Orosz dróncsapások okoztak káoszt Kijevben + videó

A támadás első hírei a 24. csatornán jelentek meg, amely a Kijevi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének nyilatkozatára hivatkozott. A hivatalvezető özölte: november 29-én késő este az orosz hadsereg ismét „Shahed” drónokat küldött Ukrajna irányába, amelyek közül több célba ért Vishhorod térségében. A csapások nyomán lakóházak gyulladtak ki, autók rongálódtak meg, és ipari létesítményekben is tűz keletkezett, rávilágítva a régió sérülékenységére – számolt be az Origo.

Az orosz dróncsapások ismét rámutattak az ukrán légvédelem súlyos hiányosságaira Fotó: AFP

A legsúlyosabb károk egy kilencemeletes társasházban keletkeztek, ahol a lángok pillanatok alatt átterjedtek az első és a hatodik emelet lakásaira. A helyszínen tűzoltók, rendőrök és mentőegységek dolgoznak, miközben a füsttel és a rombolással járó veszély miatt az épület lakóit azonnal evakuálták.

A szakértők szerint a detonáció ereje miatt az épület több szerkezeti eleme is részlegesen megrongálódott, és a helyreállítás akár hónapokig is elhúzódhat.

A város más részein sem múlt el a támadás hatása. A regionális katasztrófavédelem jelentése szerint egy magánház közvetlen találatot kapott, és teljesen megsemmisült. Szerencsére a romok alatt senkit sem találtak, a helyszíni mentési munkálatok azonban továbbra is zajlanak. A polgári infrastruktúra továbbra is folyamatos kockázatnak van kitéve.