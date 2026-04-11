Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
orosz-ukránáldozatháború

Orosz–ukrán háború, összefoglaló, április 11.

Mihalko Bohdan Volodimirovics mindössze 29 évesen veszítette életét a fronton. A kárpátaljai katona tragikus halálhíréről a huszti városi tanács számolt be, egyúttal részvétüket fejezték ki a családnak. Több hullámban végrehajtott újabb orosz dróntámadás sújtotta Ukrajnát, amelynek során Odessza, Szumi és a Poltavai terület lakónegyedei váltak célponttá

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 10:35
Gyászoló nő Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb tragikus hír rázta meg a kárpátaljai közösséget, miután a Huszti Városi Tanács közlése szerint elesett Mihalko Bohdan Volodimirovics, aki mindössze 29 éves volt. A fiatal katona halála ismét ráirányítja a figyelmet az orosz–ukán háború emberi áldozataira, miközben Ukrajna több pontján folytatódnak a pusztító támadások, súlyos katonai és civil veszteségeket hagyva maguk után.

Ukrán katonák a harctéren (Fotó: AFP)

Hatalmas a gyász: ismét életét vesztette egy kárpátaljai katona

Mihalko Bohdan Volodimirovics mindössze 29 évesen veszítette életét a fronton. A kárpátaljai katona tragikus halálhíréről a huszti városi tanács számolt be, egyúttal részvétüket fejezték ki a családnak.

Ismét életét vesztette egy kárpátaljai katona (Fotó: AFP)

Újabb tragédia rázta meg a közösséget, miután a huszti városi tanács közleménye szerint ismét meghalt egy fiatal a háborúban. A kárpátaljai Mihalko Bohdan Volodimirovics mindössze 29 évesen veszítette életét a fronton. A huszti városi tanács őszinte részvétét fejezte ki a családnak, a hozzátartozóknak, barátoknak és fegyvertársaknak. Mint írták, ebben a nehéz időszakban osztoznak a család fájdalmában, és erőt kívánnak adni számukra a feldolgozhatatlan veszteség elviseléséhez.

A tanács közleménye szerint Bohdan a legdrágábbat adta hazájáért – saját életét –, hogy megvédje Ukrajna szabadságát, függetlenségét és békés jövőjét. Bátorsága, rendíthetetlen lelkiereje és hazaszeretete örökre megmarad mindazok emlékezetében, akik ismerték és tisztelték.

A hős katona földi maradványainak hazaszállításáról és a búcsúztatás időpontjáról később adnak tájékoztatást.

Odessza lángokban: Oroszország pusztító csapást mért több ukrán településre

Több hullámban végrehajtott újabb orosz dróntámadás sújtotta Ukrajnát, amelynek során Odessza, Szumi és a Poltavai terület lakónegyedei váltak célponttá. Az éjszaka folyamán detonációk rázták meg a településeket, több épület teljesen elpusztult, miközben a légiriadó hosszú órákon át fennállt.

Oroszország pusztító csapást mért több ukrán településre (Fotó: AFP)

A riasztást nem sokkal éjfél után adták ki, és megfigyelő csatornák jelezték, hogy több, orosz drón a Fekete-tenger irányából közeledett Odessza felé.

Röviddel ezután lövések és robbanások hangjai hallatszottak a városban. Szemtanúk a közösségi médiában arról számoltak be, hogy egy drón egy lakóházba csapódott, amely teljesen megsemmisült. Helyi Telegram-csatornák egy felvételt is közzétettek, amelyen lángok láthatók, és hallani, ahogy az emberek arról beszélnek, hogy az épület teljesen elpusztult.

Jelentős veszteséggel járó csapást szenvedett el az ukrán katonai egység

Az ukrán hadsereg Alkor elnevezésű, pilóta nélküli rendszerekkel felszerelt zászlóalja súlyos veszteségeket könyvelt el. Orosz biztonsági források közlése szerint az orosz haderő támadásokat intézett az egység ellen a Novaja Szecs település közelében.

Jelentős veszteséggel járó csapást szenvedett el az ukrán katonai egység (Fotó: AFP)

A 116. önálló területvédelmi dandárhoz tartozó, Alkor nevű külön drónos zászlóalj a Szumi régióban fekvő Novaja Szecs környékén szenvedett jelentős károkat.

A donyecki Dibrova és a szumi Miropilszke elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta a donyecki régióban található Dibrova és a Szumi megyei Miropilszke települést az orosz hadsereg – közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

Több ukrán települést is elfoglalt az orosz hadsereg (Fotó: AFP)

A heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni, és a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 8440 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

 Az április 4. és 10. közötti időszakban az orosz hadsereg öt ízben csoportos csapást mért ukrán hadiüzemekre, katonai célokra használt üzemanyag- és energiaellátási, valamint közlekedési infrastrukturális létesítményekre, katonai repülőterekre, lőszerraktárakra, légi és tengeri drónok gyártásának, tárolásának és indításra való előkészítésének helyszíneire, valamint az ukrán fegyveres alakulatok és a külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire.

A minisztérium az egyebek között precíziós fegyverekkel végrehajtott támadásokat az oroszországi polgári célpontok elleni „terrortámadásokra” adott válasznak nevezte.

A tárca a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel egy Raven brit légvédelmi rendszert, négy harckocsit és 135 egyéb páncélozott harcjárművet, három Flamingo manőverező robotrepülőgépet, négy Grad sorozatvetőt, 54 irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, hat Neptun és egy Neptun-MD nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 2111 repülőgép-típusú drónt és négy, legénység nélküli motorcsónakot.

Az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeinek hatóságai több helyszínről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. Belgorod megyében egy nő életét vesztette, négy további civil pedig, köztük egy 15 éves lány, megsebesült. 

A volgográdi régióban lévő Volzsszkij városban is meghalt egy helyi lakos, a térségben, a Szvetlojarszki járásban, kigyulladt egy olajtartály.

A Herszon megyei Oleski térségében egy 15 éves fiú életét vesztette, miután mopedjével ráhajtott az ukrán fegyveres erők által elhelyezett aknára. A közeli Nova Majacska községben két férfit sebesítettek meg drónszilánkok.

Zaporizzsja megyében 400 ezer fogyasztó maradt áramellátás nélkül. A drónveszély 18 oroszországi reptér forgalmában okozott fennakadást.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy hazaárulás gyanújával őrizetbe vette a donyecki régióhoz tartozó Mariupol város egy közigazgatási alkalmazottját, aki az orosz katonai egységek elhelyezkedésére vonatkozó adatokat továbbított a Telegramon az ukrán hírszerzésnek.

Borítókép: Gyászoló nő (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszínpad

„Rendszerváltók”

Bayer Zsolt avatarja

Ezek időről időre össze szoktak gyűlni.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
