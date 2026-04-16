elvándorlásOeconomusgazdaság

A globális mobilitás új korszaka: kivándorlás a fejlett gazdaságokból

Magyarország is egyre inkább megjelenik mint vonzó célpont.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 11:05
Illusztráció Forrás: Northfoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt években egyre több jel utal arra, hogy a fejlett, nyugati gazdaságokból – például az Egyesült Államokból, Kanadából, Új-Zélandról vagy az Egyesült Királyságból – is növekszik a kivándorlás, sőt egyes országokban rekordközeli szinteket ér el. Az Economist 31 fejlett országot vizsgáló becslése alapján 2024-ben négymillió ember hagyta el a vizsgált nyugati országokat, közel húsz százalékkal többen a koronavírus-járvány előtti szinthez képest. A jelenség hátterében elsősorban a magas megélhetési költségek, a távmunka elterjedése és az életminőség optimalizálásának igénye áll. A kivándorlók gyakran kedvezőbb életfeltételeket kínáló célországokat választanak, különösen Dél- és Nyugat-Európában, például Portugáliában, Spanyolországban vagy Németországban – írja elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

 

Magyarország vonzó célpont

 

Ebben a globális mobilitási térben Magyarország is egyre inkább megjelenik mint vonzó célpont, elsősorban viszonylag alacsony megélhetési költségei, kedvező adózási környezete és növekvő digitális nomád közössége miatt.

Magyarország azon top tíz ország között a hatodik helyen szerepel a vizsgált OECD-országokon belül, ahol a legnagyobb mértékben járulnak hozzá a külföldi állampolgárok a helyi gazdasághoz: magas a külföldiek foglalkoztatási rátája (80,3 százalék), alacsony a munkanélküliségük (3,4 százalék) és közel negyven százalékuk rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A folyamat ugyanakkor kétirányú. A globális vándorlási trendek Magyarországot sem hagyják érintetlenül: nemcsak vonzó célország, de az elvándorlás is sújtja. Így 2024-ben és 2025-ben is a kivándorló magyar állampolgárok száma körülbelül negyvenezer fő volt évente. A fő célországok Ausztria és Németország, a fő motivációk pedig a magasabb bérek és jobb munkakörülmények.

Európai uniós szinten viszont kevésbé kiugró a magyarok elvándorlása: a magyar állampolgárok kb. négy-öt százaléka él külföldön, mely az EU-középmezőnyébe tartozik.

Míg többen vándorolnak el hazánkból, addig többen vissza is térnek, mégpedig növekvő trendben, 2025-ben már közel 32 ezren. 

Ezzel együtt a magyar állampolgárok vándorlási egyenlege (elvándorlók és bevándorlók közti különbség) kismértékben pozitívban állt 2025-ben a 2024-es deficitet követően.

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu