münchenben: Németország minden fronton támogatja Ukrajnát

Friedrich Merz a Müncheni Biztonsági Konferencián egy négy pilléren nyugvó programot hirdetett meg, amely Németország és Európa katonai, politikai, gazdasági és technológiai megerősítésére, valamint Ukrajna támogatására épül. Emellett szuverénebb Európát, a transzatlanti együttműködés fenntartását és új globális partnerségek kiépítését sürgette a kockázatok csökkentése és a versenyképesség erősítése érdekében. „Támogatjuk Ukrajnát az orosz imperializmus elleni bátor ellenállásában – katonailag, diplomáciailag, politikailag és gazdaságilag egyaránt” – jelentette ki.

Friedrich Merz német kancellár Fotó: AFP

Mint arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, a bajor fővárosban, a Bayerischer Hof szállodában vette kezdetét a Müncheni Biztonsági Konferencia (Munich Security Conference), amely mára a nyugati baloldali politikai körök egyik visszatérő találkozóhelyévé vált.