A brüsszeli véleményrendőrség fenyegetést jelent

A brüsszeli véleményrendőrség felépítése súlyos szuverenitási kockázatot hordoz magában, és közvetlen fenyegetést jelent a magyar demokratikus folyamatokra – írta a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) hétfői közleményében.

2026. 01. 19. 19:08
Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke Fotó: LUIS ROBAYO Forrás: AFP
Úgy fogalmaztak: az Európai Bizottság demokráciapajzs néven bejelentett javaslatcsomagja példátlan mértékben avatkozna be a tagállamok belső politikai folyamataiba. 

A brüsszeli tervek alapján egy olyan, politikai és médiaszereplőkből álló befolyásgyakorló hálózat kapna eurómilliárdokat és új cenzúrázási jogköröket, amelynek működése átláthatatlan, társadalmi legitimációja pedig hiányzik, mert egy politikai érdekkört szolgál 

– állították.

A hivatal szerint a bizottság 2027-re központosított véleményfelügyeleti rendszert építene ki. A mechanizmus lényegében Brüsszel kezébe adná a digitális nyilvánosság feletti ellenőrzést – írták, hozzátéve: 

Brüsszel döntené el azt, hogy a választók mely politikai üzenetekkel találkozhatnak és melyekkel nem.

Különösen aggályosnak nevezték, hogy magyar európai parlamenti képviselők nyíltan sürgetik a rendszer tagországok ellen történő bevetését. A 2025. november 12-én tartott európai parlamenti vitán Lakos Eszter, a Tisza Párt EP-képviselője – aki maga is részt vett a javaslatcsomag előkészítésében – elmondta: „a közvélemény befolyásolása [...] nemcsak külső szereplőktől érkezik, hanem a tagállamokon belülről is. [...] Ezért a pajzsnak a belső információs manipulációval szemben is fel kell lépnie”. Szerinte tehát a demokráciapajzsot nemcsak a harmadik országok elleni védekezés érdekében, hanem az uniós tagállamokkal – tehát Magyarországgal – szemben is be kell vetni – jegyezték meg.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal kiemelte: a demokráciapajzs nem külső fenyegetésekkel szembeni védekezésre, hanem tagállamok – köztük Magyarország – politikai folyamatainak befolyásolására szolgálhat. Ezen felül a bizottság olyan politikai nyomásgyakorló szervezeteket és médiumokat finanszíroz, amelyek eltérítik a társadalmi vitákat, dezinformációkat terjesszenek és propagálják a brüsszeli törekvéseket – fűzték hozzá.

Borítókép: Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

