Orosz–ukrán háború, összefoglaló, április 11.

Újabb tragikus hír rázta meg a kárpátaljai közösséget, miután a Huszti Városi Tanács közlése szerint elesett Mihalko Bohdan Volodimirovics, aki mindössze 29 éves volt. A fiatal katona halála ismét ráirányítja a figyelmet az orosz–ukán háború emberi áldozataira, miközben Ukrajna több pontján folytatódnak a pusztító támadások, súlyos katonai és civil veszteségeket hagyva maguk után.

Ukrán katonák a harctéren (Fotó: AFP)

Hatalmas a gyász: ismét életét vesztette egy kárpátaljai katona

Mihalko Bohdan Volodimirovics mindössze 29 évesen veszítette életét a fronton. A kárpátaljai katona tragikus halálhíréről a huszti városi tanács számolt be, egyúttal részvétüket fejezték ki a családnak.

Ismét életét vesztette egy kárpátaljai katona (Fotó: AFP)

Újabb tragédia rázta meg a közösséget, miután a huszti városi tanács közleménye szerint ismét meghalt egy fiatal a háborúban. A kárpátaljai Mihalko Bohdan Volodimirovics mindössze 29 évesen veszítette életét a fronton. A huszti városi tanács őszinte részvétét fejezte ki a családnak, a hozzátartozóknak, barátoknak és fegyvertársaknak. Mint írták, ebben a nehéz időszakban osztoznak a család fájdalmában, és erőt kívánnak adni számukra a feldolgozhatatlan veszteség elviseléséhez.

A tanács közleménye szerint Bohdan a legdrágábbat adta hazájáért – saját életét –, hogy megvédje Ukrajna szabadságát, függetlenségét és békés jövőjét. Bátorsága, rendíthetetlen lelkiereje és hazaszeretete örökre megmarad mindazok emlékezetében, akik ismerték és tisztelték.

A hős katona földi maradványainak hazaszállításáról és a búcsúztatás időpontjáról később adnak tájékoztatást.