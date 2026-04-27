Kim Dzsongüntámogatásorosz-ukrán háború

Kim Dzsongun: Észak-Korea teljes mértékben támogatja Oroszországot

Kim Dzsongun észak-koreai vezető felavatta Phenjanban az ukrajnai háborúban Oroszország oldalán elesett észak-koreai katonák emlékművét – jelentette hétfőn a KCNA állami hírügynökség.

A visszafoglalás első évfordulóján megrendezett ünnepségen Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlament alsóházának elnöke, valamint Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter is részt vett. A régióba az ukrán erők 2024 augusztusának elején hatoltak be.

A KCNA beszámolója alapján Kim az emlékműavatón hangsúlyozta, hogy országa „teljes mértékben” támogatja Oroszország szuverenitásának és biztonsági érdekeinek védelmét.

Belouszov közölte: Moszkva és Phenjan még az idén aláírhatja a 2027 és 2031 közötti időszakra szóló katonai együttműködési tervet, amely hosszú távon intézményesítené a kapcsolatokat. Elemzők szerint ez arra utal, hogy a két ország közötti politikai, katonai és gazdasági együttműködés az ukrajnai háború lezárása után is fennmaradhat.

A két ország 2024 őszén átfogó stratégiai partnerségi szerződést írt alá, amely kölcsönös védelmi megállapodást is tartalmaz. Dél-koreai, ukrán és nyugati becslések szerint Észak-Korea több ezer – egyes adatok szerint akár 14-15 ezer – katonát küldött az orosz erők támogatására, főként a kurszki térségbe. 

A veszteségek jelentősek: egyes források több mint hatezer halottról, más becslések mintegy 600 halottról és több ezer sebesültről szólnak. Phenjan hivatalosan nem közölt adatokat. A KCNA szerint Kim a harcokban elesett katonákat a „haza csillagainak”, a lojalitás és az áldozatvállalás jelképeinek nevezte.

Súlyos képet fest az orosz–ukrán háborúban harcoló ukrán hadsereg állapotáról egy friss vizsgálat: a frontvonalon huzamosabb ideig szolgáló katonák egy idő után már nem törődnek saját túlélésükkel sem. A megállapítás újabb kérdéseket vet fel Kijev mozgósítási rendszerével és a háború emberi terheivel kapcsolatban.

Borítókép: Kim Dzsongun észak-koreai vezető (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu