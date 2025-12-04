A légvédelem Odesszában a legtöbb drónt megsemmisítette, de így sem tudták elkerülni a károkat. Jelentős sérülések keletkeztek az energetikai infrastruktúrában, az adminisztratív épületekben, a többszintes lakóházakban és több autóban is – számolt be az Origo.
Odessza lángokban: pusztító orosz dróntámadás rázta meg a várost
December 4-én éjjel az orosz erők kamikaze drónokkal indítottak nagyszabású támadást Odessza ellen. A támadásban legalább hatan megsérültek, és a drónok egy energetikai létesítményt is eltaláltak – közölte Oleh Kiper, az Odesszai Regionális Katonai Közigazgatás vezetője.
Néhány lakásban a robbanáshullám csapdába ejtette az embereket, a mentőknek ajtókat kellett feltörniük, hogy bejussanak hozzájuk. A légiriadó ellenére az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat dolgozói a becsapódások után gyorsan eloltották a keletkezett tüzeket
– írja a Zn.ua.
A megrongálódott épületek lakói számára „sérthetetlenségi pontokat” állítottak fel.
Előző este az oroszok „sahed” drónokkal támadták az odesszai régió energiaszektorát, akkor egy ember megsérült.
Borítókép: Robbanás Harkivban (Fotó: AFP)
