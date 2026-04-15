Rendkívüli

Lövöldözést jelentettek egy törökországi középiskolából, többen meghaltak

Egy nappal azután, hogy egy másik török középiskolában egy lövöldöző 16 embert megsebesített, majd öngyilkos lett.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 15. 14:21
2026. április 15-én Dél-Törökországban iskolai lövöldözésben négy ember meghalt és 20-an megsebesültek, mindössze egy nappal azután, hogy egy lövöldöző 16 embert megsebesített, majd öngyilkos lett Forrás: DHA/AFP
Lövöldözést jelentettek a délkelet-törökországi Kahramanmaras tartomány egyik középiskolájából szerdán, négyen meghaltak, további húszan megsebesültek – tájékoztatott Mükerrem Ünlüer, a tartomány kormányzója.

Április 15-én egy dél-törökországi iskolai lövöldözésben négy ember meghalt és húszan megsebesültek, mindössze egy nappal azután, hogy egy lövöldöző 16 embert megsebesített, majd öngyilkos lett. Fotó: DHA/AFP

Három diák és egy tanár vesztette életét a Kahramanmaras tartományban történt incidensben – közölte a kormányzó az újságírókkal.

A lövöldöző a támadásban meghalt.

A diák nyolcadik osztályos volt az iskolában, az apja fegyvereit egy hátizsákba rejtette, hogy végrehajthassa a támadást – tette hozzá a kormányzó.

 

Két nap alatt a második lövöldözés

Törökországban nagyon ritkák az iskolai lövöldözések. Kedden egy volt diák tüzet nyitott egy iskolában Sanliurfa délkeleti tartományában, legalább 16 embert megsebesítve, köztük diákokat és tanárokat, mielőtt öngyilkos lett.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: DHA/AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Szőcs László avatarja

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
