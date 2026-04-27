Azt hitte, hogy Orbán Viktor vereségével túl van a nehezén, de most nem várt helyről kapott hatalmas ütést Von der Leyen

A Politico birtokába jutott belső dokumentumok leplezik le, hogy Friedrich Merz pártja zárt ajtók mögött indít frontális támadást saját szövetségese, Ursula von der Leyen ellen. Miközben a berlini vezetés a gazdaság élénkítése érdekében már az ország aranytartalékainak felélését is fontolgatja, a kancellár 27 pontos ultimátummal kényszerítené térdre a brüsszeli bürokráciát. Bár a CDU és a Bizottság elnöke eddig szövetségesnek számított az európai színtéren, a lesújtó német gazdasági előrejelzések lépéskényszerbe hozták a német kormányt. Orbán Viktor távozása után új ellenfelet kapott Von der Leyen.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 10:55
Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A tervezet Az uniós bürokrácia fenntartható csökkentésének menetrendje címet viseli, és a Bizottság felé összesen 27 konkrét követelést tartalmaz. Az egyik javaslat szerint például egy olyan felügyeleti szervet hoznának létre, amely vétójoggal rendelkezne minden új bizottsági jogszabály felett. Egy ilyen lépés azonban az uniós alapszerződések módosítását is szükségessé teheti. Emellett a dokumentum azt is sürgeti, hogy az uniós intézmények szűkebben értelmezzék saját hatásköreiket. 

Hiába nem lesz ott ezentúl Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli hadszíntéren, már a sajátjai is szorongatják Von der Leyent.

A konfliktus különösen azért figyelemre méltó, mert eddig Von der Leyen és Merz pártja, a CDU, az Európai Néppárt keretében szoros politikai szövetségesnek számított. Most azonban a német oldal türelme látványosan elfogyott a reformok elmaradása miatt. A háttérben a német gazdaság gyengélkedése áll. A kormány a múlt héten felére csökkentette a 2026-os növekedési előrejelzést, miközben az iráni háború következményei további nyomást helyeznek a gazdaságra. Merz számára egyre sürgetőbbé vált választási ígéreteinek teljesítése, ám a szociáldemokratákkal kötött koalíció megnehezíti a reformok végrehajtását. A kancellár emiatt egyre nyíltabban támadja Brüsszelt. Egy korábbi, kölni rendezvényen úgy fogalmazott: 

az Európai Bizottság „gépezete” megállíthatatlanul működik, és ideje „csavarkulcsot dobni a gépezetbe”, hogy leálljon.

A német gazdaság gyengélkedik – már az aranytartalék eladását fontolgatják

Az Euronews beszámolója szerint a német gazdaság felpörgetésére radikális javaslat érkezett: a jegybanki aranytartalékok egy részének értékesítését vetette fel a Német Gazdaságkutató vezetője. Az ügy komoly vitát váltott ki, mivel az arany hagyományosan a pénzügyi stabilitás egyik legfontosabb alapköve. A javaslat lényege, hogy Németország a jelentős aranykészletének (világon második legmagasabb) egy részét pénzzé tenné, és az ebből származó forrást a gazdaság élénkítésére fordítaná. 

Az elképzelés mögött az a megfontolás áll, hogy a német gazdaság az elmúlt időszakban gyenge teljesítményt nyújtott, és új lendületre van szüksége.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az aranyárfolyam január végén történelmi csúcsra, unciánként 5608 dolláros szintig emelkedett.

Az arany árfolyama jelentős növekedést mutatott az elmúlt években, ami a német gazdaságról már nem mondható el. Fotó: Trading Economics

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
