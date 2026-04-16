Orbán ViktorBóka JánosEurópai Unió

Orbán Viktor nem lesz ott a következő EU-csúcson

A miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos teendői miatt nem lesz jelen a következő EU-csúcson. Orbán Viktor távollétéről és annak okairól Bóka János, európai ügyekért felelős miniszter számolt be közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 9:55
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Az európai ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán számolt be a döntésről. Bóka János szerint a magyar kormány jelezte Orbán Viktor távolmaradást és azt is, hogy a csúcs témái tekintetében az álláspont változatlan. 

Bóka János közösségi oldalán közölte, hogy Orbán Viktor távol marad a következő EU-csúcstól
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

„Orbán Viktor miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos teendői miatt az április 23–24-i informális EU állam- és kormányfői tanácskozáson nem vesz részt” – írta Bóka János közösségi oldalán.

A miniszter emellett jelezte, hogy mivel „az informális tanácskozáson annak jellegéből adódóan döntéshozatali pontok nincsenek és írásbeli következtetések elfogadására sem kerül sor, ezért Magyarország távollétében történő képviseletére másik résztvevőt a miniszterelnök nem kért fel”.

A tanácskozás napirendjén a közel-keleti válság és annak Európára gyakorolt hatása, illetve a következő hétéves uniós költségvetés általános kérdései szerepelnek. Ezekben az ügyekben a magyar kormány álláspontja ismert és nem változott. Erről az Európai Tanács elnökének kabinetjét tájékoztattuk

– hangsúlyozta Bóka. 
A miniszter egyúttal jelezte ugyanakkor, hogy az informális találkozón Magyarország nem politikai szintű képviselete biztosított, a megbeszélés általános irányairól pedig Magyarország tájékoztatást kap.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu