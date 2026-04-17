Moszkva figyelmeztet, Orbán Viktor kihagyja az EU-csúcsot, mélyül az energiaválság

energiaválságOroszországUkrajnaFranciaországPutyinorosz-ukrán háborúÍrországMagyar Péter

Európát egyre súlyosabban érinti az energiaválság: Németországban is nő a feszültség, drágulnak a repülőjegyek. Moszkva újabb fenyegetést fogalmazott meg, az európai fegyvergyárak célponttá válhatnak. Diplomáciai vita alakult ki Ukrajna és Izrael között, Franciaországban pedig váratlan politikai visszatérés kavarta fel az állóvizet. Orbán Viktor kihagyja a következő EU-csúcsot, Joe Biden szereplése pedig kérdéseket vet fel. Napi összefoglaló.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 0:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az energiaárak emelkedése már a légi közlekedést is elérte, a repülőjegyek drágulása újabb terhet jelent az utazóknak. Írországban napok óta tartanak az üzemanyagárak elleni tiltakozások, traktorok és teherautók bénítják meg a közlekedést. Közben a nemzetközi helyzet is egyre feszültebb: Oroszország háborús figyelmeztetést küldött, svéd katonai vezetők pedig arról nyilatkoztak, hogy Moszkva akár egy gyors akcióval is letesztelheti a NATO-t. Kiderült, milyen lépésekre készülhetnek Magyar Péterék Ukrajna ügyében. Az Ungvári járásban egy diák két lövést adott le, és megsebesítette egyik társát. Ezek voltak a mai nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Miközben Németországban továbbra is politikai vita zajlik az energiaárak miatti támogatásokról, Európa számos állama már konkrét, sok esetben milliárdos nagyságrendű intézkedéseket hozott. 

Több mint húsz ország döntött úgy, hogy közvetlen vagy közvetett módon próbálja mérsékelni a lakosság terheit, 

ugyanakkor az egyes lépések mértéke és hatékonysága jelentősen eltér.

Jelentős áremelések jöhetnek az európai légi közlekedésben: több nagy légitársaság is kénytelen volt megemelni a jegyárakat a megugró üzemanyagköltségek miatt. A háttérben a globális energiapiaci feszültségek állnak.

A miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos teendői miatt nem lesz jelen a következő EU-csúcson. Orbán Viktor távollétéről és annak okairól Bóka János, európai ügyekért felelős miniszter számolt be közösségi oldalán.

Több napja tartanak az üzemanyagárak elleni tiltakozások Írországban, ahol traktorok és teherautók konvojai akadályozzák a közúti közlekedést. A demonstrálók ideiglenes adócsökkentést követelnek a kormánytól az iráni háború végéig. A hatóságok már bírságokat is kiszabtak az akció résztvevőire. Az egyik tiltakozó, Ryan McKenna mezőgazdasági vállalkozó elmondta: 

Ebben az ágazatban így is nehéz megélni, a jelenlegi helyzet egyszerűen elfogadhatatlan. [...] Sok felgyülemlett düh van bennünk, de igyekszünk mindent törvényesen csinálni. Őszintén szólva lenne jobb dolgunk is [...] de lépnünk kellett.

Oroszország figyelmeztette Kijev szövetségeseit, hogy az európai fegyvergyárak az orosz védelmi minisztérium célkeresztjébe kerültek. Dmitrij Medvegyev nyomatékosította a védelmi tárca álláspontját, miszerint a felsorolt európai országokat ezentúl lehetséges katonai célpontoknak tekintik. Az orosz védelmi minisztérium figyelmeztetett, hogy az Ukrajnának szánt drónok még jobban belesodorhatják Európát a háborúba:

Az európai közvéleménynek tudnia kell a biztonságukat fenyegető veszély valódi okairól, és egyben tisztában kell lenniük az Ukrajnában és a saját országaikban működő, ukrán drónokat és drónalkatrészeket gyártó vállalatok címeivel is.

Az ukrán fővárosban légiriadót rendeletek el a hajnali órákban, nem sokkal később pedig már robbanásokról számoltak be. Kijevben legalább hét ember meghalt és több mint húszan megsérültek az éjszakai támadásban. Robbanások voltak Odesszában is, röviddel a ballisztikus rakétákra vonatkozó figyelmeztetés után. Egy dróntámadás a déli kikötőváros ellen a nap folyamán egy ember halálát okozta, hatot pedig megsebesített.

Svéd katonai vezetők szerint Oroszország egy kisebb, gyors akcióval teheti próbára a NATO katonai képességeit a balti térségben.

A cél nem feltétlenül a területszerzés, hanem a nyugati reakciók felmérése és a NATO egységének tesztelése lehet.

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ukrajnai háború után Moszkva más térségekbe csoportosíthatja át az erőforrásait.

Diplomáciai feszültséget szított egy izraeli kikötőben horgonyt vető orosz teherszállító, amely Kijev állítása szerint ukrán gabonát szállított. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közvetlenül izraeli kollégájánál tiltakozott, hangsúlyozva, hogy 

a megszállt területekről származó áruk adásvétele Moszkva hadigépezetét finanszírozza.

Váratlan politikai visszatérés borzolja a kedélyeket Franciaországban, miután Francois Hollande nyíltan bejelentette igényét korábbi hivatalára. A 2027-es francia elnökválasztást megcélzó szocialista politikus annak ellenére bízik a sikerben, hogy jelenlegi támogatottsága csupán töredéke a jobboldali riválisokénak.

Magyarország Oroszországgal és Ukrajnával szembeni politikájának várható megváltozásáról beszélt a lengyel külügyminiszter csütörtökön az RMF FM kereskedelmi rádióban. Radoslaw Sikorski arra számít, hogy az új magyar kormány hozzájárul a Kijevnek szánt európai uniós támogatás folyósításához.

Egy tanuló két lövést is leadott egy tanórán, amely során megsebesítette az egyik osztálytársát. Az eset az Ungvári járás egyik oktatási intézményében történt, a hatóságok pedig már vizsgálják, hogyan juthatott fegyverhez a kiskorú elkövető.

Újabb fordulat Hunter Biden életében: egy friss bírósági beadvány szerint az egykori „first son” már nem az Egyesült Államokban él, miközben jogi problémái és adósságai tovább halmozódnak.

Borítókép: A Hormuzi-szoros (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
