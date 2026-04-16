Üzenet a múltból: 170 ezer év után tér vissza a titokzatos égi vándor + videó

A C/2025 R3 jelű üstökös – amely a távoli Oort-felhőből érkezett – olyan pályán halad, amely során legutóbb körülbelül 170 ezer éve közelítette meg a Napot. A mostani áthaladás emiatt rendkívül ritkának számít, és különleges lehetőséget ad arra, hogy a megfigyelők saját szemükkel láthassák – számolt be róla a DailyGalaxy.

Ez az üstökös olyan rövid ideig marad látható, hogy aki most lemarad róla, annak újabb esélye már nem lesz (Fotó: AFP)

Az üstököst 2025. szeptember 8-án észlelték először

Akkor még 3,6 csillagászati egységre volt a Naptól, vagyis nagyjából három és félszer olyan messze, mint a Föld. Kezdetben alig volt észlelhető, mindössze egy halvány pontként jelent meg.

Ahogy azonban közeledett a Naphoz, látványosan fényesedni kezdett, ami felkeltette az amatőr és a hivatásos csillagászok figyelmét is.

A számítások szerint az üstökös hosszú periódusú, vagyis rendkívül hosszú idő alatt kerüli meg a Napot. Amikor legutóbb erre járt, az emberiség még egészen kezdetleges szinten állt. Olyan ritka eseményről van szó, amelyet egy ember legfeljebb egyszer láthat életében.

Az üstökös fényessége az elmúlt hetekben jelentősen nőtt. 2026. április 8-án már 6-os magnitúdót ér el, ami azt jelenti, hogy megfelelő körülmények között akár szabad szemmel is megfigyelhető. A Brit Csillagászati Társaság szerint, ha a fényesedés folytatódik, az égitest a Naphoz legközelebb eső pontján, az úgynevezett perihéliumnál akár 3-as magnitúdót is elérhet.