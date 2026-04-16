Megvan Oroszország célpontja, Putyin ráteheti a kezét a szigetre

Oroszország meglepetésszerű katonai akcióra készülhet a Balti-tenger térségében – erről beszélt Michael Klasson, a svéd fegyveres erők főparancsnoka a The Times beszámolója szerint, melyet az Unian szemlézett. A katonai vezető úgy látja, Moszkva akár egy kisebb léptékű művelettel is próbára teheti a NATO reagálását. Klasson szerint nem kizárt, hogy a Kreml már rövid távon léphet.

Oroszország egy kisebb, gyors akcióval teheti próbára a NATO katonai képességeit a balti térségben Fotó: AFP

Úgy fogalmazott, egy korlátozott akcióval Oroszország azt mérheti fel, milyen politikai válasz érkezik a Nyugattól, és mennyire egységes a szövetség.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy fel kell készülnünk és a balti-tengeri jelenlétünkkel el kell tántorítanunk Oroszországot az ilyen kalandoktól

– mondta. A lehetséges célpontok köre széles. Korábbi hadgyakorlatokon több stratégiai jelentőségű szigetet is vizsgáltak, köztük Gotlandot, Bornholmot, valamint az észtországi Saaremaa és Hiiumaa szigeteit. A svéd főparancsnok szerint azonban ennél jóval több opció is szóba jöhet. A térségben mintegy 400 ezer sziget található, így szinte bármelyik célpont lehet egy gyors katonai akció során.

Nem kell, hogy valami nagy dolog legyen – csak egy akció, amivel szembeszállunk a szövetséggel, és megnézzük, mi történik politikailag

– hangsúlyozta Klasson.