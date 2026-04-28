Friedrich MerzUkrajnaorosz-ukrán háborúengedmény

Merz: Ukrajna területi veszteségek árán juthat közelebb az EU-tagsághoz

Friedrich Merz német kancellár szerint egy esetleges békemegállapodás Oroszországgal Ukrajna számára területi veszteségekkel járhat, ugyanakkor megnyithatja az utat az európai uniós csatlakozás felé.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 4:00
Friedrich Merz német kancellár Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
Merz egy németországi diáktalálkozón arról beszélt, hogy „remélhetőleg végül békeszerződés születik Oroszországgal”, ugyanakkor ennek következményeként előfordulhat, hogy Ukrajna területének egy része már nem marad ukrán kézen – teszi hozzá a portál.

A német kancellár hangsúlyozta, hogy egy ilyen jelentőségű döntéshez elengedhetetlen a társadalmi támogatás. Véleménye szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek népszavazáson kellene felhatalmazást kérnie egy esetleges területi kompromisszumhoz. Friedrich Merz úgy látja, az ukrán vezetés ezt azzal indokolhatná, hogy ezzel megnyílhat az út az európai integráció felé.

Jelenleg Oroszország Ukrajna területének mintegy egyötödét tartja ellenőrzése alatt, és egy tűzszüneti megállapodás feltételeként további engedményeket követel a keleti térségekben.

Kijev ezzel szemben eddig következetesen elutasította a területi engedményeket, és kitart az ország területi egysége mellett. A hírről a The Kyiv Independent számolt be.

Súlyos képet fest az ukrán hadsereg állapotáról egy friss vizsgálat: a frontvonalon huzamosabb ideig szolgáló katonák egy idő után már nem törődnek saját túlélésükkel sem. A megállapítás újabb kérdéseket vet fel Kijev mozgósítási rendszerével és a háború emberi terheivel kapcsolatban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
