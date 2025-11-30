dróncsapásorosz támadásUkrajnaKijevShahedorosz-ukrán háborúinfrastruktúra

Orosz dróncsapások okoztak káoszt Kijevben + videó

Újabb éjszakai dróntámadás érte a Kijev megyei Visigorodot. A beszámolók szerint több lakóövezetben is detonációk rázták meg a környéket, ipari épületek gyulladtak ki, és egy családi ház teljesen porig égett. Egy kilencszintes társasház több emelete lángba borult, a hatóságok pedig eltérő adatokat közölnek a sebesültek számáról. A mentőalakulatok késő estétől folyamatosan próbálják felszámolni a tüzeket és felmérni a károkat. Az orosz csapások ismét rámutattak az ukrán légvédelem súlyos hiányosságaira.

Sebők Barbara
2025. 11. 30. 11:23
Orosz dróncsapások nyomán káosz uralkodik Kijevben Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A támadás első hírei a 24. csatornán jelentek meg, amely a Kijevi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének nyilatkozatára hivatkozott. A hivatalvezető özölte: november 29-én késő este az orosz hadsereg ismét „Shahed” drónokat küldött Ukrajna irányába, amelyek közül több célba ért Vishhorod térségében. A csapások nyomán lakóházak gyulladtak ki, autók rongálódtak meg, és ipari létesítményekben is tűz keletkezett, rávilágítva a régió sérülékenységére – számolt be az Origo.

Az orosz dróncsapások ismét rámutattak az ukrán légvédelem súlyos hiányosságaira
Az orosz dróncsapások ismét rámutattak az ukrán légvédelem súlyos hiányosságaira Fotó: AFP

A legsúlyosabb károk egy kilencemeletes társasházban keletkeztek, ahol a lángok pillanatok alatt átterjedtek az első és a hatodik emelet lakásaira. A helyszínen tűzoltók, rendőrök és mentőegységek dolgoznak, miközben a füsttel és a rombolással járó veszély miatt az épület lakóit azonnal evakuálták.

A szakértők szerint a detonáció ereje miatt az épület több szerkezeti eleme is részlegesen megrongálódott, és a helyreállítás akár hónapokig is elhúzódhat.

A város más részein sem múlt el a támadás hatása. A regionális katasztrófavédelem jelentése szerint egy magánház közvetlen találatot kapott, és teljesen megsemmisült. Szerencsére a romok alatt senkit sem találtak, a helyszíni mentési munkálatok azonban továbbra is zajlanak. A polgári infrastruktúra továbbra is folyamatos kockázatnak van kitéve.

A támadás nem kerülte el a helyi ipari létesítményeket sem: egy vállalat területén tűz ütött ki, amelyet a tűzoltók jelenleg is próbálnak megfékezni, miközben a rombolás mértékét és az okozott károkat felmérik.

A közösségi médiában arról számoltak be a helyiek, hogy a dróncsapások a városi piac környékét is érintették, ám ezt a hatóságok hivatalosan még nem erősítették meg. A beszámolók szerint rövid időn belül több robbanás is hallatszott, és a lakosok a város felett szinte folyamatosan érzékelték a drónok zúgását, ami komoly riadalmat okozott, és rávilágít a civil infrastruktúra kiszolgáltatottságára az ukrán városokban.

Az ukrán mentőszolgálat később további részleteket közölt a támadás következményeiről - erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat részletesen.

Dróninvázió Németországban

Tegnap arról is írtunk, hogy októberben minden korábbinál több drónt észleltek katonai létesítmények felett, s különösen a haditengerészet objektumainál. A berlini vezetés azonban – szokásához híven – kerüli a konkrétumokat, és egyelőre nem fűz érdemi magyarázatot ahhoz, miért éppen a tengeri infrastruktúra vált célponttá. A nyugati sajtóban ritkán megszólaló hírszerzési vezetők sem szolgálnak részletekkel: az érintett tisztségviselők beszédes hallgatása a drónokról inkább kérdéseket vet fel, mintsem megnyugvást adna.

Borítókép: Férfi sétál az árnyékban, miközben a munkagép fénye világítja meg az utcát Kijevben, a november 26-i áramkimaradás idején, az orosz támadások után (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Olajfinomítót és átfejtőpontot is támadtak az ukránok + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu