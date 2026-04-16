Lövések zavarták meg a nyugalmat Szegeden csütörtök délután, a Fonógyári úton található benzinkútnál – értesült a Délmagyar.
Lövöldözés volt egy szegedi benzinkúton, egy ember megsérült + fotó
A portál információi szerint egy közlekedési vita fajult el ki két férfi között, a szemtanúk arról számoltak be, hogy a szóváltás során lövések dördültek. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy az egyik férfi a nála lévő gáz-riasztó pisztolyból több lövést adott le, aztán a fegyverrel bántalmazta a vitapartnerét, aki megsérült.
A helyszínt a hatóságok lezárták, a helyszínelés hosszabb ideig eltartott. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt indított büntetőeljárást.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
