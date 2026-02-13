MerzUkrajnaMünchen

Merz Münchenben: Németország minden fronton támogatja Ukrajnát

„Nem lesz elég reagálni a nagyhatalmak manővereire: meg kell határoznunk a saját programunkat” – jelentette ki Friedrich Merz a Müncheni Biztonsági Konferencián. „Támogatjuk Ukrajnát az orosz imperializmus elleni bátor ellenállásában” – katonailag, diplomáciailag, politikailag és gazdaságilag egyaránt – mondta a kancellár.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 17:10
Friedrich Merz német kancellár Fotó: AFP
Friedrich Merz a Müncheni Biztonsági Konferencián egy négy pilléren nyugvó programot hirdetett meg, amely Németország és Európa katonai, politikai, gazdasági és technológiai megerősítésére, valamint Ukrajna támogatására épül. Emellett szuverénebb Európát, a transzatlanti együttműködés fenntartását és új globális partnerségek kiépítését sürgette a kockázatok csökkentése és a versenyképesség erősítése érdekében. „Támogatjuk Ukrajnát az orosz imperializmus elleni bátor ellenállásában – katonailag, diplomáciailag, politikailag és gazdaságilag egyaránt” – jelentette ki.

Mint arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, a bajor fővárosban, a Bayerischer Hof szállodában vette kezdetét a Müncheni Biztonsági Konferencia (Munich Security Conference), amely mára a nyugati baloldali politikai körök egyik visszatérő találkozóhelyévé vált.

A Tisza Pártban ugyan nevetnek a háború borzalmain, de a valóság az, hogy a német védelmi miniszter épp arról beszél, hogy mindenki nézze meg a raktárait, hogy van-e még mit adni Ukrajnának, ha pedig nincs, akkor küldjünk még több pénzt. A veszély valós, az ajtónkon kopogtat – és csak a Fidesz a biztos választás!

írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

