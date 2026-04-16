Ukrán gabona miatt robbant ki diplomáciai feszültség Ukrajna és Izrael között

Diplomáciai feszültséget szított egy izraeli kikötőben horgonyt vető orosz teherszállító, amely Kijev állítása szerint ukrán gabonát szállított. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közvetlenül izraeli kollégájánál tiltakozott, hangsúlyozva, hogy a megszállt területekről származó áruk adásvétele Moszkva hadigépezetét finanszírozza.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 11:01
Ukrajna szerint tiltott árut fogadtak be az izraeliek Forrás: AFP
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter telefonon egyeztetett izraeli kollégájával, Gideon Szaárral egy orosz hajóról, amely – Szibiha megfogalmazása szerint – Ukrajnából ellopott gabonát szállított, és amelynek engedélyezték a kikötést egy izraeli kikötőben – számolt be róla a Reuters.

Kijev minden gabonaszállítmányt lopottnak tekint, amelyek azokból régiókból kerülnek ki, amelyeket Oroszország 2022 óta elfoglalt, valamint azokat a szállítmányokat is, ami a Krímben – amelyet Oroszország 2014-ben annektált – termett. Oroszország az annektált régiókat új területeinek nevezi, azonban a nemzetközi közösség szerint ezek továbbra is Ukrajna részei.

Hangsúlyoztam, hogy az ellopott ukrán mezőgazdasági termékek illegális exportja Oroszország szélesebb háborús erőfeszítéseinek része. [...] Az ilyen, lopott árukkal folytatott illegális kereskedelmet nem szabad megengedni

– írta Szibiha kedden késő este az X-en. A külügyi tárcavezető márciusban azt mondta, hogy Oroszország tavaly több mint kétmillió tonna ukrán gabonát szállított a Fekete-tengeren keresztül, a háború négy éve alatt pedig mintegy 15 millió tonna ukrán gabonát loptak el tőlük. A külügyminiszter hozzátette, hogy a felek biztonsági kérdésekről és a közel-keleti helyzetről is tárgyaltak.

