Orbán Viktor egykori helyettese végleg visszavonul a politikától

Navracsics Tibor tartja magát korábbi ígéretéhez: otthagyja a politikát és visszamegy tanítani – erősítette meg a Népszavának az Orbán-kormány még pár hétig hivatalban lévő közigazgatási és területfejlesztési miniszterének sajtófőnöke. Navracsics 2010 és 2014 között miniszterelnök-helyettes volt, az ő nevéhez kötődik a teljes magyar közigazgatási megreformálása.

Navracsics Tibor eddig háromszor nyert egyéniben, egyszer pedig listáról jutott be a parlamentbe. Az április 12-i országgyűlési választáson azonban nem sikerült legyőznie a tiszás Balatincz Pétert: a kormánypárti képviselőjelölt 40,95, míg ellenzéki kihívója 52,61 százalékot kapott a Veszprém vármegyei 3-as választókerületben.

Bányász Gergő, Navracsics Tibor sajtófőnöke telefonon erősítette meg a Népszavának: a miniszter tartja magát ígéretéhez, befejezi politikai karrierjét és visszamegy tanítani az egyetemre.

Navracsics Tibor a Telexnek adott február 18-i interjújában jelezte: ha nem választják meg egyéniben, akkor visszamegy oktatni és otthagyja a politikát.

Politikafüggő ember vagyok, és csak akkor esem ki a politikából, ha nem választanak meg. Azért nem kértem magam a listára, mert nem közvetett úton akarok bekerülni a parlamentbe, hanem szeretnék megküzdeni a választópolgárok bizalmáért. […] Ha a választópolgárok itt helyben azt mondják, hogy nem kérnek belőlem, akkor nyilvánvalóan a magyar politika sem kér belőlem

– fogalmazott akkor Navracsics.

Mint ismert, a miniszter az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanított aktív politikusként is, és az interjúban is elmondta: reméli, hogy ezekre a helyekre visszatérhet.