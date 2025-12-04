Odessza lángokban: pusztító orosz dróntámadás rázta meg a várost

Rendkívüli

December 4-én éjjel az orosz erők kamikaze drónokkal indítottak nagyszabású támadást Odessza ellen. A támadásban legalább hatan megsérültek, és a drónok egy energetikai létesítményt is eltaláltak – közölte Oleh Kiper, az Odesszai Regionális Katonai Közigazgatás vezetője.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 9:28
Robbanás történt egy garázsszövetkezet területén az ukrajnai Harkivban, 2025. december 3-án Fotó: PAVLO PAKHOMENKO Forrás: NurPhoto
A légvédelem Odesszában a legtöbb drónt megsemmisítette, de így sem tudták elkerülni a károkat. Jelentős sérülések keletkeztek az energetikai infrastruktúrában, az adminisztratív épületekben, a többszintes lakóházakban és több autóban is – számolt be az Origo.

Az orosz erők kamikaze drónokkal indítottak nagyszabású támadást Odessza ellen – illusztráció (Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto)
Néhány lakásban a robbanáshullám csapdába ejtette az embereket, a mentőknek ajtókat kellett feltörniük, hogy bejussanak hozzájuk. A légiriadó ellenére az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat dolgozói a becsapódások után gyorsan eloltották a keletkezett tüzeket

 – írja a Zn.ua.

A megrongálódott épületek lakói számára „sérthetetlenségi pontokat” állítottak fel.

Előző este az oroszok „sahed” drónokkal támadták az odesszai régió energiaszektorát, akkor egy ember megsérült.

Borítókép: Robbanás Harkivban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

