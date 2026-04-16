Ez is eljött: 2010 után újra kormánypárti lesz a HVG, Magyar Pétert egyből Batthyány Lajosként ábrázolták

Újra kormánypárti propagandistákká vedlenek át a HVG munkatársai. Bohár Dániel Facebook-posztjában azt írja, pár napja ezt el is mondta nekik, amit kikértek maguknak. Hozzátette: ezután jelent meg az a címlap, amely szerinte minden korábbinál világosabban mutatja meg a lap valódi politikai irányát.

A bejegyzésben arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyik címlapon az látható, miként tálalta a HVG 2022-ben Orbán Viktor győzelmét, a másikon pedig a mostani tiszás győzelmet.

Bohár Dániel szerint

a különbség annyira beszédes, hogy azon már szerinte nincs mit magyarázni,

ezért úgy fogalmazott: a HVG teljesen komolyan gondolja mindezt, és ezzel leplezetlenül propagandát folytat.

Annak idején egyébként Medgyessy Péter győzelme után jóléti rendszerváltásról írtak a címlapjukon.