Navracsics TiborVeszprémvisszavonul

Orbán Viktor egykori helyettese végleg visszavonul a politikától

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter betartja korábban tett ígéretét: mivel nem nyerte meg egyéni körzetét, visszavonul a politikától és visszamegy tanítani.

Magyar Nemzet
Forrás: Népszava2026. 04. 16. 16:15
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Navracsics Tibor tartja magát korábbi ígéretéhez: otthagyja a politikát és visszamegy tanítani – erősítette meg a Népszavának az Orbán-kormány még pár hétig hivatalban lévő közigazgatási és területfejlesztési miniszterének sajtófőnöke. Navracsics 2010 és 2014 között miniszterelnök-helyettes volt, az ő nevéhez kötődik a teljes magyar közigazgatási megreformálása.

Baja, 2026. március 17. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a kormánypártok országjárásának bajai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 17-én. MTI/Kiss Dániel
Fotó: Kiss Dániel/MTI Fotószerkesztőség

Navracsics Tibor eddig háromszor nyert egyéniben, egyszer pedig listáról jutott be a parlamentbe. Az április 12-i országgyűlési választáson azonban nem sikerült legyőznie a tiszás Balatincz Pétert: a kormánypárti képviselőjelölt 40,95, míg ellenzéki kihívója 52,61 százalékot kapott a Veszprém vármegyei 3-as választókerületben.

Bányász Gergő, Navracsics Tibor sajtófőnöke telefonon erősítette meg a Népszavának: a miniszter tartja magát ígéretéhez, befejezi politikai karrierjét és visszamegy tanítani az egyetemre.

Navracsics Tibor a Telexnek adott február 18-i interjújában jelezte: ha nem választják meg egyéniben, akkor visszamegy oktatni és otthagyja a politikát.

Politikafüggő ember vagyok, és csak akkor esem ki a politikából, ha nem választanak meg. Azért nem kértem magam a listára, mert nem közvetett úton akarok bekerülni a parlamentbe, hanem szeretnék megküzdeni a választópolgárok bizalmáért. […] Ha a választópolgárok itt helyben azt mondják, hogy nem kérnek belőlem, akkor nyilvánvalóan a magyar politika sem kér belőlem

– fogalmazott akkor Navracsics.

Mint ismert, a miniszter az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanított aktív politikusként is, és az interjúban is elmondta: reméli, hogy ezekre a helyekre visszatérhet.

Borítókép: Navracsics Tibor (Forrás: MTI/Bodnár Boglárka)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
