Lövöldözést jelentettek a délkelet-törökországi Kahramanmaras tartomány egyik középiskolájából szerdán, négyen meghaltak, további húszan megsebesültek – tájékoztatott Mükerrem Ünlüer, a tartomány kormányzója.
Lövöldözést jelentettek egy törökországi középiskolából, többen meghaltak
Egy nappal azután, hogy egy másik török középiskolában egy lövöldöző 16 embert megsebesített, majd öngyilkos lett.
Három diák és egy tanár vesztette életét a Kahramanmaras tartományban történt incidensben – közölte a kormányzó az újságírókkal.
A lövöldöző a támadásban meghalt.
A diák nyolcadik osztályos volt az iskolában, az apja fegyvereit egy hátizsákba rejtette, hogy végrehajthassa a támadást – tette hozzá a kormányzó.
Két nap alatt a második lövöldözés
Törökországban nagyon ritkák az iskolai lövöldözések. Kedden egy volt diák tüzet nyitott egy iskolában Sanliurfa délkeleti tartományában, legalább 16 embert megsebesítve, köztük diákokat és tanárokat, mielőtt öngyilkos lett.
