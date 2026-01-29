Brüsszel beavatkozik a magyar választásokba

A szervezők szerint a közelgő magyarországi, németországi és franciaországi választások előtt különösen időszerű a kezdeményezés működésének és hatásainak áttekintése.

Norman Lewis, az MCC Brussels vendégkutatója biztos abban, hogy az Európai Bizottság be fog avatkozni a magyar választásokba (Illusztráció, forrás: AFP)

Norman Lewis, az MCC Brussels vendégkutatója, a konferencia egyik előadója az MTI-nek adott nyilatkozatában kiemelte: a „demokráciapajzs” nem külső fenyegetésekkel szemben védi Európát, hanem valójában az uniós intézményeket védi az európai választópolgárok politikai döntéseitől.

Lewis szerint a „demokráciapajzsot” az Európai Bizottság úgy mutatja be, mint a demokrácia védelmére szolgáló mechanizmust az olyan veszélyekkel szemben, mint a külföldi beavatkozás, a dezinformáció vagy a mesterséges intelligencia által generált tartalmak. A vendégkutató ugyanakkor úgy vélekedett: a kezdeményezés mögött az a feltételezés áll, hogy az európai polgárok „nem elég okosak ahhoz, hogy ellenálljanak ezeknek a hatásoknak”, ezért könnyen „rossz pártokra” szavazhatnak.

Mint mondta, az Európai Bizottság nem ismeri el azt sem, hogy azok az emberek, akik esetleg populista pártokra kívánnak szavazni, gyakran azért teszik ezt, mert elégedetlenek a jelenlegi rendszerrel. Példaként említette az életszínvonal romlását, a gazdák aggodalmait, akik úgy érzik, hogy a Zöld megállapodás politikája hátrányosan érinti őket, valamint azt a társadalmi feszültséget, amelyet szerinte az illegális bevándorlás jelent több tagállamban.

Álláspontja szerint a bizottság a politikai vitákat biztonsági kérdéssé alakítja, amikor az eltérő, rendszerkritikus hangokat külföldi manipulációval hozza összefüggésbe. Lewis szerint a digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabály (DSA) eszközt ad arra, hogy bizonyos véleményeket hiteltelenítsenek, illetve a közösségi platformokon algoritmusok segítségével háttérbe szorítsanak.

Az MCC Brussels vendégkutatója szerint biztosan beavatkozik Brüsszel a választásokba

Norman Lewis külön kitért a magyar választások kérdésére is. Mint fogalmazott, „nem titok”, hogy Ursula von der Leyen a bizottság elnöke és a testület „nem nagy rajongója Orbán Viktornak”, és szerinte a bizottság célja a magyar miniszterelnök politikai befolyásának megtörése.

A vendégkutató azt állította: „száz százalékig biztos” abban, hogy az Európai Bizottság különböző mechanizmusokon keresztül be fog avatkozni a magyar választásokba.

Példaként a romániai választásokat említette, ahol szerinte a TikTokkal kapcsolatos külföldi beavatkozási vádakra hivatkozva felfüggesztették az első forduló eredményét, majd egy jelöltet eltiltottak az indulástól. Lewis úgy vélte: Brüsszel ezzel „manipulálta” a választási folyamatot.