Joe Biden fiának ügyvédje, Barry Coburn április 6-án benyújtott dokumentumban közölte, hogy ügyfele jelenleg külföldön tartózkodik, és nem képes fedezni növekvő jogi költségeit, írta a Fox News.
Eltűnt Biden, senki nem tudja, hova lett
Újabb fordulat Hunter Biden életében: egy friss bírósági beadvány szerint az egykori „first son” már nem az Egyesült Államokban él, miközben jogi problémái és adósságai tovább halmozódnak.
A beadvány szerint „nem tudja kifizetni jelenlegi ügyvédeit”.
Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra Hunter Biden pontosan hol él, ugyanakkor korábban arról beszélt, hogy gyakran tartózkodik Fokvárosban, ahonnan felesége, Melissa Cohen Biden származik. Saját elmondása szerint a jövőben ingázni szeretne Dél-Afrika és az Egyesült Államok között.
Súlyos adósságok és bírósági ügyek
A dokumentumokból az is kiderül, hogy Biden jelentős összeggel tartozik jogi képviselőinek, és pénzügyi lehetőségei erősen korlátozottak. Egy korábbi nyilatkozatában mintegy 17 millió dolláros adósságról beszélt, amely nagyrészt ügyvédi költségekből adódik.
Az elmúlt években több nagy horderejű büntetőeljárás is indult ellene. 2024 nyarán bűnösnek találták többek között illegális fegyvervásárlás miatt, miután valótlanul nyilatkozott arról, hogy nem fogyaszt kábítószert.
Emellett kilenc adóügyi vádpontban is elismerte bűnösségét, amelyek között több súlyos bűncselekmény is szerepelt.
Elnöki kegyelem zárta le az ügyeket
A jogi eljárásokat végül édesapja, Joe Biden döntése zárta le, aki 2024 decemberében teljes elnöki kegyelemben részesítette fiát minden szövetségi vádpont alól. Hunter Biden helyzete ugyanakkor továbbra is bizonytalan: bár jogilag mentesült a büntetőeljárások alól, pénzügyi és polgári jogi problémái miatt továbbra is komoly kihívásokkal néz szembe.
Borítókép: Joe Biden amerikai elnök és fia, Hunter Biden (Fotó: AFP/Mandel Ngan)
