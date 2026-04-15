Lövöldözést jelentettek egy törökországi középiskolából, többen meghaltak

Három diák és egy tanár vesztette életét a Kahramanmaras tartományban történt incidensben – közölte a kormányzó az újságírókkal.

A lövöldöző a támadásban meghalt.

A diák nyolcadik osztályos volt az iskolában, az apja fegyvereit egy hátizsákba rejtette, hogy végrehajthassa a támadást – tette hozzá a kormányzó.

Két nap alatt a második lövöldözés

Törökországban nagyon ritkák az iskolai lövöldözések. Kedden egy volt diák tüzet nyitott egy iskolában Sanliurfa délkeleti tartományában, legalább 16 embert megsebesítve, köztük diákokat és tanárokat, mielőtt öngyilkos lett.

