Eltűnt Biden, senki nem tudja, hova lett

A beadvány szerint „nem tudja kifizetni jelenlegi ügyvédeit”.

Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra Hunter Biden pontosan hol él, ugyanakkor korábban arról beszélt, hogy gyakran tartózkodik Fokvárosban, ahonnan felesége, Melissa Cohen Biden származik. Saját elmondása szerint a jövőben ingázni szeretne Dél-Afrika és az Egyesült Államok között.

Súlyos adósságok és bírósági ügyek

A dokumentumokból az is kiderül, hogy Biden jelentős összeggel tartozik jogi képviselőinek, és pénzügyi lehetőségei erősen korlátozottak. Egy korábbi nyilatkozatában mintegy 17 millió dolláros adósságról beszélt, amely nagyrészt ügyvédi költségekből adódik.

Az elmúlt években több nagy horderejű büntetőeljárás is indult ellene. 2024 nyarán bűnösnek találták többek között illegális fegyvervásárlás miatt, miután valótlanul nyilatkozott arról, hogy nem fogyaszt kábítószert.

Emellett kilenc adóügyi vádpontban is elismerte bűnösségét, amelyek között több súlyos bűncselekmény is szerepelt.

Hunter Biden, Joe Biden amerikai elnök fia és felesége, Melissa Cohen elhagyják a bíróságot (Fotó: AFP/Robyn Beck)

Elnöki kegyelem zárta le az ügyeket

A jogi eljárásokat végül édesapja, Joe Biden döntése zárta le, aki 2024 decemberében teljes elnöki kegyelemben részesítette fiát minden szövetségi vádpont alól. Hunter Biden helyzete ugyanakkor továbbra is bizonytalan: bár jogilag mentesült a büntetőeljárások alól, pénzügyi és polgári jogi problémái miatt továbbra is komoly kihívásokkal néz szembe.