A korrupciós botrányba süllyedő Zelenszkijék hatalmas pofont kaptak Brüsszeltől, megelőzték Ukrajnát

„Ez jelentős előrelépést jelent Montenegró csatlakozási folyamatában, és határozott jelzést küld minden bővítési partnernek, hogy az EU-csatlakozás továbbra is elérhető közelségben van” – mondta a ciprusi elnökség szóvivője.
Mark Rutte, a NATO főtitkára szerdán Montenegróba tett látogatása során találkozott Jakov Milatovics elnökkel is.
Milatovics az X-en azt írta, hogy megvitatták azokat a „kulcsfontosságú tényezőket, amelyeken országként dolgoznunk kell az Európai Unióval folytatott tárgyalások utolsó szakaszában”, beleértve a regionális stabilitást és a hiteles NATO-tagságot.
Zelenszkij számára rossz hír Montenegró sikere
Az elmúlt időszakban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy habár a brüsszeli vezetés, Ursula von der Leyennel az élen szeretné Ukrajnát gyorsított ütembe felvenni a blokkba, azonban az Európai Bizottság elnökének vágyait egyre kevesebb EU-s vezető támogatja. Friedrich Merz német kancellár nemrég egészen odáig ment, hogy lehetetlennek nevezte a 2027-es csatlakozási dátumot.
Volodimir Zelenszkij így feltehetőleg nem túl boldog, hiszen Montenegró példája azt is megmutatja, hogy milyen hosszú és kitartó munkára van szükség a csatlakozás lezárásához.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!