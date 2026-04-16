Lövöldözés volt egy szegedi benzinkúton, egy ember megsérült + fotó

Magyar Nemzet
Forrás: Délmagyar2026. 04. 16. 16:34
Lövések zavarták meg a nyugalmat Szegeden  csütörtök délután, a Fonógyári úton található benzinkútnál – értesült a Délmagyar. 

A portál információi szerint egy közlekedési vita fajult el ki két férfi között, a szemtanúk arról számoltak be, hogy a szóváltás során lövések dördültek. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy az egyik férfi a nála lévő gáz-riasztó pisztolyból több lövést adott le, aztán a fegyverrel bántalmazta a vitapartnerét, aki megsérült. 

A helyszínt a hatóságok lezárták, a helyszínelés hosszabb ideig eltartott. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
