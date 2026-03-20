Rég látott mélyponton az arany árfolyama: menekülnek a befektetők

Bár a tavaly és az idei év elején a befektetők kedvencei a nemesfémek voltak a geopolitikai feszültségek és bizonytalanságok közepette, az iráni háború kitörése óta a kedvelt menekülőeszköznek számító arany sem mondható biztonságos, stabil befektetésnek. Az arany árfolyama a háború kezdete óta folyamatosan esik és a szakértők szerint az értékromlás tovább folytatódhat.

2026. 03. 20. 15:54
Az arany és az ezüst mintegy harmadával drágult, de hasonlóan gyors áremelkedés volt tapasztalható a platina esetében is
Az arany ára unciánként mintegy 4685 dollár körül mozgott a héten, ami körülbelül 7 százalékos esést jelent, és ez a legnagyobb heti visszaesés 2020 márciusa óta. A közel-keleti háborús helyzet hatására megugró kőolaj-, földgáz- és üzemanyagárak növelik az inflációs kockázatokat, ami mérsékli annak esélyét, hogy a jegybankok csökkentsék a kamatokat. Az arany árfolyamát az inflációs félelmek és az erős dollár is lefelé hajtja, hiszen a nemesfém nem generál hozamot, míg a kamatok világszerte a háború előtt vártnál magasabbak lehetnek – derül ki a Bloomberg cikkéből.

A biztonságos menedékeszközként számon tartott arany ára minden héten csökkent azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael a múlt hónapban támadást indított Irán ellen. A visszaesés hátterében az államkötvényhozamok és a dollár erősödése áll, emellett a befektetők más piacokon elszenvedett veszteségeik fedezésére aranyat adtak el. Az aranyalapú tőzsdén kereskedett alapokból (ETF-ekből) is tőkekiáramlás indult meg, és a globális állományok gyakorlatilag eltüntették az év eleje óta felhalmozott növekedést.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve a hét közepén tartott kamatdöntő ülésén a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az irányadó kamatszintet. Jerome Powell elnök hangsúlyozta, hogy a monetáris lazítás folytatásához az infláció további mérséklődésére van szükség.

Az arany mostani teljesítménye emlékeztet a 2022-es folyamatokra, amikor az orosz–ukrán háború okozta energiapiaci sokk hasonló nyomást gyakorolt a piacokra. Akkor az arany hét egymást követő hónapon keresztül veszített értékéből, ami rekordhosszúságú negatív sorozat volt.

Az aranyfedezetű ETF-ek immár a harmadik egymást követő héten könyvelhetnek el tőkekiáramlást, és ez idő alatt az állomány több mint 60 tonnával csökkent a Bloomberg adatai szerint.

A közelmúltbeli visszaesés ellenére az arany ára az idei évben még mindig mintegy 8 százalékkal magasabb. Az árfolyam január végén történelmi csúcs közelébe, unciánként közel 5600 dollárig emelkedett, amit a befektetői optimizmus, a jegybanki vásárlások, valamint az amerikai jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmak támogattak.

A dollár erősödése és a vártnál lassabb kamatcsökkentési kilátások azonban nyomást gyakoroltak az aranyra, még annak ellenére is, hogy a geopolitikai és gazdaságpolitikai bizonytalanság nőtt – fogalmazott Grant Sporre, a Bloomberg elemzője. Hozzátette, hogy az átmeneti árcsökkenés ismét ösztönözheti a jegybanki aranyvásárlásokat.

Az arany ára Szingapúrban péntek délután (ottani idő szerint) 0,8 százalékkal, 4687,35 dollárra emelkedett unciánként, miután előző nap megszakadt a hét napja tartó esési sorozat, amely 2023 októbere óta a leghosszabb volt. A visszaesés a 14 napos relatív erősség indexet – amely a piaci lendületet méri – mintegy 35-re csökkentette, ami már közel van ahhoz a szinthez, amelyet egyes befektetők túladott állapotként értelmeznek.

Egy kínai befektetési társaság, a Zhishui Investment Management szerint a túladott állapotot követően rövid technikai korrekció jöhet, azonban az olajpiaci sokk fennmaradása esetén az árak később ismét csökkenhetnek.

A többi nemesfém piacán az ezüst ára 1,1 százalékkal, unciánként 72,01 dollárra csökkent, és a héten több mint 10 százalékos esést mutat. A palládium és a platina ára szintén csökkenő tendenciát mutat. Eközben a Bloomberg dollárindexe 0,2 százalékkal emelkedett.

