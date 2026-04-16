Drámai jelenetek az iskolában: fegyvert rántott és lövöldözött a tanuló

Egy 9. osztályos tanuló két lövést adott le egy tanórán, megsebesítve az osztálytársát – közölte az ukrán rendőrség. Az eset az Ungvári járás egyik oktatási intézményében történt, az elkövetőt elfogták – írja a Kárpáthir.

Fotó: NurPhoto/Dmytro Smolienko

A hatóságok csütörtök reggel 9.30-kor kaptak bejelentést arról, hogy egy diák fenyegeti a jelenlévőket. A kiskorú hirtelen fegyvert rántott, majd a lövések után ismeretlen helyre menekült. A járőrök nem sokkal később elfogták a fiút.