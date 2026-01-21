brüsszeleurópai uniószuverenitásvédelmi hivatalursula von der leyen

Véleményrendőrséget épít Brüsszel a dezinformáció elleni harc jelszavával

A dezinformáció elleni fellépés jelszavával valójában egy központosított véleményellenőrző rendszert épít az Európai Unió – figyelmeztet a Szuverenitásvédelmi Hivatal legfrissebb jelentése. A dokumentum szerint a brüsszeli demokráciapajzs és a civil társadalmi stratégia milliárdos forrásokkal ruház fel olyan hálózatokat, amelyek a szólásszabadság korlátozására és a politikailag nem kívánatos szereplők lejáratására is alkalmasak lehetnek. A Tisza a hálózat hazánk elleni alkalmazását sürgette az Európai Parlamentben.

2026. 01. 21.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Yoan Valat Forrás: MTI/EPA
A dezinformáció elleni hatékony fellépés hívószava alatt valójában egy véleményrendőrséget épít ki az Európai Unió, amely alkalmas lehet a brüsszeli célkitűzéseknek ellenálló szereplők lejáratására, megbuktatására – hívta fel a figyelmet a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) a legfrissebb jelentésében. Mint írták, az Európai Bizottság által tavaly novemberben elindított európai demokráciapajzzsal, valamint az azzal egy időben bejelentett európai uniós civil társadalmi stratégiával lényegében új jogosítványokkal és extra forrásokkal ruházzák fel a politikai nyomásgyakorlásra is alkalmas szervezeteket, köztük médiacégeket, közvélemény-kutatókat és egyetemeket, amelyek hálózatot alkotva korlátozzák a szólásszabadságot.

Brüsszel, 2026. január 14. Marta Kos, az Európai Bizottság (EB) szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagja (b) és Ursula von der Leyen bizottsági elnök beszélget az uniós testület heti rendes ülése kezdetén Brüsszelben 2026. január 14-én. Az ülésen von der Leyen ismerteti az Ukrajna 2026-2027-es finanszírozását támogatni hivatott hitelprogram részleteit. MTI/EPA/Olivier Hoslet
Marta Kos, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagja és Ursula von der Leyen bizottsági elnök beszélget az uniós testület heti rendes ülése kezdetén Brüsszelben 2026. január 14-én. Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Sokmilliárdos keret

A civil társadalmi stratégia a 2027–2034-es költségvetési keretből kilencmilliárd eurót különítene el e szervezetek finanszírozására az AgoraEU programmal. Emellett megdupláznák a CERV-programon keresztül politikai nyomásgyakorló szervezeteknek nyújtott támogatást, a média finanszírozására szánt keretet pedig a háromszorosára emelnék. A jövőben ráadásul nem projektalapú támogatást adnának, hanem a szervezetek működését finanszíroznák, akár több évre is.

A civil társadalmi stratégia működésbe lépve a politikai nyomásgyakorlók és médiacégek olyan átláthatatlan finanszírozási formáját szilárdítaná meg, amelyet az Európai Számvevőszék is kritizált – mutatott rá az SZH. Az Európai Számvevőszék ugyanis a bizottság pályázati rendszerét vizsgálva tavaly arra jutott, hogy nem követhető, melyik NGO pontosan mennyi támogatást kapott, hol landoltak a különböző jogcímen kiosztott pénzek, milyen tevékenységeket finanszíroztak. Csak annyi bizonyos, hogy az uniós finanszírozásból legnagyobb arányban mindössze néhány kiváltságos szervezet részesül immár egy évtizede.

 

A USAID-et is kiváltanák

A jelentésben arról is beszámoltak, hogy mindemellett a demokráciapajzs áthidaló támogatással, a „média-ellenállóképességi programmal” segítené a USAID-támogatások leállítása miatt finanszírozási nehézségekkel küzdő szervezetek túlélését, amíg a következő költségvetési ciklusban előirányzott támogatások lehívhatóvá válnak. Kitértek arra is, hogy az Európai Bizottság a politikai nyomásgyakorlók és a magándonorok közötti összekötő szerepét is vállalta: létrehoznak egy platformot, amely a transzatlanti üzleti elit érdekeit képviselő magánalapítványok támogatásait közvetíti a hálózatnak.

Az információs tér fokozott védelmére hivatkozva az Európai Bizottság létrehozná a demokratikus ellenálló képesség európai központját. Ebben a 2027-re felálló, Michael McGrath által irányítandó központban egyesítenék a dezinformációs kampányok és a választási befolyásolási kísérletek ellen fellépő uniós és tagállami intézményeket, valamint a bizottsághoz hasonló gondolkodású partnereket. 

