Merz egy németországi diáktalálkozón arról beszélt, hogy „remélhetőleg végül békeszerződés születik Oroszországgal”, ugyanakkor ennek következményeként előfordulhat, hogy Ukrajna területének egy része már nem marad ukrán kézen – teszi hozzá a portál.

A német kancellár hangsúlyozta, hogy egy ilyen jelentőségű döntéshez elengedhetetlen a társadalmi támogatás. Véleménye szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek népszavazáson kellene felhatalmazást kérnie egy esetleges területi kompromisszumhoz. Friedrich Merz úgy látja, az ukrán vezetés ezt azzal indokolhatná, hogy ezzel megnyílhat az út az európai integráció felé.