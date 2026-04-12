Brüsszel háborúra készül: katonai tervek, túlélőfüzetek és sorkatonaság jelzi az irányt

A civileket is felkészítik a válságokra

A felkészülés már messze nem csak a hadseregeket érinti. Egyre több országban a civil lakosságot is arra próbálják felkészíteni, hogyan tudnak átvészelni több napot külső segítség nélkül egy súlyos válsághelyzetben.

Hollandiában például minden háztartás kormányzati útmutatót kap, amely részletesen bemutatja, mire kell számítani, ha megszűnik az áramellátás, akadozik a vízszolgáltatás, leáll a kommunikáció vagy kiürülnek az üzletek. A kézikönyv nem általános tanácsokat tartalmaz, hanem konkrét útmutatást ad a túléléshez.

A hatóságok azt javasolják, hogy a családok előre készítsenek össze vészhelyzeti csomagokat, amelyekben ivóvíz, tartós élelmiszer, elemes eszközök, elsősegély-felszerelés és fontos dokumentumok másolatai is helyet kapnak. Ez jól mutatja, hogy a háborús logika egyre inkább megjelenik a hétköznapi életben is.

Brüsszel hosszú távú katonai felkészülésben gondolkodik

Az Európai Bizottság közben átfogó programot dolgozott ki, amelynek célja, hogy a kontinens a következő években teljes katonai készenléti szintre jusson. A tervek szerint a védelem kérdése tartósan a politika középpontjában marad.

A program részeként erősítenék a keleti védelmi vonalat, fejlesztenék a légvédelmi rendszereket, és egy összehangolt drónelhárító hálózatot is kiépítenének. A kezdeményezés azonban nem aratott osztatlan sikert: sokan attól tartanak, hogy a védelmi ügyekben túl nagy szerephez jutna Brüsszel.

Mindez arra utal, hogy Európában nem átmeneti intézkedésekről, hanem a biztonságpolitikai gondolkodás tartós átalakulásáról van szó.