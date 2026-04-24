gazdasági növekedés Merz klímaváltozás Berlin

Riadót fújt Németország: a kancellár szavai felülírnak mindent

Friedrich Merz szerint a környezetvédelmi erőfeszítések nem sodorhatják veszélybe a gazdaság teljesítményét és az ipart. Hangsúlyozta, hogy az ipar visszaszorítását célzó politikai irány nem élvezi a társadalom támogatását és végső soron csak fékezi az innovációt. Berlin továbbra is elkötelezett a 2045-ös klímasemlegességi célok elérése mellett, ugyanakkor a német kormányzat megkezdte a korábbi szabályok felülvizsgálatát.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 12:55
Április 22-én Berlinben zajlott a Petersberg Klímadialógus Forrás: AFP
Az a folyamat, amely deindusztrializációhoz* vezet, nem fogja elnyerni a lakosság támogatását. És végül akadályozni fogja az innovációt

– mondta. 

*Olyan gazdasági/társadalmi folyamat, aminek hatására csökken egy adott terület nehézipari tevékenysége, és ezzel egyidejűleg a feldolgozóipar, szolgáltatóipar előretörése jellemző.

A kancellár kifejtette, hogy a zöldenergia a német gazdasági növekedés egyik hajtóereje: a tiszta technológiák ágazata 2010 óta mintegy 50 százalékkal gyorsabban bővült, mint a teljes gazdaság. Példaként a körforgásos gazdaságot, a nap- és szélenergiát, valamint a hidrogénalapú megoldásokat említette. Nyilatkozata egy olyan időszakban hangzott el, amikor élénk vita zajlik a német energiapolitikai átállás tempójáról és annak költségeiről, amit tovább nehezít a közel-keleti konfliktus, valamint a nyersanyag- és energiapiacokra nehezedő nyomás.

A Merz-kormány továbbra is ragaszkodik a 2045-re kitűzött klímasemlegességi célhoz, ugyanakkor felülvizsgálja az előző kabinet által bevezetett szabályozásokat. Eközben a magas energiaárakkal és gyenge gazdasági növekedéssel küzdő német kormányt az ellenzék és környezetvédő szervezetek is azért bírálják, mert álláspontjuk szerint lassítja a megújuló energiaforrások terjedését, valamint módosítja a fűtési rendszerekre és a járművek kibocsátására vonatkozó szabályokat.

Borítókép: Április 22-én Berlinben zajlott a Petersberg Klímadialógus (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

