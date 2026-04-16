UkrajnaungvárKárpátalja

Drámai jelenetek az iskolában: fegyvert rántott és lövöldözött a tanuló

Egy tanuló két lövést is leadott egy tanórán, amely során megsebesítette az egyik osztálytársát. Az eset az Ungvári járás egyik oktatási intézményében történt, a hatóságok pedig már vizsgálják, hogyan juthatott a fegyverhez a kiskorú elkövető.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 10:46
Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
Egy 9. osztályos tanuló két lövést adott le egy tanórán, megsebesítve az osztálytársát – közölte az ukrán rendőrség. Az eset az Ungvári járás egyik oktatási intézményében történt, az elkövetőt elfogták – írja a Kárpáthir

Az eset az Ungvári járás egyik oktatási intézményében történt, a hatóságok már vizsgálják a körülményeket. Fotó: NurPhoto/Dmytro Smolienko

A hatóságok csütörtök reggel 9.30-kor kaptak bejelentést arról, hogy egy diák fenyegeti a jelenlévőket. A kiskorú hirtelen fegyvert rántott, majd a lövések után ismeretlen helyre menekült. A járőrök nem sokkal később elfogták a fiút.

A helyszínen dolgozó mentősök ellátták a sérültet, akiknek állapota szerencsére nem volt életveszélyes. A rendőrök lefoglalták a fegyvert, amely az elsődleges információk szerint egy gumilövedékes pisztoly volt.

A nyomozók és a fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó rendőrök jelenleg vizsgálják az eset körülményeit, különös tekintettel arra, hogyan juthatott a diák a fegyverhez.

Borítókép: Egy ukrán rendőr beszél egy lakossal (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