Ennek kapcsán az SZH arra hívta fel a figyelmet, hogy a CERV-programon keresztül finanszírozott politikai nyomásgyakorló hálózatot, valamint az Európai Bizottság fennhatósága alatt működő tényellenőri és dezinformációellenes hálózatokat is ebbe a központba vonnák össze, miután utóbbiakat egyesítették a Tényellenőrzők európai hálózata nevű, újonnan létrehozott ernyőszervezet alatt. A központ feladata lenne az információmanipulálási és dezinformációs kampányok előrejelzése, azonosítása és megfigyelése, valamint az ezekre adott válaszok koordinálása, de feladata és szerepe a jövőben változhat – írták.

 

Központi moderálás

Ugyancsak beszédes, ahogy a demokráciapajzs a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletet és a mesterséges intelligenciáról szóló rendeletet kiegészíti. Ezek ugyanis együttműködésre kötelezik a közösségimédia-platformok, a keresőmotorok és az MI-alkalmazások üzemeltetőit az Európai Bizottsággal. A rendeletek kiegészítéseként a bizottság készít egy válság-protokolleljárást, amely választási kampányidőszakokban és egyéb információs válsághelyzetekben lépne életbe, a demokratikus ellenálló képesség európai központja kezdeményezésére – fejtette ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Aggályosnak nevezték, hogy a központ átvenné a közösségi platformok tartalommoderálását, azaz korlátozhatná egész kampányok láthatóságát, tiltólistára tehetne híroldalakat, elrejthetne a közfigyelem elől politikai szereplőket arra hivatkozva, hogy dezinformációt közvetítenek. Azt pedig, hogy mi számít dezinformációnak, a bizottság által finanszírozott tényellenőrzők európai hálózata határozná meg.

A gyakorlatban ez a struktúra tehát egyetlen hálózatban kötné össze az online nyilvánosság ellenőrzését célzó politikai döntéshozatalt, a vélemények befolyásolására törekvő politikai aktivizmust és a digitális média felügyeletét. Az EB pedig a hálózat fizetett elemeit kliensként használva korlátozhatná az európai közbeszédet, akár a tagállamok érdekeivel szemben is – fejtették ki.

 

Tiszás aknamunka

Annak kapcsán, hogy Von der Leyenék miként is használnák a véleményrendőrséget, az SZH felidézte, hogy a javaslatcsomag november 12-i európai parlamenti vitáján Lakos Eszter, a Tisza Párt képviselője – aki részt vett a csomag előkészítésében – a felszólalásában arról beszélt, hogy a közvélemény befolyásolása nemcsak külső szereplőktől érkezik, hanem a tagállamokon belülről is. Ezért a pajzsnak a belső információs manipulációval szemben is fel kell lépnie. 

Tehát egyértelműen arra utalt, hogy a demokráciapajzsot nemcsak a harmadik országok elleni védekezés során, hanem az uniós tagállamokkal – különösen Magyarországgal – szemben is bevetnék. 

Javaslatát azzal indokolta, hogy Magyarország információs környezete sajnálatos módon az EU egyik legkiábrándítóbb példája, ahol a kormány is él az információmanipuláció eszközeivel. A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége frakcióban ülő DK-s Molnár Csaba pedig a plenáris vitán szintén a magyar kormányt próbálta a hálózat célkeresztjébe állítani. Azt állította ugyanis, hogy a magyar kormány az orosz propagandát terjeszti, az uniós intézményekben pedig az orosz érdekeket képviseli, ezért a demokráciapajzs adta képességeket Magyarország ellen is alkalmazni kell.

A jelentésben megemlítették, hogy mindemellett az Európai Bizottság a demokráciapajzzsal az influenszereket is beépítené a propagandahálózatába. Önkéntes influenszerhálózatot hoznának létre, amely a hagyományos médiaszereplőkhöz hasonlóan, velük együttműködve, de kifejezetten a fiatalokat célozva terjesztené a brüsszeli elit politikai célkitűzéseit támogató narratívákat.

 

Magyarországi befolyás

Magyarországon erre is volt már példa: az influenszereket és mesterséges intelligenciát is hasznosító kísérleti médiakezdeményezések között kapott támogatást a 24 kiadója, a Central Médiacsoport Zrt. is egy csaknem 6,5 millió eurós projektben, amely a fiatalokat célozza az online sajtóból átvett, influenszerek által közvetített tartalmakkal. A mintegy négymillió euróval támogatott Perspectives projekt tagjaként az Első Pesti Egyetemi Rádió is ebben a programban kap támogatást. A fiatalokat a közösségi médián keresztül megcélzó kísérleti projekt a Sphera is, amelyre mostanáig csaknem hatmillió eurót költött a bizottság, és a támogatottak között van a 444-et üzemeltető Magyar Jeti Zrt. is. Az uniós finanszírozás átláthatatlanságát jelzi, hogy az Európai Bizottság által üzemeltetett pályázati honlapon nem részletezik ezeknek a kísérleti projekteknek a költségvetését, a 24.hu támogatását pedig fel sem tüntették.

 

 

