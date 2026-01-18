Halálfélelem és megfigyelés: súlyos botrány az Afrika-kupa döntője előtt

Vasárnap 20 órakor rendezik az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjét, a házigazda Marokkó az elődöntőben Egyiptomot kiejtő Szenegállal találkozik. Marokkó ellen a tornán korábban is súlyos vádakat fogalmaztak meg a riválisok, a negyeddöntő előtt például Kamerun kifogásolta az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) azon döntését, hogy 24 órával a meccs kezdete előtt változtatott játékvezetőt – a házigazda kérésére. Most a döntő előtt a szenegáliak panaszkodtak egy sort.

A marokkói játékosok a kapusukat éltetik, miután büntetők után kiejtették Nigériát az Afrika-kupa elődöntőjében (Fotó: Anadolu/Fareed Kotb)

Afrika-kupa: a szervezők nem figyeltek a szenegáli játékosok biztonságára

Pape Thiaw, a válogatott szövetségi kapitánya a döntő előtti sajtótájékoztatón mondta el, hogy a szervezők nem biztosították játékosai biztonságát, ami ezen a szinten szerinte példátlan. Thiaw szerint egyes játékosainak halálfélelme volt a döntő előtti napokban.

– Úgy gondolom, hogy a futballban a tét nem késztethet minket bizonyos dolgokra... Ez egy olyan verseny, amelyet korábban senki sem nézett, most viszont a világ minket figyel, világklasszis játékosok vannak itt. Marokkó a kezdetektől fogva remekül szervezte meg a tornát, de a végén is így kéne tenniük. A pénteki események pedig nem normálisak.

Egy olyan csapatot, mint Szenegál, amelyik megérkezik a vasútállomásra, majd ott hagyják a tömeggel... A játékosok veszélyben voltak. Bármi megtörténhetett volna, ha rossz szándékú emberek is ott lettek volna. Ez nem történhet meg!

A szenegáli szövetség a CAF-nak címzett is egy levelet az ügy kapcsán , amelyben leírják, a sportszerűség keretében aligha fér bele, amit a marokkóiak műveltek a játékosaikkal. A finálét Rabatban rendezik, Szenegál szerdán Tanger városában játszotta az elődöntőt, ezért a csapat a közel 250 kilométeres távot vonattal igyekezett megtenni. A szövetség is kihangsúlyozza, amit a szövetségi kapitány: a megfelelő biztonsági intézkedések elmaradtak, a játékosokat megrohamozták a szurkolók, amikor beértek Rabatba. Sadio Mané válogatottja emellett azt is kifogásolja, hogy a szervezők a döntő előtti edzéshez szükséges minimum feltételeket sem teljesítették.

A hírek szerint a marokkói edzőkomplexummal szemben készülhettek volna a szenegáliak a fináléra, ők viszont ezt elutsították. Mondván a marokkóiak kamerákkal készültek, hogy megfigyeljék őket és a taktikájukat ellessék.

A szenegáli szurkolók alig kaptak jegyeket a döntőre

Az afrikai ország még azt is kifogásolta, hogy a rabati stadionba 69 500 néző fér be, ők ugyanakkor kevesebb mint háromezer jegyet kaptak. A példátlan döntés miatt a szövetség szót emelt, és igencsak aggódik, hogy a mérkőzés során is a házigazda Marokkó felé fog lejteni a pálya. Vasárnap 20 órakor kiderül, korábban egyébként ez a két válogatott sosem találkozott az Afrika-kupa döntőjében. Szenegál legutóbb 2021-ben, míg Marokkó 1976-ban nyerte meg a tornát.