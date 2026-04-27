A szemünk láttára alakul át az orosz–ukrán háború

A szakértő rámutatott: az orosz–ukrán szárazföldi frontokon egyik fél sem tud jelentős áttörést elérni. Az orosz előrenyomulás a vártnál lassabban halad, míg az ukrán erők ugyan képesek egyes szakaszokon lassítani vagy időszakosan visszavetni az orosz csapatokat, összességében nem tudják tartósan megállítani az előretörést.

Ebből adódóan mindkét fél egyre inkább új stratégiát követ: a hangsúly a hátország, azon belül is elsősorban a gazdasági infrastruktúra gyengítésére helyeződik át. A várakozás szerint az így előidézett gazdasági és társadalmi nehézségek közvetetten a fronton zajló műveletekre is hatással lehetnek.

Az elemző kiemelte: ukrán részről ezt a megközelítést nyíltan is képviseli Olekszandr Szirszkij, aki több nyilatkozatában is a hátország elleni csapások erősítését sürgette. Az orosz oldalon hasonló kijelentések kevésbé jelennek meg, ugyanakkor a gyakorlat azt mutatja, hogy Moszkva is ebbe az irányba mozdult el.

Hozzátette, hogy a hátországi támadásoknak két fajtája jellemző: a drónokkal, illetve a rakétákkal történő támadások. „Az már negyed- és féléves távlaton is látszik, hogy mindkét oldalon, mind az ukrán, mind az orosz részről folyamatosan növekszik a drónok mennyisége, egyre több támadást hajtanak végre ilyen eszközökkel” – húzta alá.