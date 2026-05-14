A korrupciós botrányba süllyedő Zelenszkijék hatalmas pofont kaptak Brüsszeltől, megelőzték Ukrajnát

„Ez jelentős előrelépést jelent Montenegró csatlakozási folyamatában, és határozott jelzést küld minden bővítési partnernek, hogy az EU-csatlakozás továbbra is elérhető közelségben van” – mondta a ciprusi elnökség szóvivője.

Mark Rutte, a NATO főtitkára szerdán Montenegróba tett látogatása során találkozott Jakov Milatovics elnökkel is.

Milatovics az X-en azt írta, hogy megvitatták azokat a „kulcsfontosságú tényezőket, amelyeken országként dolgoznunk kell az Európai Unióval folytatott tárgyalások utolsó szakaszában”, beleértve a regionális stabilitást és a hiteles NATO-tagságot.

Tokom posjete @SecGenNATO razgovarali smo o značajnim temama za naše društvo: stabilan region, kredibilno članstvo i modernizacija naših kapaciteta ključni su faktori na kojima moramo raditi kao država koja je u završnici pregovora sa Evropskom unijom.

Crna Gora je faktor… pic.twitter.com/ZZaQm46J5G — Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) May 12, 2026

Zelenszkij számára rossz hír Montenegró sikere

Az elmúlt időszakban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy habár a brüsszeli vezetés, Ursula von der Leyennel az élen szeretné Ukrajnát gyorsított ütembe felvenni a blokkba, azonban az Európai Bizottság elnökének vágyait egyre kevesebb EU-s vezető támogatja. Friedrich Merz német kancellár nemrég egészen odáig ment, hogy lehetetlennek nevezte a 2027-es csatlakozási dátumot.