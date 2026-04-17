Moszkva figyelmeztet, Orbán Viktor kihagyja az EU-csúcsot, mélyül az energiaválság

Az energiaárak emelkedése már a légi közlekedést is elérte, a repülőjegyek drágulása újabb terhet jelent az utazóknak. Írországban napok óta tartanak az üzemanyagárak elleni tiltakozások, traktorok és teherautók bénítják meg a közlekedést. Közben a nemzetközi helyzet is egyre feszültebb: Oroszország háborús figyelmeztetést küldött, svéd katonai vezetők pedig arról nyilatkoztak, hogy Moszkva akár egy gyors akcióval is letesztelheti a NATO-t. Kiderült, milyen lépésekre készülhetnek Magyar Péterék Ukrajna ügyében. Az Ungvári járásban egy diák két lövést adott le, és megsebesítette egyik társát. Ezek voltak a mai nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Moszkva újabb fenyegetést küldött, az európai fegyvergyárak célponttá válhatnak Fotó: AFP

Energiaválság: egyre nagyobb bajban van Európa, a németeknél áll a bál

Miközben Németországban továbbra is politikai vita zajlik az energiaárak miatti támogatásokról, Európa számos állama már konkrét, sok esetben milliárdos nagyságrendű intézkedéseket hozott.

Több mint húsz ország döntött úgy, hogy közvetlen vagy közvetett módon próbálja mérsékelni a lakosság terheit,

ugyanakkor az egyes lépések mértéke és hatékonysága jelentősen eltér.

Durván drágulnak a repülőjegyek Európában az energiaválság miatt

Jelentős áremelések jöhetnek az európai légi közlekedésben: több nagy légitársaság is kénytelen volt megemelni a jegyárakat a megugró üzemanyagköltségek miatt. A háttérben a globális energiapiaci feszültségek állnak.

Energiaválság: egyre nagyobb bajban Európa Fotó: AFP

Orbán Viktor nem lesz ott a következő EU-csúcson

A miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos teendői miatt nem lesz jelen a következő EU-csúcson. Orbán Viktor távollétéről és annak okairól Bóka János, európai ügyekért felelős miniszter számolt be közösségi oldalán.

Vége a türelemnek: traktorok és kamionok foglalták el az utakat

Több napja tartanak az üzemanyagárak elleni tiltakozások Írországban, ahol traktorok és teherautók konvojai akadályozzák a közúti közlekedést. A demonstrálók ideiglenes adócsökkentést követelnek a kormánytól az iráni háború végéig. A hatóságok már bírságokat is kiszabtak az akció résztvevőire. Az egyik tiltakozó, Ryan McKenna mezőgazdasági vállalkozó elmondta:

Ebben az ágazatban így is nehéz megélni, a jelenlegi helyzet egyszerűen elfogadhatatlan. [...] Sok felgyülemlett düh van bennünk, de igyekszünk mindent törvényesen csinálni. Őszintén szólva lenne jobb dolgunk is [...] de lépnünk kellett.