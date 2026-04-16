Ukrán gabona miatt robbant ki diplomáciai feszültség Ukrajna és Izrael között

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter telefonon egyeztetett izraeli kollégájával, Gideon Szaárral egy orosz hajóról, amely – Szibiha megfogalmazása szerint – Ukrajnából ellopott gabonát szállított, és amelynek engedélyezték a kikötést egy izraeli kikötőben – számolt be róla a Reuters.

Ukrajnából ellopott gabona miatt robbant ki diplomáciai konfliktus

Kijev minden gabonaszállítmányt lopottnak tekint, amelyek azokból régiókból kerülnek ki, amelyeket Oroszország 2022 óta elfoglalt, valamint azokat a szállítmányokat is, ami a Krímben – amelyet Oroszország 2014-ben annektált – termett. Oroszország az annektált régiókat új területeinek nevezi, azonban a nemzetközi közösség szerint ezek továbbra is Ukrajna részei.