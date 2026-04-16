Üzenet a múltból: 170 ezer év után tér vissza a titokzatos égi vándor + videó

Hamarosan egy rendkívül ritka üstökös bukkan fel az égen, amelyet utoljára mintegy 170 ezer éve látott az emberiség. Ez az üstökös olyan rövid ideig marad látható, hogy aki most lemarad róla, annak újabb esélye már nem lesz.

Sebők Barbara
2026. 04. 16. 13:23
A C/2025 R3 jelű üstökös – amely a távoli Oort-felhőből érkezett – olyan pályán halad, amely során legutóbb körülbelül 170 ezer éve közelítette meg a Napot. A mostani áthaladás emiatt rendkívül ritkának számít, és különleges lehetőséget ad arra, hogy a megfigyelők saját szemükkel láthassák – számolt be róla a DailyGalaxy.

Az üstököst 2025. szeptember 8-án észlelték először

Akkor még 3,6 csillagászati egységre volt a Naptól, vagyis nagyjából három és félszer olyan messze, mint a Föld. Kezdetben alig volt észlelhető, mindössze egy halvány pontként jelent meg. 

Ahogy azonban közeledett a Naphoz, látványosan fényesedni kezdett, ami felkeltette az amatőr és a hivatásos csillagászok figyelmét is.

A számítások szerint az üstökös hosszú periódusú, vagyis rendkívül hosszú idő alatt kerüli meg a Napot. Amikor legutóbb erre járt, az emberiség még egészen kezdetleges szinten állt. Olyan ritka eseményről van szó, amelyet egy ember legfeljebb egyszer láthat életében.

Az üstökös fényessége az elmúlt hetekben jelentősen nőtt. 2026. április 8-án már 6-os magnitúdót ér el, ami azt jelenti, hogy megfelelő körülmények között akár szabad szemmel is megfigyelhető. A Brit Csillagászati Társaság szerint, ha a fényesedés folytatódik, az égitest a Naphoz legközelebb eső pontján, az úgynevezett perihéliumnál akár 3-as magnitúdót is elérhet.

Nick James, a társaság egyik tagja így fogalmazott:

A jelenlegi fényességnövekedés mértéke alapján a üstökös a napközeli pontján elérheti a 3-as magnitúdót.

Magyarul ez azt jelenti, hogy az üstökös a Naphoz legközelebb érve elég fényes lehet ahhoz, hogy akár szabad szemmel is észre lehessen venni. Ugyanakkor annyira közel lesz a Naphoz az égen, hogy a sötét éjszakai égbolt nem segít a megfigyelésben. A szakértő szerint ezért érdemes inkább hajnalban felkelni, mert akkor lehet a legjobb eséllyel elcsípni.

A megfigyeléshez kulcsfontosságú a megfelelő időzítés. A szakértők azt javasolják, hogy, aki látni szeretné az üstököst, keljen fel legalább egy órával napkelte előtt. Az égitest a keleti égbolton, a Pegasus csillagkép közelében lesz látható. 

Szabad szemmel halvány, ködös foltnak tűnhet, de távcsővel már részletek is kirajzolódhatnak.

Az északi féltekén élők számára csak néhány nap áll rendelkezésre a megfigyelésre, mert az üstökös gyorsan a Nap közelébe kerül. 2026. április 20. után már szinte lehetetlen lesz észrevenni. A déli féltekén viszont később, április végén is látható maradhat, így ott hosszabb ideig figyelhetik meg ezt a különleges égi jelenséget.

Borítókép: Üstökös, illusztráció (Fotó: AFP)

