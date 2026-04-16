BidenjogHunter Bidenadósságeltűnt

Eltűnt Biden, senki nem tudja, hova lett

Újabb fordulat Hunter Biden életében: egy friss bírósági beadvány szerint az egykori „first son” már nem az Egyesült Államokban él, miközben jogi problémái és adósságai tovább halmozódnak.

Magyar Nemzet
Forrás: Fox News2026. 04. 16. 12:41
Joe Biden amerikai elnök és fia, Hunter Biden Fotó: Mandel Ngan Forrás: AFP
Joe Biden fiának ügyvédje, Barry Coburn április 6-án benyújtott dokumentumban közölte, hogy ügyfele jelenleg külföldön tartózkodik, és nem képes fedezni növekvő jogi költségeit, írta a Fox News.

Biden
Hunter Biden, Joe Biden amerikai elnök fia beszáll az autójába az adócsalás ügyében indított tárgyalása után (Fotó: AFP/Robyn Beck)

A beadvány szerint „nem tudja kifizetni jelenlegi ügyvédeit”.

Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra Hunter Biden pontosan hol él, ugyanakkor korábban arról beszélt, hogy gyakran tartózkodik Fokvárosban, ahonnan felesége, Melissa Cohen Biden származik. Saját elmondása szerint a jövőben ingázni szeretne Dél-Afrika és az Egyesült Államok között.

Súlyos adósságok és bírósági ügyek

A dokumentumokból az is kiderül, hogy Biden jelentős összeggel tartozik jogi képviselőinek, és pénzügyi lehetőségei erősen korlátozottak. Egy korábbi nyilatkozatában mintegy 17 millió dolláros adósságról beszélt, amely nagyrészt ügyvédi költségekből adódik.

Az elmúlt években több nagy horderejű büntetőeljárás is indult ellene. 2024 nyarán bűnösnek találták többek között illegális fegyvervásárlás miatt, miután valótlanul nyilatkozott arról, hogy nem fogyaszt kábítószert. 

Emellett kilenc adóügyi vádpontban is elismerte bűnösségét, amelyek között több súlyos bűncselekmény is szerepelt.

Hunter Biden, Joe Biden amerikai elnök fia és felesége, Melissa Cohen elhagyják a bíróságot (Fotó: AFP/Robyn Beck)

Elnöki kegyelem zárta le az ügyeket

A jogi eljárásokat végül édesapja, Joe Biden döntése zárta le, aki 2024 decemberében teljes elnöki kegyelemben részesítette fiát minden szövetségi vádpont alól. Hunter Biden helyzete ugyanakkor továbbra is bizonytalan: bár jogilag mentesült a büntetőeljárások alól, pénzügyi és polgári jogi problémái miatt továbbra is komoly kihívásokkal néz szembe.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök és fia, Hunter Biden (Fotó: AFP/Mandel Ngan) 

