A jogállam szétverése árán, de eltávolíthat idő előtt egyes közjogi méltóságokat, fontos állami szereplőket Magyar Péter

Magyar Péter nemrégiben bejelentette, hogy a kétharmados választási győzelme birtokában több közjogi méltóságnak is megszüntetné a mandátumát, illetve fontos állami szervek vezetőit mondatná le. Így több évvel a hivatali ideje lejárta előtt elmozdítaná hivatalából Sulyok Tamás köztársasági elnököt, Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét, az Alkotmánybíróság (AB) élén álló Polt Pétert, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, valamint a médiahatóság vezetőjét, Koltay Andrást. Alkotmányjogászok segítségével körbejártuk, hogy Magyar Péteréknek milyen mozgásterük van. A szakértők előbb a szabályokat vázolták fel, amelyek az érintettek eltávolítását, leköszönését határozzák majd, de arról beszéltek, hogy a Tisza hogyan érheti el célját.

A szabályok világosak

– A köztársasági elnök csak akkor fosztható meg tisztségétől, ha szándékosan megsérti az alaptörvényt vagy más törvényt, illetve szándékos bűncselekményt követ el. Az eljárást az országgyűlési képviselők egyötöde kezdeményezheti, és a megindításhoz kétharmados többség szükséges, a végső döntést pedig az Alkotmánybíróság hozza – tudatta az egyik szakember. Mint rámutatott, a többfázisú, úgynevezett impeachment jellegű eljárás külföldön is csak rendkívüli esetekben teszi lehetővé az elnök eltávolítását. Az amerikai alkotmány például kizárólag hazaárulás, vesztegetés vagy egyéb súlyos bűncselekmény esetén ad erre teret.

– A Kúria elnöke esetében a megbízatás megszüntetése csak törvényben meghatározott okokból – amilyen az összeférhetetlenség és méltatlanság – és az Országgyűlés döntésével lehetséges, a köztársasági elnök közreműködésével. Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a bírák idő előtti eltávolítása sérti a bírói függetlenséget, ami uniós jogsértést eredményez. Az Alkotmánybíróság elnöke még ennél is védettebb helyzetben van, megbízatása csak tagságának megszűnésével és lemondásával szűnhet meg – ismertette.

Ilyen a legfőbb ügyész helyzete

Hangsúlyozta: a legfőbb ügyész mandátuma kizárólag a megbízatási idő lejártával szűnhet meg, valamint lemondással, halállal, továbbá objektív jogi tények fennállása esetén, amilyen például az összeférhetetlenség megállapítása, más politikai tisztség vállalása vagy a törvényi feltételek hiánya, illetve jogerős büntetőítélet. – Ezek mind olyan normatív, ellenőrizhető és nem politikai mérlegelésen alapuló okok, amelyek nem teszik lehetővé a tisztség pusztán politikai döntéssel történő megszüntetését – jelentette ki. Hozzátette: egyrészt az Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára felmentheti a legfőbb ügyészt, azonban kizárólag akkor, ha a neki fel nem róható okból nem képes ellátni feladatait. Ez tehát nem politikai bizalmi kérdés. Másrészt a hivatalvesztés kimondása esetén is szükséges, hogy a legfőbb ügyész felróható okból ne tegyen eleget feladatainak, bűntettet kövessen el vagy méltatlanná váljon. – Vagyis a legfőbb ügyész elmozdítása nem köthető a parlamenti többség puszta politikai akaratához. Ez az alaptörvényből fakadó intézményi függetlenségi garanciákat érvényesíti, amelyek célja éppen az, hogy az ügyészség működése ne váljon a mindenkori politikai többség közvetlen befolyása alá – fejtette ki az alkotmányjogász.