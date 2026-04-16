Orbán Viktor nem lesz ott a következő EU-csúcson

Az európai ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán számolt be a döntésről. Bóka János szerint a magyar kormány jelezte Orbán Viktor távolmaradást és azt is, hogy a csúcs témái tekintetében az álláspont változatlan.
„Orbán Viktor miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos teendői miatt az április 23–24-i informális EU állam- és kormányfői tanácskozáson nem vesz részt” – írta Bóka János közösségi oldalán.
A miniszter emellett jelezte, hogy mivel „az informális tanácskozáson annak jellegéből adódóan döntéshozatali pontok nincsenek és írásbeli következtetések elfogadására sem kerül sor, ezért Magyarország távollétében történő képviseletére másik résztvevőt a miniszterelnök nem kért fel”.
