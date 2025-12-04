Odessza lángokban: pusztító orosz dróntámadás rázta meg a várost

A légvédelem Odesszában a legtöbb drónt megsemmisítette, de így sem tudták elkerülni a károkat. Jelentős sérülések keletkeztek az energetikai infrastruktúrában, az adminisztratív épületekben, a többszintes lakóházakban és több autóban is – számolt be az Origo.

Az orosz erők kamikaze drónokkal indítottak nagyszabású támadást Odessza ellen – illusztráció (Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto)