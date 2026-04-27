Azt hitte, hogy Orbán Viktor vereségével túl van a nehezén, de most nem várt helyről kapott hatalmas ütést Von der Leyen

A konfliktus különösen azért figyelemre méltó, mert eddig Von der Leyen és Merz pártja, a CDU, az Európai Néppárt keretében szoros politikai szövetségesnek számított. Most azonban a német oldal türelme látványosan elfogyott a reformok elmaradása miatt. A háttérben a német gazdaság gyengélkedése áll. A kormány a múlt héten felére csökkentette a 2026-os növekedési előrejelzést, miközben az iráni háború következményei további nyomást helyeznek a gazdaságra. Merz számára egyre sürgetőbbé vált választási ígéreteinek teljesítése, ám a szociáldemokratákkal kötött koalíció megnehezíti a reformok végrehajtását. A kancellár emiatt egyre nyíltabban támadja Brüsszelt. Egy korábbi, kölni rendezvényen úgy fogalmazott:

az Európai Bizottság „gépezete” megállíthatatlanul működik, és ideje „csavarkulcsot dobni a gépezetbe”, hogy leálljon.

A német gazdaság gyengélkedik – már az aranytartalék eladását fontolgatják

Az Euronews beszámolója szerint a német gazdaság felpörgetésére radikális javaslat érkezett: a jegybanki aranytartalékok egy részének értékesítését vetette fel a Német Gazdaságkutató vezetője. Az ügy komoly vitát váltott ki, mivel az arany hagyományosan a pénzügyi stabilitás egyik legfontosabb alapköve. A javaslat lényege, hogy Németország a jelentős aranykészletének (világon második legmagasabb) egy részét pénzzé tenné, és az ebből származó forrást a gazdaság élénkítésére fordítaná.

Az elképzelés mögött az a megfontolás áll, hogy a német gazdaság az elmúlt időszakban gyenge teljesítményt nyújtott, és új lendületre van szüksége.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az aranyárfolyam január végén történelmi csúcsra, unciánként 5608 dolláros szintig emelkedett.