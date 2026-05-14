Így adja át a kormányzást a Fidesz-KDNP, Gulyás Gergely minden eredményről beszámolt + videó

A korrupciós botrányba süllyedő Zelenszkijék hatalmas pofont kaptak Brüsszeltől, megelőzték Ukrajnát

A balkáni ország fontos lépést tett az EU-tagság felé, a csatlakozási szerződés kidolgozását hamarosan megkezdik. Montenegró 2010-ben lépett az integráció útjára, amely jól mutatja, mennyire valóságtól elrugaszkodott Ukrajna 2027-es csatlakozási dátuma, amelyet az elnök, Volodimir Zelenszkij erőltet.

2026. 05. 14. 12:09
Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
„Ez jelentős előrelépést jelent Montenegró csatlakozási folyamatában, és határozott jelzést küld minden bővítési partnernek, hogy az EU-csatlakozás továbbra is elérhető közelségben van” – mondta a ciprusi elnökség szóvivője. 

Mark Rutte, a NATO főtitkára szerdán Montenegróba tett látogatása során találkozott Jakov Milatovics elnökkel is.

Milatovics az X-en azt írta, hogy megvitatták azokat a „kulcsfontosságú tényezőket, amelyeken országként dolgoznunk kell az Európai Unióval folytatott tárgyalások utolsó szakaszában”, beleértve a regionális stabilitást és a hiteles NATO-tagságot.

Zelenszkij számára rossz hír Montenegró sikere 

Az elmúlt időszakban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy habár a brüsszeli vezetés, Ursula von der Leyennel az élen szeretné Ukrajnát gyorsított ütembe felvenni a blokkba, azonban az Európai Bizottság elnökének vágyait egyre kevesebb EU-s vezető támogatja. Friedrich Merz német kancellár nemrég egészen odáig ment, hogy lehetetlennek nevezte a 2027-es csatlakozási dátumot.

Volodimir Zelenszkij így feltehetőleg nem túl boldog, hiszen Montenegró példája azt is megmutatja, hogy milyen hosszú és kitartó munkára van szükség a csatlakozás lezárásához.

Ukrajna azonban minden áron szeretne a blokk tagja lenni még 2027-ben, ami azonban Montenegró helyzetére tekintve irracionálisnak tűnik. Az Európai Bizottság korábban javaslatot tett rá, hogy Ukrajna speciális státuszt kapjon és a szükséges jogállamisági és gazdasági reformok előtt csatlakozhasson a közösséghez, ez azonban óriási veszélyeket hordoz.

Többen az EU-csatlakozás kapcsán kiemelték, hogy Ukrajnában jelenleg is folyamatban van annak a súlyos korrupciós botránynak a vizsgálata, amelyben a kormányzat több tagja is érintett lehet, és amely minden jel szerint az ukrán vezetés tudtával zajlott. 

Borítókép: A montenegrói és az EU-s zászló egymás mellett (Fotó: AFP)

 

