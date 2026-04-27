UkrajnaOroszországdrónháború

A szemünk láttára alakul át az orosz–ukrán háború

Mivel az orosz–ukrán ütközőzónákban egyik fél sem tudott eddig számottevő eredményt felmutatni, szemmel láthatóan Oroszország és Ukrajna is más stratégiai eszközöket kezdett alkalmazni, hogy előnyre tegyen szert a másik féllel szemben. Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány junior elemzője rámutatott, hogy a konfliktus súlypontja egyre inkább a precíziós, infrastruktúra elleni támadásokra helyeződik át.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 17:57
Drónpilóta Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szakértő rámutatott: az orosz–ukrán szárazföldi frontokon egyik fél sem tud jelentős áttörést elérni. Az orosz előrenyomulás a vártnál lassabban halad, míg az ukrán erők ugyan képesek egyes szakaszokon lassítani vagy időszakosan visszavetni az orosz csapatokat, összességében nem tudják tartósan megállítani az előretörést.

Ebből adódóan mindkét fél egyre inkább új stratégiát követ: a hangsúly a hátország, azon belül is elsősorban a gazdasági infrastruktúra gyengítésére helyeződik át. A várakozás szerint az így előidézett gazdasági és társadalmi nehézségek közvetetten a fronton zajló műveletekre is hatással lehetnek.

Az elemző kiemelte: ukrán részről ezt a megközelítést nyíltan is képviseli Olekszandr Szirszkij, aki több nyilatkozatában is a hátország elleni csapások erősítését sürgette. Az orosz oldalon hasonló kijelentések kevésbé jelennek meg, ugyanakkor a gyakorlat azt mutatja, hogy Moszkva is ebbe az irányba mozdult el.

Hozzátette, hogy a hátországi támadásoknak két fajtája jellemző: a drónokkal, illetve a rakétákkal történő támadások. „Az már negyed- és féléves távlaton is látszik, hogy mindkét oldalon, mind az ukrán, mind az orosz részről folyamatosan növekszik a drónok mennyisége, egyre több támadást hajtanak végre ilyen eszközökkel” – húzta alá.

Kifejtette, hogy itt elsősorban a mélységi drónokról van szó, amelyek kifejezetten a 150 kilométernél távolabbi célpontokat támadják. „Mind az oroszok, mind az ukránok esetében gyakorlatilag rekordok dőltek meg a bevetett drónok számát illetően.”

2026 márciusában az oroszok által közölt megsemmisített ukrán mélységi drónok mennyisége 7300 volt, az ukrán fél 6462 lelőtt drónról számolt be, ami mindkét fél esetében rekordnak számít. 

Olekszij Anton azonban felhívta arra a figyelmet, hogy ezek „csupán” a hivatalos adatok, és az erre vonatkozó számok sokkal nagyobbak lehetnek a valóságban.

Eltérő struktúra jellemzi a két ország dróniparát

Oroszország esetében a dróngyártás jóval centralizáltabb, vagyis nem sokféle platformra építenek, hanem néhány bevált típusra támaszkodnak. A leggyakrabban alkalmazott eszközök a Shahed-136/Gerany-2-es típusú drónok és annak továbbfejlesztett változatai, amelyek az indított támadóeszközök mintegy kétharmadát adják. Emellett más, lényegesen olcsóbb, ugyanakkor csapásmérő képességgel rendelkező drónokat is bevetnek: ilyen például a Gerbera, egy eredetileg hungarocell alapú csali drón, amelyet időközben robbanófejjel is felszereltek, illetve ide sorolható az Italmas nevű eszköz is – magyarázta a szakértő.

Az ukrán hadseregben alkalmazott pilóta nélküli repülőeszközök köre ezzel szemben kifejezetten diverzifikált, mivel számos gyártó sokféle típust állít elő

– mutatott rá.

„Ugyanakkor néhány rendszer kiemelkedik a használat gyakorisága alapján: az egyik a nagy hatótávolságú Ljutij, amely az első ilyen kategóriájú ukrán fejlesztés volt, és a csapások mintegy ötödét hajtják végre vele. A legelterjedtebb azonban az FP-1 típus, amellyel – a novemberi adatok szerint – az ukrán mélységi támadások közel fele történt” – zárta.
Borítókép: Drónpilóta (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekhorthy miklós

Bogár László avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
