Elkezdődött az Országgyűlés alakuló ülése, ma miniszterelnöki esküt tesz Magyar Péter + videó

A tervek szerint az ülés kezdete után 45 perccel lesz a képviselők eskütétele, ezzel megalakul az új Országgyűlés, és

megszűnik a 2022-ben létrejött parlament megbízatása.

Az esküokmányok ellenőrzése után a parlament vita nélkül határoz a választási beszámolókról, majd a korelnök tájékoztatja az Országgyűlést a képviselőcsoportok megalakulásáról.

Titkos szavazással, a frakcióvezetők indítványára, a korelnök javaslata alapján – Magyar Péter bejelentése szerint várhatóan délután fél egykor – megválasztják az Országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással a parlament alelnökeit és jegyzőit. A Tisza Forsthoffer Ágnest, a párt alelnökét, balatonfüredi országgyűlési képviselőt jelölte házelnöknek, alelnöknek pedig Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz–történelem szakos tanárt és Rák Richárd jogászt, utóbbi képviselő lehet a törvényalkotási bizottság alelnöke. A többi frakció is ad alelnököt: a Fidesz Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium távozó parlamenti államtitkárát, míg a Mi Hazánk a posztot eddig is betöltő Dúró Dórát jelölte. A szavazás után a megválasztott házelnök leteszi az esküt, majd várhatóan 13 órakor beszédet mond.

Fél háromkor a miniszterelnök megválasztásával folytatódik az ülés, amelyet követően Magyar Péter esküt tesz.

