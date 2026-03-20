Rég látott mélyponton az arany árfolyama: menekülnek a befektetők

Az arany ára unciánként mintegy 4685 dollár körül mozgott a héten, ami körülbelül 7 százalékos esést jelent, és ez a legnagyobb heti visszaesés 2020 márciusa óta. A közel-keleti háborús helyzet hatására megugró kőolaj-, földgáz- és üzemanyagárak növelik az inflációs kockázatokat, ami mérsékli annak esélyét, hogy a jegybankok csökkentsék a kamatokat. Az arany árfolyamát az inflációs félelmek és az erős dollár is lefelé hajtja, hiszen a nemesfém nem generál hozamot, míg a kamatok világszerte a háború előtt vártnál magasabbak lehetnek – derül ki a Bloomberg cikkéből.

Már a korábban rendkívül stabilnak számító arany sem számít biztos befektetésnek

A biztonságos menedékeszközként számon tartott arany ára minden héten csökkent azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael a múlt hónapban támadást indított Irán ellen. A visszaesés hátterében az államkötvényhozamok és a dollár erősödése áll, emellett a befektetők más piacokon elszenvedett veszteségeik fedezésére aranyat adtak el. Az aranyalapú tőzsdén kereskedett alapokból (ETF-ekből) is tőkekiáramlás indult meg, és a globális állományok gyakorlatilag eltüntették az év eleje óta felhalmozott növekedést.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve a hét közepén tartott kamatdöntő ülésén a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az irányadó kamatszintet. Jerome Powell elnök hangsúlyozta, hogy a monetáris lazítás folytatásához az infláció további mérséklődésére van szükség.

Az arany mostani teljesítménye emlékeztet a 2022-es folyamatokra, amikor az orosz–ukrán háború okozta energiapiaci sokk hasonló nyomást gyakorolt a piacokra. Akkor az arany hét egymást követő hónapon keresztül veszített értékéből, ami rekordhosszúságú negatív sorozat volt.

Az aranyfedezetű ETF-ek immár a harmadik egymást követő héten könyvelhetnek el tőkekiáramlást, és ez idő alatt az állomány több mint 60 tonnával csökkent a Bloomberg adatai szerint.

A közelmúltbeli visszaesés ellenére az arany ára az idei évben még mindig mintegy 8 százalékkal magasabb. Az árfolyam január végén történelmi csúcs közelébe, unciánként közel 5600 dollárig emelkedett, amit a befektetői optimizmus, a jegybanki vásárlások, valamint az amerikai jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmak támogattak.