Riadót fújt Németország: a kancellár szavai felülírnak mindent

Az a folyamat, amely deindusztrializációhoz* vezet, nem fogja elnyerni a lakosság támogatását. És végül akadályozni fogja az innovációt

– mondta.

*Olyan gazdasági/társadalmi folyamat, aminek hatására csökken egy adott terület nehézipari tevékenysége, és ezzel egyidejűleg a feldolgozóipar, szolgáltatóipar előretörése jellemző.

A kancellár kifejtette, hogy a zöldenergia a német gazdasági növekedés egyik hajtóereje: a tiszta technológiák ágazata 2010 óta mintegy 50 százalékkal gyorsabban bővült, mint a teljes gazdaság. Példaként a körforgásos gazdaságot, a nap- és szélenergiát, valamint a hidrogénalapú megoldásokat említette. Nyilatkozata egy olyan időszakban hangzott el, amikor élénk vita zajlik a német energiapolitikai átállás tempójáról és annak költségeiről, amit tovább nehezít a közel-keleti konfliktus, valamint a nyersanyag- és energiapiacokra nehezedő nyomás.