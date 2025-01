A Hunter-sztori: nem esett messze az alma a fájától

A visszamenőleges hatály felvetette, hogy a demokraták tartottak attól, később – hiszen ekkor már ismert volt, hogy Donald Trump a következő elnök – más cselekményeket is Hunter Biden terhére róhattak volna a hatóságok. James Comer, a képviselőház illetékes bizottságának republikánus elnöke szerint Joe Biden lépése megakadályozta a további nyomozást és a teljes igazság feltárását.

A „Big Guy” – gyarapszik a család

Annak ellenére, hogy Biden elnök többször kijelentette, nem vett részt fia, illetve testvére, Jim Biden üzleti ügyeiben, sajtóinformációk szerint személyes tanácsadói és bizalmi körei aktívan szerepet vállaltak ezekben. Például közös könyvelőjük volt a fiával. A Politico cikke külön kiemeli, hogy

Hunter és Jim Biden üzleti ügyei jelentős részben külföldi partnerekkel zajlottak, többek között az említett kínai és ukrán cégekkel.

Comer új könyvében részletesen leírja, hogyan használták fel Joe Biden hatalmát arra, hogy harmincmillió dollárt gyűjtsenek a Biden famíliának a „családi márka” felhasználásával.

Comer a már említett országok mellett romániai és kazahsztáni kifizetéseket is említ, az általa vezetett képviselőházi bizottság pedig több mint 170 gyanús pénzügyi jelentést vizsgált meg. Ezek amerikai bankoktól származnak Hunter Biden tranzakcióival kapcsolatban, és felvetik pénzmosás és más pénzügyi bűncselekmények gyanúját is. Hunter Biden egyébként 2014 és 2019 között több mint ötmillió dollárt kapott a Burismától. De kapcsolatban állt a CEFC China Energy nevű céggel is, amely a Kínai Kommunista Párthoz köthető. A könyv szerint a Biden család több millió dollárral részesedett ezekből az üzletekből is, és Comer állítása szerint Joe Biden is részt vett bennük. „A nagy emberként” (The Big Guy) hivatkoznak rá, aki a megállapodásokból részesedést kapott. De az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat a hatóságok akadályozták – állítja a szerző.

Alex Soros a Fehér Házban

Soros György milliárdos és tőzsdespekuláns fia, Alex Soros aktív szerepet játszik az amerikai politikai életben és a Demokrata Párt támogatásában.

Joe Biden elnöksége alatt a látogatási naplók szerint tizenöt alkalommal járt a Fehér Házban, hússzor találkozott Biden tisztviselőivel, valamint részt vett Joe Biden amerikai elnök Emmanuel Macron francia államfő tiszteletére adott vacsoráján is.

A Soros fiú több alkalommal találkozott más vezető demokratákkal is, így Nancy Pelosi korábbi házelnökkel és Barack Obama volt elnökkel. Ezek a kapcsolatok erősítik a Soros család és a Demokrata Párt közötti egyébként is szoros együttműködést.

Joe Biden – elnöksége egyik utolsó lépéseként – az év elején az Elnöki Szabadság-érdemrenddel tüntette ki Soros Györgyöt és Hillary Clinton volt first ladyt, szenátort és külügyminisztert, a demokraták 2016-os (sikertelen) elnökjelöltjét. (A 94 éves Soros elismerését fia vette át.) A kitüntetések komoly felháborodást is kiváltottak; Tim Sheehy montanai republikánus szenátor például „nemzeti szégyennek” nevezte azokat.