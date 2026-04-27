Kim Dzsongun: Észak-Korea teljes mértékben támogatja Oroszországot

Belouszov közölte: Moszkva és Phenjan még az idén aláírhatja a 2027 és 2031 közötti időszakra szóló katonai együttműködési tervet, amely hosszú távon intézményesítené a kapcsolatokat. Elemzők szerint ez arra utal, hogy a két ország közötti politikai, katonai és gazdasági együttműködés az ukrajnai háború lezárása után is fennmaradhat.

A két ország 2024 őszén átfogó stratégiai partnerségi szerződést írt alá, amely kölcsönös védelmi megállapodást is tartalmaz. Dél-koreai, ukrán és nyugati becslések szerint Észak-Korea több ezer – egyes adatok szerint akár 14-15 ezer – katonát küldött az orosz erők támogatására, főként a kurszki térségbe.

A veszteségek jelentősek: egyes források több mint hatezer halottról, más becslések mintegy 600 halottról és több ezer sebesültről szólnak. Phenjan hivatalosan nem közölt adatokat. A KCNA szerint Kim a harcokban elesett katonákat a „haza csillagainak”, a lojalitás és az áldozatvállalás jelképeinek nevezte.